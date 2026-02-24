Сами Хедира: «Винисиус должен понимать, что он образец для миллионов детей, как Роналду и Месси. Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры, пока не взял на себя роль лидера»
Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира прокомментировал ситуацию с расизмом в отношении вингера «Реала» Винисиуса от форварда «Бенфики» Джанлуки Престианни.
Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
– Никто точно не знает, что произошло. Мы все согласны с тем, что расизму нет места нигде, даже на трибунах.
Если это слово было произнесено, то это недопустимо и должно повлечь за собой суровое наказание после расследования.
– Много говорилось о провокационном праздновании гола Винисиусом.
– То, что Вини иногда провоцирует людей, – это не новость. Он должен понимать, что является образцом для подражания для миллионов детей, как и Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры… Пока не осознал свое влияние и не взял на себя роль лидера. Это следующий шаг для Вини.
Ничто из этого не оправдывает расистские оскорбления. Никто не имеет права дискриминировать другого человека из-за цвета его кожи или происхождения.
И печально, что приходится повторять это так много раз, – сказал Сами Хедира.
Не более.
Ну или что вы под сильным футболистом понимаете? Выше среднего - безусловно) Но рядом с вышеперечисленными - пыль) по крайней мере пока) посмотрим, что летом покажет)
Сейчас так не получится, даже если были бы те же дядьки из МЮ. При первой же попытке поставить Винисиуса на место, начнётся вой и вонь от "окружения" бразильца, а потом и остальные подключатся. Тут увы, ничего уже не исправить, если сам не одумается, но в это вообще не верится.
Вести себя не умеет, постоянно врёт и главное , забивает аж целых 2 гола за 20 матчей .
Где Роналду , а где это создание
но я за то, что бы все слова сказанные на поле, не принимались всерьез,
и пусть винисиус празднует как хочет.
фрики на поле тоже нужны, не только стерильные челы с правильной повесткой в голове,
всё это добавляет разных эмоций