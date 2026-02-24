Сами Хедира: «Винисиус должен понимать, что он образец для миллионов детей, как Роналду и Месси. Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры, пока не взял на себя роль лидера»

Сами Хедира высказался о расизме в адрес Винисиуса.

Бывший полузащитник «Реала » Сами Хедира прокомментировал ситуацию с расизмом в отношении вингера «Реала» Винисиуса от форварда «Бенфики» Джанлуки Престианни .

Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Никто точно не знает, что произошло. Мы все согласны с тем, что расизму нет места нигде, даже на трибунах.

Если это слово было произнесено, то это недопустимо и должно повлечь за собой суровое наказание после расследования.

– Много говорилось о провокационном праздновании гола Винисиусом.

– То, что Вини иногда провоцирует людей, – это не новость. Он должен понимать, что является образцом для подражания для миллионов детей, как и Криштиану Роналду и Лионель Месси .

Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры… Пока не осознал свое влияние и не взял на себя роль лидера. Это следующий шаг для Вини.

Ничто из этого не оправдывает расистские оскорбления. Никто не имеет права дискриминировать другого человека из-за цвета его кожи или происхождения.

И печально, что приходится повторять это так много раз, – сказал Сами Хедира.