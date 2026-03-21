«Милан» обыграл «Торино» – 3:2. У команды Аллегри 3 победы в 4 последних матчах, дальше – «Наполи»
«Милан» обыграл «Торино» в 30-м туре Серии А – 3:2.
Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Счет на 36-й минуте открыл Страхиня Павлович, но Джованни Симеоне сравнял на 44-й. «Россонери» дважды забили в начале второго тайма усилиями Адриена Рабьо и Юссуфа Фофана. Никола Влашич, реализовав пенальти на 83-й, сократил разрыв до минимального.
Кто выиграет ЛЧ?39524 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс''
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ААААААА ЧТО ЗА ГОЛ!!! ПАВЛОВИЧ!!!😍😘😍😘
Честно говоря, это какой-то цирк. Момент заигран, уже ответную атаку провели, но нет, мы смотрим ВАР и ставим пенальти. А если бы Риччи забил, что тогда? Отменили бы гол и все равно поставили пенальти? ВАР - хорошее дело, но это уже откровенный бред.
Такой в ворота Интера никогда бы не поставили.
Еще бы и карточку дали Симеоне, что слишком буйно головой машет🤣
Какой же счастье, что репера нет в составе
Что-то Круга вообще не было заметно на поле. Зачем вообще брали его, не могу понять. Нкунку и то лучше
Без Леао на команду приятно смотреть! Всех с победой! Павлович, конечно, шедевр положил!)
Павлович потрясающий гол забил. Санти, с возвращением!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем