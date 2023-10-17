«Страна грубо лишила медали». Как советские спортсмены пережили бойкот Олимпиады-1984

Нет никакого понимания по участию России в Олимпийских играх-2024.

Руководители нашего спорта настроены скорее отрицательно. Спортсмены в неформальных разговорах выражают готовность ехать, но публично – молчат. Ждут, когда решение примут за них.

Тем временем Минспорт подготовил альтернативный плацдарм: в сентябре-2024 в Москве и Екатеринбурге пройдут «Игры дружбы» с равнозначными олимпийским призовыми.

40 лет назад лучшие спортсмены страны вместо Олимпийских игр в Лос-Анджелесе отправились на ту же самую «Дружбу» – и не проводить параллели сейчас сложно. Ключевая разница: в 1984-м СССР сам решил бойкотировать Олимпиаду. По дурацким причинам (почетный президент ОКР Виталий Смирнов, который голосовал «за», теперь признается, что ему стыдно за то решение), но все равно.

Теперь ситуация другая. Больше половины нашей сборной физически не смогут квалифицироваться на Игры, потому что дедлайны прошли, а командные виды не допущены в принципе. Плюс раздражающий многих нейтральный статус, хотя он же был у российской сборной и на трех последних Олимпиадах.

Но даже при таких раскладах остаются десятки спортсменов, которые еще проскакивают в Париж. Как быть им?

Среди тех, кто пропустил Лос-Анджелес-1984 едва ли можно найти хотя бы несколько человек, теперь считающих, что решение было правильным.

Окунемся в настроения той эпохи.

Иоланда Чен спустя 40 лет говорит прямо: «Дружба» нахрен никому была не нужна

Еще зимой 1984-го наши легкоатлеты гастролировали по городам США, все было хорошо. Но потом случились смерть Андропова, сбитый корейский боинг, «империя зла» от Рейгана – и уже в апреле «Советский спорт» пестрел заметками об ужасах, происходящих в Америке.

К 8 мая, когда принимали историческое решение о бойкоте, почва в советских медиа была готова.

Вот, например, рубрика «Мнение читателей» в единственной спортивной газете страны незадолго до официального заявления о пропуске Олимпиады.

● «Что же ждет наших милых парней и девушек в том кромешном аду, каким, со слов американских журналистов, предстает Лос-Анджелес... Не надо бы ездить туда, где усиленно рекламируется ненависть к нашим спортсменам» (З. Кожанова из Астрахани).

● «В угоду кому мы должны рисковать жизнями наших молодых атлетов? В угоду тем, кто наживает барыши, торгуя олимпийскими символами и идеалами?» (К. Заславский, ветеран ВОВ).

● «Мечтаю о том, когда пойду трудиться. И у подруг моих такие же мечты... А вот наших олимпийцев надо уберечь от опасности. Зачем посылать их туда, где ни о каком празднике мира и дружбы и не помышляют?» (Света Горват, ученица 7-го класса).

После майских праздников в «Советском Спорте» первая и последняя полосы были посвящены убеждениям, насколько верное решение приняли мудрые руководители страны. Вот несколько заголовков из одного номера: «Достойный ответ», «Урок провокаторам», «Против духа насилия и террора».

Чтобы позиция выглядела сплоченнее, стали публиковаться письма от читателей с тем же посылом – в авторах как олимпийские чемпионы прошлого, так и простые сельские работяги. Потом добавились и звезды настоящего, которым приписывали речи в стиле лыжницы Вероники Степановой.

Например, абсолютная чемпионка мира по гимнастике Ольга Бичерова (на фото – крайняя слева) уверяла, что ей и подругам по сборной пишут слова поддержки со всего мира, включая США. А озаглавлено ее письмо читателям так: «Невозможно там выступать».

В карьере Ольги так и не случится ни одной Олимпиады.

Самая веселая рубрика того «Совспорта» – «В защиту олимпийского движения». Там среди прочего публикуются официальные сообщения и вырезки из прессы стран, которые респектовали СССР. Так, в номере от 13 мая – заявления от Монголии и Лаоса. 14-го к ним присоединился Афганистан. 17-го – Мадагаскар, Венесуэла и Кувейт, а спустя еще какое-то время – Уганда.

С июля начинается продвижение «Игр Дружбы». Хотя большая часть заметок все равно посвящена высмеиванию Олимпиады в США. «Расисты», «экстремисты» и даже «скальпосниматели» – все это парад типичных заголовков.

Осенью Марат Грамов, который активно топил за бойкот (его в 1983-м назначили председателем Спорткомитета, а следующей зимой СССР проиграл общий зачет на Играх-84, и он сильно переживал, что в случае повторения ситуации на летней Олимпиаде потеряет должность), подвел итог.

– «Игры Дружбы» имели успех и способствовали миру, более тесному сотрудничеству и взаимопониманию. А вот в Лос-Анджелесе была безудержная коммерциализация и открытое наступление бизнеса на олимпийские идеалы. У нас же царила по-настоящему душевная атмосфера.

Иоланда Чен спорит с ним спустя 40 лет.

– Сейчас я могу точно сказать: да нахрен эта «Дружба» не нужна! Спроси сегодня кого угодно – ни одного чемпиона оттуда не вспомнит. Даже я. А олимпийских чемпионов – наверное, всех.

В 84-м они были лучшими в мире, а до Сеула-88 большинство не доехало

Множество спортсменов в 84-м пролетели мимо старта жизни. Некоторые, как Бичерова, в дальнейшем так и не поучаствовали в Играх.

Вот баскетболист Валдис Валтерс. MVP Евро-81, чемпион мира-82, имел шанс спасти сборную в финале ЧМ-86.

В 80-м его не взяли на Игры, поскольку второй разыгрывающий не требовался – американцы же не приехали. В 84-м он был в прайме, но это оценили только зрители «Дружбы». А в 88-м стал 13-м лишним – заявка состояла из 12 игроков. Гомельский устроил голосование в сборной, в итоге за Миглиниекса подняли руки 6 человек, а за Валтерса – 5.

Таких можно отыскать практически в каждом виде спорта. И для нишевых дисциплин произошедшее еще большая драма.

Слышали когда-нибудь о Ханде-Цырен Гом­божаповой? Вряд ли. А она могла войти в историю.

– В Пльзени (там проходила «Дружба» у лучников – Sports.ru) я набрала 2 605 очков. А в Лос-Анджелесе другая спортсменка завоевала золотую медаль с результатом 2568. В Сеул я не поехала – травма в последний момент…

Из этой же серии:

● Салман Хасимиков в 1981-1984-м не проиграл ни одного крупного турнира по вольной борьбе;

● Наталья Юрченко в 1983-м стала абсолютной чемпионкой мира по гимнастике, ее именем назван прыжок;

● Сергей Заболотнов побил на «Дружбе» рекорд мира на 200 м в плавании на спине;

● Александр Зиновьев выигрывал чемпионаты мира-83 и 85 в велоспорте;

● Валерий Середа в 84-м дал 2,37 м в прыжках в высоту, а на «Дружбе» обыграл Сотомайора.

Бойкот – драма и для тех, кто уже побеждал на Играх.

● Так, гребец Владимир Парфенович, оформивший в Москве хет-трик, мечтал повторить успех и стать одним из главным мультимедалистов в истории. Его убило решение государства, и прямо в 84-м, в 26 лет, он завершил карьеру.

● Штангист Юрик Варданян устроил шоу с 5 мировыми рекордами на «Дружбе-84» и в итоге поднял на 50 кг больше, чем победитель Игр в Лос-Анджелесе, но второго олимпийского золота ему это, конечно, не принесло.

● Пострадали, к слову, не только советские спортсмены. Легендарный боксер Теофило Стивенсон вообще мог взять 5 Олимпиад, но сначала Куба вынужденно присоединилась к бойкоту СССР, а спустя 4 года отказалась от Сеула-88 уже по своим причинам. В итоге Стивенсон остался «всего лишь» трехкратным олимпийским чемпионом.

Отдельная история – Ольга Мостепанова, одна из самых одаренных гимнасток в истории.

На ЧМ-83 (в 14 лет) взяла 2 золота и 2 серебра. На «Дружбе» сделала невероятное – получила максимальные «десятки» во всех 4 видах многоборья. Очевидно, что Лос-Анджелес был бы ее Олимпиадой. Спустя год она завершила карьеру и, что особенно удивительно, не испытывает никаких переживаний из-за того бойкота.

– А я не ставила себе целью выступление на Олимпийских играх, – признавалась она «Р-Спорту». – Вот такой странной спортсменкой была. Для меня вообще старты неважны были. Мне нравился процесс. Я любила гимнастику и процесс изучения новых элементов, новых композиций – вот это для меня было главное. Тренеры и девочки были тогда подавлены, а я нет.

У Ольги пятеро детей. И на момент интервью (2021-й) она так и не оформила олимпийскую пенсию, которая полагается и героям «Дружбы» – в районе 50 тысяч рублей.

– Как-то нет времени. Все никак не могу собраться и сделать. 600 тысяч в год были бы замечательной поддержкой для меня. Но вот я такая пофигистка по жизни, несерьезная.

Бубка, Волков и Быкова – три судьбы на примере одного вида

Абсолютная легенда прыжков в высоту Тамара Быкова в середине 80-х была в фантастической форме. Она била мировые рекорды, а Иоланда Чен вспоминает заряженность подруги с придыханием.

– 1983-м мы ездили на Универсиаду в Эдмонтон, ее готовность шокировала. Высота около 2 м. Она выходит на разбег и настолько концентрируется на себе и прыжке, что вообще ничего вокруг не видит. К планке выскочил судья с красным флажком – начался какой-то забег или награждение, и нужна была пауза. Но Тамарка его даже не заметила! Она разбежалась и… прыгнула через него! Благо, мужик стоял под планкой. Он успел побелеть от страха, а весь стадион ахнул. И в 1984-м та Быкова, конечно, выиграла бы Олимпиаду.

В итоге Тамара допрыгала до Сеула, но уже на сходе, и олимпийскую бронзу выгрызла во многом характером. Хотя карьерой точно заслуживала большего.

Зато Сергею Бубке пропуск Игр в США не помешал стать легендой. Он выиграл Олимпиаду в Сеуле, а потом еще 10 лет зажигал на стартах разного уровня, круша рекорды мира.

Интересно, что уже в 83-м Бубка был в порядке – впервые взял ЧМ. Но «Дружбу-84» не выиграл – его обставил Константин Волков, серебряный призер московской Олимпиады. Да, медаль главных спортивных состязаний у иркутского шестовика есть. Но ведь могло быть еще и золото.

– На собрании, когда нам все объявили, я встал и сказал Грамову, что он говорит бред. Он мне ответил персонально: Костя, ты не понимаешь, у тебя нет информации. А я ему: мы только что с Бубкой вернулись из турне по США и Канаде – нас никто не травил ни в Нью-Йорке, ни в Лос-Анджелесе, и вообще там замечательный прием. Грамов ответил, что мне это только кажется. Истерики у меня не было. Тогда, как и сейчас, не было принято перечить руководителям. Мотивировка у них железная: в США нет безопасности.

К 86-му Константина убрали из сборной из-за травмы.

– СССР решил бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе из-за некорректных действий чиновников. Моего отца просто грубо лишили медалей, и он не хочет, чтобы такая же участь была со мной, – рассказывал сын Константина Матвей – тоже шестовик, чемпион мира среди юношей.

Который вместе с семьей в 2020-м переехал в Беларусь. И, судя по всему, не поедет в Париж.

Подвиги Сальникова и Билозерчева: бойкот им сильно навредил, но не сломал

Огромное количество спортсменов, которые должны были выступить в Лос-Анджелесе, к Сеулу-88 сошли с олимпийского поезда – возраст, травмы, конкуренция. Но, безусловно, нашлись и те, кто героически выдержали 4 года.

Среди них – Михаил Мамиашвили. Нынешний босс Федерации борьбы.

– В 1984 году я искренне разделял позицию государства, как бы странно это ни звучало. Мне было страшно обидно, но я тогда был молодой – мне не было и 20 лет, и я был уверен, что на этом жизнь не заканчивается. Трудно в полной мере оценить трагизм тех ребят, которым было по 28-29 лет, которые сильнейшие на тот момент и имели шанс победить.

Но лично я искренне считал, что есть страна, есть более значимые и жизнеутверждающие вещи. Может быть, сегодня это звучит высокопарно, но я не один такой был. Далеко не один. И я считал, что я должен быть вместе со своей страной, вместе с позицией своей страны.

Я боролся и выиграл «Дружбу-84» в Венгрии. Мы приняли их со всей ответственностью: готовились по-настоящему, побеждали и радовались этим победам. Но ни в какое сравнение с Олимпийскими играми это не идет.

В 1988-м Мамиашвили выиграл олимпийское золото. И сейчас активно высказывается за участие спортсменов в Париже даже в нейтральном статусе.

Еще один ярчайший пример – Владимир Сальников. Он стал суперзвездой еще в Москве-80 – первый в мире человек, выплывший 1500 м из 15 минут! Плюс взял 400 м. Должен был плыть и золотую эстафету 4х200, но из-за внутренней дележки медалей его туда не поставили.

Несмотря на шикарное выступление, в дальнейшем время от времени поднимались разговоры, что выиграл он не на полноценной Олимпиаде – американцы-то не приехали. И Сальникова это раздражало. Владимир ждал Игр в Лос-Анджелесе, чтобы там заткнуть рты всем.

Однако вместе с бойкотом, казалось, уплыли его надежды. И даже руководство вскоре после «Дружбы» списало ветерана. Он ушел на самоподготовку, работал под руководством жены.

И, к удивлению многих, прошел все этапы отбора к Сеулу. Там в фаворитах шли молодые немцы, итальянец, американец. Однако Сальников победил. По легенде, когда в тот вечер он зашел в олимпийскую столовую на ужин, все встали и молча начали аплодировать.

Наконец, Дмитрий Билозерчев. В 83-м, в 16 лет, он стал абсолютным чемпионом мира по гимнастике. «Игры Дружбы» – 4 золота.

– Узнав о бойкоте, я был зол и разочарован. Я был на самом пике физической формы, когда стало известно, что мы не полетим в Лос-Анджелес. Буквально задыхался от злости из-за этого решения.

Спустя год Дмитрий попал в аварию. Левая нога разбита – многочисленные переломы, а лодыжка болталась лишь на лоскуте кожи и мышц. В какой-то момент размышляли об ампутации. К счастью, врачи сумели спасти ногу. О карьере речи не шло, но сам Билозерчев считал иначе.

Сразу после выхода из больницы он начал реабилитацию, ежедневно делая многочасовые нудные закачки. Все были шокированы, когда в 1987-м он отобрался в сборную, а в Роттердаме выиграл 4 золота, включая многоборское.

В Сеуле мечты Дмитрия исполнились: он победил на коне, на кольцах и в команде, а в многоборье взял бронзу.

Бах тоже пострадал из-за бойкота. Его не пустили в Москву-80

Интересно, что некоторые чиновники из мирового спортивного движения тоже пережили бойкот.

Так, босс World Athletics Себастьян Коу, несмотря на жесткие рекомендации Великобритании, приехал в Москву-80 в нейтральном статусе. И выиграл 1500 м.

Президент МОК Томас Бах (если вдруг вы не узнали его на фото – он в центре), чемпион Монреаля-76 в фехтовании, в отличие от Коу, в Москву не попал.

– Бойкот тех Игр вообще ничего не дал, по крайней мере, в ФРГ это признали, – погружался он в воспоминания в разговоре с ТАСС 3 года назад. – Через пару месяцев после Игр мне говорили: «Мы совершили ошибку, это было неправильно». Даже тогдашний канцлер, который давил на нас в пользу бойкота, в 2008 году согласился, что это было глупо.

Я был ужасно разочарован, что спортсмены не были услышаны. Мы должны были понимать, что Национальные олимпийские комитеты и МОК имеют ограниченное влияние. Спортсмены в большинстве высказались в пользу участия в Играх, а на публике было очень больно, меня оскорбляли и называли коммунистом.

Любой, кто думает о бойкоте, должен извлечь урок из истории: он ничему не служит, только вредит спортсменам, населению страны, потому что они теряют возможность делиться радостью и гордиться успехами своей олимпийской команды. Бойкот противоречит олимпийскому духу, всем ценностям, которые мы имеем и отстаиваем в спорте.

Правда, нынешняя позиция Баха по участию всех спортсменов на Олимпийские игры сильно размыта и толком сформулировать ее не могут даже в МОК.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Юрий Сомов, Игорь Уткин, И. Бара, Дмитрий Донской, Сергей Киврин; MFA Russia/via Globallookpress.com, Werek/Global Look Press; time.com; instagram.com/konstantin.volkov.792