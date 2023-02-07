Какая милота 🥰 Внимательные фанаты выясняли, что изображено на чехле Роналду

Семья важнее всего.

Болельщики разглядели, что изображено на чехле телефона Криштиану Роналду, и это очень трогательно.

Джорджина Родригес, девушка португальца, поделилась фотографией пары, наслаждающейся солнцем в Саудовской Аравии, и подписала ее:

«Счастливые дни с любовью всей моей жизни. Влюблена в тебя и в то, что мы вместе. Благословлены х6».

И особо внимательные фанаты выяснили, что изображено на задней стороне телефона Роналду.

Логично было бы предположить, что там может быть дизайн, посвященный его достижениям в карьере, однако вместо этого португалец выбрал трогательную семейную фотографию, которая демонстрирует его любовь к самым близким людям.

Эту фотографию можно найти в соцсетях его девушки ― она была сделана в день 28-летия Джорджины.

На том кадре Криштиану, Джорджина и четверо их детей празднуют день рождения Джорджины в Дубае на фоне живописного ближневосточного пейзажа.