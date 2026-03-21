  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
22

Мерсон о финале Кубка лиги: «Если «Арсенал» выиграет, можно будет всерьез говорить о квадрупле. С учетом жеребьевок, положения в АПЛ и состава – это реально»

Пол Мерсон высказался об «Арсенале» в преддверии финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».  

«Если «Арсенал» выиграет этот финал, можно всерьез говорить о квадрупле. С учетом жеребьевок, положения в лиге и состава команды – это вполне реально.

Это самый сложный матч для «Арсенала». Это отдельно взятая игра против серийного победителя, который уже не раз играл на «Уэмбли».

По моему мнению, судьба АПЛ уже решена. Отрыв в девять очков означает, что «Арсенал» должен проиграть два или три матча до конца сезона. В Лиге чемпионов против «Спортинга» будет две игры, где даже неудачные 30-40 минут не критичны. В Кубке – удобная жеребьевка с «Саутгемптоном».

Поражение может выбить их из колеи. Я не думаю, что это произойдет, но психологический эффект будет – особенно если «Ман Сити» сразу обыграет их в чемпионате.

Но если «Арсенал» победит – какие тогда шансы у остальных команд?» – написал бывший полузащитник «Арсенала». 

Кто выиграет ЛЧ?39548 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoКубок английской лиги
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoПол Мерсон
logoПеп Гвардиола
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
£&@ь, хватит уже о квадрупле
Ответ Nachalnik
Когда начинают говорить о квадрупле, обычно получают залупл
Ответ kqkly
Как свежо, нетривиально Вы выразились. 🤝
Как же вы все надоели, завтрашний финал 50 на 50 абсолютно, в АПЛ вообще ничего не ясно, про остальные тренировки я вообще молчу
в ЛЧ сказал только про Спортинг. как будто дальше не будеть Барсы-Атлетико
Ответ человек-муравей человек-физрук
И те, и те не соперники Арсеналу)
Ответ S. A.
А потом не ной , когда над такими как ты будут глумиться😆 Лондонский Суперклуб без кубка ЛЧ!
Чем больше говорят про квадрупл, тем чаще в итоге получается залупл
Ответ Ебздрогыч
Такой оригинальный комментарий 🙂
За Арсенал. Надо показывать лучшую игру
Чемпионат понятно что Арсенал выиграет. Но в кубке будет сложно, Сити может напоследок хлопнуть дверью. Да и в Лч не все так однозначно для Арсенала
Прекращайте, так можно и по всем фронтам слить
Полный вперёд за квадруплом🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета про отсутствие трофеев: «Это трудно принять, я хочу выигрывать каждый турнир, в котором участвую. Сейчас у «Арсенала» есть возможность для этого»
вчера, 18:39
Рекомендуем
Главные новости
Семак про 3:1 с «Динамо»: «Справедливо победили. Пропустили мяч, который не должны были, но хорошо отреагировали»
2 минуты назад
Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:3 с «Зенитом»: «Критики команды со стороны руководства не будет, этот отрезок сезона – удовлетворительный. Серьезных вопросов к судейству Иванова нет»
8 минут назад
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Дьокереш, Холанд, Хавертц и Семеньо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
21 минуту назад
Чемпионат России. «Локомотив» играет с «Акроном», «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург»
22 минуты назад
Соболев набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол и ассист с «Динамо»
27 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» принимает «Алавес», «Реал» против «Атлетико»
32 минуты назадLive
У Глушенкова 15 (9+6) очков в 20 матчах сезона в РПЛ. Хавбек «Зенита» забил и ассистировал Соболеву в игре с «Динамо»
35 минут назад
У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»
37 минут назад
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
46 минут назад
«Барселона» победила «Райо Вальекано» – 1:0. Араухо забил единственный гол
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
У Эндрика 6 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Лион». Бразилец отдал голевой пас в матче с «Монако»
12 минут назад
«Барселона» одержала 15-ю подряд домашнюю победу в Ла Лиге. Флик повторил рекорд Пепа
21 минуту назад
«Крылья Советов» и «Рубин» голов не забили – 0:0
23 минуты назад
«Локомотив» – «Акрон». Воробьев, Батраков и Дзюба играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
44 минуты назад
«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Это лучшая серия с 2019-го, когда при Вальверде было 45 игр со 135 голами
44 минуты назад
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью, СКА проиграл «Арсеналу»
51 минуту назад
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
сегодня, 14:45
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
сегодня, 14:32
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
сегодня, 14:30Live
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
сегодня, 14:19
Рекомендуем