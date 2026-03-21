Мерсон о финале Кубка лиги: «Если «Арсенал» выиграет, можно будет всерьез говорить о квадрупле. С учетом жеребьевок, положения в АПЛ и состава – это реально»

Мерсон о финале Кубка лиги: если «Арсенал» выиграет, можно говорить о квадрупле.

Пол Мерсон высказался об «Арсенале » в преддверии финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

«Если «Арсенал» выиграет этот финал, можно всерьез говорить о квадрупле. С учетом жеребьевок, положения в лиге и состава команды – это вполне реально.

Это самый сложный матч для «Арсенала». Это отдельно взятая игра против серийного победителя, который уже не раз играл на «Уэмбли».

По моему мнению, судьба АПЛ уже решена. Отрыв в девять очков означает, что «Арсенал» должен проиграть два или три матча до конца сезона. В Лиге чемпионов против «Спортинга» будет две игры, где даже неудачные 30-40 минут не критичны. В Кубке – удобная жеребьевка с «Саутгемптоном».

Поражение может выбить их из колеи. Я не думаю, что это произойдет, но психологический эффект будет – особенно если «Ман Сити» сразу обыграет их в чемпионате.

Но если «Арсенал» победит – какие тогда шансы у остальных команд?» – написал бывший полузащитник «Арсенала».