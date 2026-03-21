«Милан» обыграл «Торино» – 3:2. У команды Аллегри 3 победы в 4 последних матчах, дальше – «Наполи»

«Милан » обыграл «Торино » в 30-м туре Серии А – 3:2.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счет на 36-й минуте открыл Страхиня Павлович, но Джованни Симеоне сравнял на 44-й. «Россонери» дважды забили в начале второго тайма усилиями Адриена Рабьо и Юссуфа Фофана. Никола Влашич, реализовав пенальти на 83-й, сократил разрыв до минимального.

