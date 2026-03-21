  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Милан» обыграл «Торино» – 3:2. У команды Аллегри 3 победы в 4 последних матчах, дальше – «Наполи»
10

«Милан» обыграл «Торино» – 3:2. У команды Аллегри 3 победы в 4 последних матчах, дальше – «Наполи»

«Милан» играет с «Торино».

«Милан» обыграл «Торино» в 30-м туре Серии А – 3:2.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счет на 36-й минуте открыл Страхиня Павлович, но Джованни Симеоне сравнял на 44-й. «Россонери» дважды забили в начале второго тайма усилиями Адриена Рабьо и Юссуфа Фофана. Никола Влашич, реализовав пенальти на 83-й, сократил разрыв до минимального.

Серия А Италия. 30 тур
21 марта 17:00, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Милан
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Торино
Матч окончен
Хименес
90’
+6’
90’
+3’
Илкхан
Салемакерс   Одогу
90’
+1’
89’
Эбосс   Куленович
89’
Обрадор   Нкунку
88’
Д`Аверса
83’
  Влашич
Павлович
82’
Пулишич   Хименес
77’
74’
Гинейтис   Казадеи
Фюллькруг   Нкунку
70’
Фофана   Риччи
70’
63’
Сапата   Адамс
63’
Прати   Илкхан
  Фофана
56’
  Рабьо
54’
Томори   Атекаме
46’
2тайм
Перерыв
44’
  Симеоне
  Павлович
36’
Томори
9’
Милан
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Фюллькруг
Запасные: Атекаме, Одогу, Яшари, Хименес, Питтарелла, Терраччано, Эступиньян, Риччи, Нкунку
1тайм
Торино:
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Обрадор, Гинейтис, Прати, Влашич, Педерсен, Сапата, Симеоне
Запасные: Нкунку, Анджорин, Куленович, Бираги, Марьянуччи, Тамез, Адамс, Сивьеро, Лазаро, Казадеи, Илич, Илкхан, Исраэль, Марипан
Подробнее

Таблица Чемпионата Италии

Статистика Чемпионата Италии

Кто выиграет ЛЧ?39524 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoМилан
logoсерия А Италия
logoТорино
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ААААААА ЧТО ЗА ГОЛ!!! ПАВЛОВИЧ!!!😍😘😍😘
Честно говоря, это какой-то цирк. Момент заигран, уже ответную атаку провели, но нет, мы смотрим ВАР и ставим пенальти. А если бы Риччи забил, что тогда? Отменили бы гол и все равно поставили пенальти? ВАР - хорошее дело, но это уже откровенный бред.
Ответ YanGogh
Такой в ворота Интера никогда бы не поставили.
Ответ Аскар Жунайт
Еще бы и карточку дали Симеоне, что слишком буйно головой машет🤣
Какой же счастье, что репера нет в составе
Что-то Круга вообще не было заметно на поле. Зачем вообще брали его, не могу понять. Нкунку и то лучше
Без Леао на команду приятно смотреть! Всех с победой! Павлович, конечно, шедевр положил!)
Павлович потрясающий гол забил. Санти, с возвращением!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем