  «Эвертон» – «Челси». 3:0 – Бету сделал дубль и ассистировал Ндиаю. Онлайн-трансляция
220

«Эвертон» – «Челси». 3:0 – Бету сделал дубль и ассистировал Ндиаю. Онлайн-трансляция

«Челси» играет с «Эвертоном».

«Эвертон» принимает «Челси» в 31-м туре АПЛ.

Матч проходит на стадионе «Хилл Дикинсон».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 31 тур
21 марта 17:30, Хилл Дикинсон
Эвертон
Второй тайм
3 - 0
0′
Челси
Ндиай   Рель
89’
87’
Фофана
Бету   Барри
81’
78’
Жоао Педро   Делап
78’
Кайседо   Адарабиойо
Макнил   Брэнтуэйт
78’
  Ндиай
76’
70’
Нету   Эстевао
69’
Гарначо
  Бету
62’
57’
Лавия   Сантос
46’
Гюсто   Гарначо
2тайм
Перерыв
  Бету
33’
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Макнил, Бету
Запасные: Рель, Ироэгбунам, Трэверс, Паттерсон, Коулмэн, Брэнтуэйт, Армстронг, Барри, Диблинг
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Хато, Фофана, Гюсто, Кайседо, Лавия, Нету, Фернандес, Палмер, Жоао Педро
Запасные: Шерман-Лоу, Эссугу, Сантос, Делап, Сарр, Ачимпонг, Гарначо, Адарабиойо, Эстевао
Подробнее

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
220 комментариев
ну мареска канеш очень грамотно свинтил. уже тогда все понял
Ответ bogdan fedyuk
ну мареска канеш очень грамотно свинтил. уже тогда все понял
Мареска вряд ли бы так потерял раздевалку, нужно отдать должное.
Ответ bogdan fedyuk
ну мареска канеш очень грамотно свинтил. уже тогда все понял
Спас резюме он очень грамотно, а вот Чёрный Поттер по сути закончил с карьерой тренера. Кто из топов теперь возьмёт чела, которого вынесли 8-2?
Как же Роб хочет поддержать Йоргенсена.
Настоящее вратарское братство.
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Как же Роб хочет поддержать Йоргенсена. Настоящее вратарское братство.
хато просто отдает на закрытого санчеса))
Ответ DolJun
хато просто отдает на закрытого санчеса))
Да там километр расстояния был.
Не видишь куда отдать - выбей его куда-нибудь в космос.
Переживут все эти очень модные тренеры, не помрут.
Как же отчаянно Челси пытается привезти.
В межсезонье нужно наигрывать Пендерса однозначно и доверить рамку со старта.
Ну это прям ужасно, чо. Одни из худших 20 минут, команда просто будто не готова играть в фудбол.

Мб оно и к лучшему? Если будет борьба и непопадание в ЛЧ, то Росеньора могут и оставить… Если уж пролетать мимо — только с увольнением главного и поиском нового.
Ясно, у Пикфорда матч жизни. Челси нечего ловить
Ответ Акер
Ясно, у Пикфорда матч жизни. Челси нечего ловить
Желаю ему стать самым дырявым вратарем в мире
Те, кто сравнивал Жоао с Дрогбой — просто шизы и фанаты статки. Так опустить свою же легенду клуба и ставить на один ряд с чуваком, который замкнул 3 в пустые — уровень где-то около хейтера клуба. Дидье тащил и боролся в самых сложных ситуациях, а не становился тенью.

Неудивительно, что для таких и Энцо — новый Лэмпард.
Угар, Палмер действительно верит, что Нета может тонко сыграть пропустив мяч?
Ответ Гол в девятину
Угар, Палмер действительно верит, что Нета может тонко сыграть пропустив мяч?
Напомнило, как он Джексону весь сезон пихал при Поче😂😂😂
Потому что петушка какого-то тренером поставили , а он с ними в лего дупло играет , вместо того, чтобы тренироваться
Ответ Трусики Бочкаревой
Потому что петушка какого-то тренером поставили , а он с ними в лего дупло играет , вместо того, чтобы тренироваться
Хаха. Смех. Проиграл ЛЕГО Дупло наш Черный Поттер.
какое же мощное решение все таки было от росеньора с йоргенсеном - помимо всего, уничтожил еще и менталку санчесу. это явно косплей последних недель поттера. у меня после первого матча с псж был прогноз на 2-3 победы на остаток сезона. теперь не думаю что будет больше 2х. это включая матч в кубке
Ответ bogdan fedyuk
какое же мощное решение все таки было от росеньора с йоргенсеном - помимо всего, уничтожил еще и менталку санчесу. это явно косплей последних недель поттера. у меня после первого матча с псж был прогноз на 2-3 победы на остаток сезона. теперь не думаю что будет больше 2х. это включая матч в кубке
Если у профессионального спортсмена рушиться менталка за то , что его не поставили на один матч, то грош цена такому спортсмену. Продать в пустыню и забыть....
Ответ bogdan fedyuk
какое же мощное решение все таки было от росеньора с йоргенсеном - помимо всего, уничтожил еще и менталку санчесу. это явно косплей последних недель поттера. у меня после первого матча с псж был прогноз на 2-3 победы на остаток сезона. теперь не думаю что будет больше 2х. это включая матч в кубке
Ты не допускаешь, что Санчез на тренировках был настолько же плох, как и сейчас? Просто так вратаря на матч ЛЧ не меняют.
Санчес "Дайте мне ПСЖ....."
С Йоргенсоном первый матч с ПСЖ и то был на равных.
Рекомендуем
Главные новости
Алан Ширер: «Нынешнее судейство в Англии – худшее за долгое время и становится только хуже. Арбитры слишком полагаются на ВАР»
12 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Торино», «Ювентус» сыграет с «Сассуоло»
сегодня, 17:01Live
«Милан» обыграл «Торино» – 3:2. У команды Аллегри 3 победы в 4 последних матчах, дальше – «Наполи»
22 минуты назад
Мусаев о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве после первого матча с ЦСКА. Он всю свою злость выпускает на соперников»
25 минут назад
Стивен Уорнок о поражении «Ливерпуля» от «Брайтона»: «С ПСЖ» счет может быть 0:10, если «красные» сыграют так же»
35 минут назад
Мусаев о покере Кордобы «Пари НН»: «Он сыграл практически идеальный матч. Джон – наш лидер, очень важно, чтобы он всегда чувствовал уверенность»
сегодня, 18:18
Круговой о результатах ЦСКА весной: «Про нас слишком много разговаривали – сглазили, можно сказать. Еще не все потеряно, мы можем зацепить медали в РПЛ и выиграть Кубок»
сегодня, 18:10
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Ниццы», «Монако» Головина в воскресенье сыграет с «Лионом»
сегодня, 18:02Live
Кордоба о покере в матче с «Пари НН»: «Заметил, что трачу много энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, меня тяжело остановить»
сегодня, 17:52
Александр Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? «Спартак» проиграл – на следующий день всех разнесли. «Локо» вылетел из Кубка – ни слова»
сегодня, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Агкацев об отраженных пенальти: «Секреты не раскрываю. Хочу, чтобы так и продолжалось, поэтому не расскажу»
только что
Мерсон о финале Кубка лиги: «Если «Арсенал» выиграет, можно будет всерьез говорить о квадрупле. С учетом жеребьевок, положения в АПЛ и состава – это реально»
14 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Гамбург». 3:2 – хозяева ушли с 0:2. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Артета про отсутствие трофеев: «Это трудно принять, я хочу выигрывать каждый турнир, в котором участвую. Сейчас у «Арсенала» есть возможность для этого»
40 минут назад
Экитике поедет в сборную Франции на матчи с Бразилией и Колумбией. Форвард «Ливерпуля» травмировался в игре с «Брайтоном»
52 минуты назад
Компани о рекорде «Баварии» по голам за сезон Бундеслиги (101 мяч): «Мы побьем его, думаю. Но меня это не особо интересует»
сегодня, 18:19
Всего 14 футболистов играли и в «Реале», и в «Атлетико» в этом веке – назовете самого редкого?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Шпилевский о 0:5 от «Краснодара»: «Результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи. «Пари НН» привез 3 гола сам себе»
сегодня, 18:00
Нино о воспитании сына с синдромом Дауна: «Я понял, что если такова воля Господа для Антонио, то сделаю все, чтобы люди смотрели на моего сына, на его жизнь и видели любовь Бога»
сегодня, 17:55
«Балтика» – «Сочи». 2:0 – Филин удвоил преимущество. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:52Live
Рекомендуем