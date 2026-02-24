  • Спортс
  • Сами Хедира: «Винисиус должен понимать, что он образец для миллионов детей, как Роналду и Месси. Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры, пока не взял на себя роль лидера»
Сами Хедира: «Винисиус должен понимать, что он образец для миллионов детей, как Роналду и Месси. Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры, пока не взял на себя роль лидера»

Сами Хедира высказался о расизме в адрес Винисиуса.

Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира прокомментировал ситуацию с расизмом в отношении вингера «Реала» Винисиуса от форварда «Бенфики» Джанлуки Престианни.

Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Никто точно не знает, что произошло. Мы все согласны с тем, что расизму нет места нигде, даже на трибунах.

Если это слово было произнесено, то это недопустимо и должно повлечь за собой суровое наказание после расследования.

– Много говорилось о провокационном праздновании гола Винисиусом.

– То, что Вини иногда провоцирует людей, – это не новость. Он должен понимать, что является образцом для подражания для миллионов детей, как и Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры… Пока не осознал свое влияние и не взял на себя роль лидера. Это следующий шаг для Вини.

Ничто из этого не оправдывает расистские оскорбления. Никто не имеет права дискриминировать другого человека из-за цвета его кожи или происхождения.

И печально, что приходится повторять это так много раз, – сказал Сами Хедира.

Сравнивать его с Лео и Криштиано грех
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
Сравнивать его с Лео и Криштиано грех
и смех))))
Ответ Сергей Круг
и смех))))
Комментарий скрыт
Вини, является образцом подражания миллионам педиков
Не более.
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
Вини, является образцом подражания миллионам педиков Не более.
100%
Мне кажется иногда, что Винисиус это просто продукт маркетологов для зумеров. В 80-е 90-е, когда основным действующим лицом ещё оставалось послевоенное поколение нормальных мужиков, культивировали Кантона и и Роя Кина, чотких поцыков, которые за базар спрашивали. Потом был культ ЗОЖа и правильных пацанчиков: Роналду и Месси, один идеальный атлет, второй просто хороший мужик и лучший в истории футболист. Щас зумерки подросли, повесточка, экологичность, ноурасизм, и вот для них Винисиуса подготовили. У меня на самом деле ощущение, что у нас тут с него подгорает, просто потому что мы старые, а даже если и молодые, то всё-таки воспитанные в стране, где эти тренды на экологичность мимо прошли. А вот для западных детей Винисиус, если подумать, идеальная ролевая модель. Так что, возможно, всё это - как рестлинг - одно большое кино с целью рубить капусту - единственной целью, актуальной для всех поколений)))
Ответ Алексaндр Молодкин
Мне кажется иногда, что Винисиус это просто продукт маркетологов для зумеров. В 80-е 90-е, когда основным действующим лицом ещё оставалось послевоенное поколение нормальных мужиков, культивировали Кантона и и Роя Кина, чотких поцыков, которые за базар спрашивали. Потом был культ ЗОЖа и правильных пацанчиков: Роналду и Месси, один идеальный атлет, второй просто хороший мужик и лучший в истории футболист. Щас зумерки подросли, повесточка, экологичность, ноурасизм, и вот для них Винисиуса подготовили. У меня на самом деле ощущение, что у нас тут с него подгорает, просто потому что мы старые, а даже если и молодые, то всё-таки воспитанные в стране, где эти тренды на экологичность мимо прошли. А вот для западных детей Винисиус, если подумать, идеальная ролевая модель. Так что, возможно, всё это - как рестлинг - одно большое кино с целью рубить капусту - единственной целью, актуальной для всех поколений)))
Комментарий скрыт
Ответ Полуэктов Пётр
Комментарий скрыт
ахаха) нет конечно) Этого мне точно не кажется) Я уже большой мальчик) видел Зидана, Роналдо, Роналду, Роналдинью, Месси, Анри, Руни, Иньесту, Роббена, Недведа. Винисиус рядом с ними всеми и рядом не лежал) И по уровню игры и по степени её влияния на команду)

Ну или что вы под сильным футболистом понимаете? Выше среднего - безусловно) Но рядом с вышеперечисленными - пыль) по крайней мере пока) посмотрим, что летом покажет)
Кришу повезло, что были САФ и дядьки в команде, которые из капризного плаксы слепили мужчину (хотя конечно капризы у КР остались). Делали это жёстко, где-то борщили, но вообще не факт, что без такого воспитания он стал бы тем кем стал.
Сейчас так не получится, даже если были бы те же дядьки из МЮ. При первой же попытке поставить Винисиуса на место, начнётся вой и вонь от "окружения" бразильца, а потом и остальные подключатся. Тут увы, ничего уже не исправить, если сам не одумается, но в это вообще не верится.
Ответ Рашпель793
Кришу повезло, что были САФ и дядьки в команде, которые из капризного плаксы слепили мужчину (хотя конечно капризы у КР остались). Делали это жёстко, где-то борщили, но вообще не факт, что без такого воспитания он стал бы тем кем стал. Сейчас так не получится, даже если были бы те же дядьки из МЮ. При первой же попытке поставить Винисиуса на место, начнётся вой и вонь от "окружения" бразильца, а потом и остальные подключатся. Тут увы, ничего уже не исправить, если сам не одумается, но в это вообще не верится.
Поставили бы, если и руководство и помогало. Сафу руководство не мешало, и по этому у него вырастали мега звезды, Саф не смог совладать с Бекхэмом, но Бекхэм стал иконой стиля во всем мире. А винисиусу дали полную свободу и работодатель потакает, все его капризы. И что интересно когда был Бензема, Винисиус вел себя более менее адекватно, думал о футболе по этому они лч забрали на кураже, а теперь ему ни кто ничего не говорит, а дуют в задницу.
Ответ Ильнур Хасанов
Поставили бы, если и руководство и помогало. Сафу руководство не мешало, и по этому у него вырастали мега звезды, Саф не смог совладать с Бекхэмом, но Бекхэм стал иконой стиля во всем мире. А винисиусу дали полную свободу и работодатель потакает, все его капризы. И что интересно когда был Бензема, Винисиус вел себя более менее адекватно, думал о футболе по этому они лч забрали на кураже, а теперь ему ни кто ничего не говорит, а дуют в задницу.
Поэтому я и пишу, что скорее всего уже поздно его исправлять. При Бензе да, так не борзел, но всё равно говнистость проглядывалась временами. И никто этому в итоге не мешал, что и привело вот к тому, что наблюдаем.
Оскорбление для Роналду быть в одном предложении рядом с этим вот .... существом .
Вести себя не умеет, постоянно врёт и главное , забивает аж целых 2 гола за 20 матчей .
Где Роналду , а где это создание
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Оскорбление для Роналду быть в одном предложении рядом с этим вот .... существом . Вести себя не умеет, постоянно врёт и главное , забивает аж целых 2 гола за 20 матчей . Где Роналду , а где это создание
Комментарий скрыт
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
Легче стало ? ))
Хедира и даже Роналду выросли в другие времена. У Винисиуса калифорнийское воспитание, этим всё сказано. Там от человека мало что остаётся, мозгов просто нет, вот и всё.
болею за барсу. вини отличный игрок, но частично «человекообразный».
но я за то, что бы все слова сказанные на поле, не принимались всерьез,
и пусть винисиус празднует как хочет.
фрики на поле тоже нужны, не только стерильные челы с правильной повесткой в голове,
всё это добавляет разных эмоций
По моему Роналду чем старше становился тем больше эгоизма было
если бы чсвисиус был образцом для подражания ребенка, отдал бы этого ребенка в детдом
Когда это и где роналду взял роль лидера? С годами эгоцентризм только окреп
