Кого из спортсменов лишали гражданства до Дробязко? Одного не пощадил СССР

15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко.

Все из-за ее выступления в шоу Татьяны Навки в Сочи на фоне событий на Украине. Сначала у Дробязко с мужем и партнером Повиласом Ванагасом (вместе на фото) забрали госнаграды – их у участников 5 Олимпиад и призеров чемпионата мира набралось прилично. А потом дошло и до кардинальных мер.

В спортивной истории дела с лишением гражданства – единичные. Практически все упирались в законодательства стран, в которых двойные паспорта под запретом. То есть, по сути, добровольно-вынужденные.

• Например, нельзя иметь какое-либо еще гражданство в Казахстане. Поэтому всем российским спортсменам, которые начали выступать за соседнюю страну, пришлось отказаться от родного паспорта.

• Та же история с Литвой. Там есть исключения (под которые, кстати, попадала Дробязко), но они до невозможности узкие. Так что биатлонистка Лидия Жураускайте, решившаяся на переход, прошлым летом сама обратилась к президенту РФ с просьбой об отказе от гражданства.

• Те же правила в Корее. Поэтому Виктор Ан, переезжая перед Сочи-2014 в Россию, вынужденно остался без паспорта своей страны, в составе которой стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Но история с Дробязко – конечно, особый случай.

Древняя Греция – вот где началась кутерьма с документами

Если говорить о практике лишения гражданства в целом, то такое практиковалось еще в Древней Греции. Получить документ там в принципе было сложно – вот в Афинах строго при условии, что и мама, и папа коренные жители города.

Атимия (так называлась процедура лишения гражданства) в основном налагалась за лжесвидетельство, злоупотребление по должности или имуществом опекаемого, трусость на войне, за оскорбление должностного лица при исполнении.

Но время от времени критерии менялись. Был период, когда неприятности грозили… холостякам.

А Солон принимал закон, по которому процедуре подвергались те, кто в недавней гражданской войне не сражался ни за одну из сторон. Суть – в воспитании интереса к политике, не интересоваться которой считалось стыдно.

Не обходилось без репрессий. Так, при Перикле атимии подверглись примерно 5000 жителей – они были исключены из списков демов и лишены всех прав. При том, что граждан осталось всего 9000.

Спустя 80 лет еще одну чистку устроил Архий.

Атимии были как частичные, так и полные. Вторые часто сопровождались полной конфискацией имущества, а в некоторых случаях – даже продажей в рабство. В любом случае, без гражданства полиса у человека практически не оставалось свобод – нельзя было работать, купить землю, жениться на гражданке полиса и – внимание – участвовать в Олимпийских играх!

Были прецеденты и восстановления гражданства. Но это более сложный процесс. Сначала другой гражданин должен был испросить в народном собрании разрешение безопасно говорить за лишенного прав. Потом, если его авторитета хватало на удовлетворение просьбы, предложить снять атимию с человека. И для легитимизации процесса в народном собрании должно было участвовать не менее 6000 человек.

Любопытно, что даже в прогрессивной Греции до уравнения в правах всех жителей страны (независимо от региона) не дошел ни один полис.

Фашистская Германия – рекордсмен по лишению гражданства. За 12 лет его потеряли 39 тысяч!

Пик лишения гражданств пришелся на ХХ век.

Особенно темные времена были в Германии в 1930-х. В 1933 году по решению национал-социалистического правительства, которое пришло к власти за полгода до этого, составили первый список из 33 человек, которых подвергли этой мере. В него вошли ярые противники нацизма – писатели, политики и журналисты.

В немецком клубе в Лондоне даже повесили портреты каждого из фигурантов и подписали: «Если встретитесь с ними – забейте до смерти».

Вскоре появился второй список, а потом и третий. Помимо политически нелояльных в них начали попадать евреи. К 1945-му списков было уже 359. А количество людей, лишенных гражданства, превысило 39 тысяч.

Среди них: Томас Манн, Альберт Эйнштейн (на фото), Эрих Мария Ремарк, Стефан Цвейг, Ханна Арендт.

Сразу после разгрома гитлеровской Германии был принят закон, согласно которому все, кого лишили гражданства, при желании могли вернуться и получить его. Среди тех, кто откликнулся, Вилли Брандт. В 1969-м он стал канцлером ФРГ.

Сейчас лишение гражданства в Германии запрещено.

А что в Советском Союзе? Бродский, Вишневская и дерзкий Войнович

В СССР неприятная практика получила популярность, наоборот, после войны.

До нее под отмену попали единицы: Лев Троцкий, химики Владимир Ипатьев и Алексей Чичибабин.

А вот к концу 70-х изгонять из страны стало модно.

Диссидентами стали лауреаты Нобелевской премии Иван Бунин, Александр Солженицын и Иосиф Бродский. Оперная певица Галина Вишневская и ее муж, дирижер Мстислав Ростропович (вместе на фото). Биофизик Валерий Сойфер и режиссер Юрий Любимов. Писатели Эдуард Лимонов и Владимир Войнович. Всего около 60 человек.

Кто-то относился к вынужденной эмиграции безразлично, кто-то переживал, но самая яркая реакция на новость была, пожалуй, у Войновича. Он написал открытое письмо Брежневу.

«Господин Брежнев,

Вы мою деятельность оценили незаслуженно высоко. Я не подрывал престиж советского государства. У советского государства благодаря усилиям его руководителей и Вашему личному вкладу никакого престижа нет. Поэтому по справедливости Вам следовало бы лишить гражданства себя самого.

Я Вашего указа не признаю и считаю его не более чем филькиной грамотой. Юридически он противозаконен, а фактически я как был русским писателем и гражданином, так им и останусь до самой смерти и даже после нее.

Будучи умеренным оптимистом, я не сомневаюсь, что в недолгом времени все Ваши указы, лишающие нашу бедную родину ее культурного достояния, будут отменены. Моего оптимизма, однако, недостаточно для веры в столь же скорую ликвидацию бумажного дефицита. И моим читателям придется сдавать в макулатуру по двадцать килограммов Ваших сочинений, чтобы получить талон на одну книгу о солдате Чонкине».

Корчной – первый из спортсменов

Единственный спортсмен, которого лишали гражданства – шахматист Виктор Корчной (на фото – в центре).

Он всегда отличался едким характером. Поворотный момент его карьеры – интервью югославской прессе, в котором он жестко прошелся по молодому Анатолию Карпову. После этого Корчной стал невыездным. Но как только его амнистировали, отправился на турнир в Нидерланды, где и попросил политического убежища.

Вскоре его лишили советского гражданства. При этом семью не выпускали за границу, сына отчислили из института и хотели призвать в армию. Лишь через 6 лет их отпустили к Виктору. При этом фамилию Корчного, несмотря на то, что он добирался до матчей за корону с Карповым, в прессе вообще не упоминали. Сухо писали – претендент.

История с лишением гражданства в СССР закончилась в августе 1990-го, когда Михаил Горбачев подписал указ о возвращении советских паспортов диссидентам, которые этого захотят.

В 1993-м норма о недопустимости лишения гражданства РФ была закреплена в Конституции.

28 апреля 2023 года Владимир Путин подписал поправку к закону «О гражданстве России», предусматривающую лишение приобретенного гражданства за дискредитацию армии, призывы к экстремизму, дезертирство и посягательство на жизнь государственного деятеля.

Так что с Дробязко? Забрать у нее паспорт – это вообще легально?

В литовское законодательство тоже вносились поправки – специально под Дробязко.

При этом несколькими годами ранее в стране прогремел другой паспортный скандал. Угодила в него суперзвезда НБА Жидрунас Илгаускас. В Кливленде устроили чествование – под своды арены была поднята его символическая майка с номером 11. А чтобы трибуны дали больше эмоций, организаторы сообщили о скором получении Жидрунасом американского паспорта.

Как мы помним, в Литве двойное гражданство (за редчайшими исключениями) запрещено. Новость тут же долетела до Вильнюса.

Даже президент Даля Грибускайте недоумевала и пыталась найти лазейки, но так ничего и не вышло. По словам мамы Илгаускаса, сын заплакал, когда узнал, что потерял литовский паспорт.

Из-за Дробязко у руководства Литвы переживаний куда меньше. Напротив – они сделали все, чтобы быстро, официально и показательно проучить Маргариту. В Сейм внесли – и мгновенно приняли – поправки о порядке лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения. Это как раз ее случай. И там же – ответ на вопрос, почему фигуристку лишили паспорта, а Ванагаса, партнера, родившегося в Шяуляе, нет.

Проект поправок предусматривает, что «гражданин другой страны, получивший гражданство в виде исключения, лишается своего литовского паспорта, если его действия угрожают безопасности и интересам литовского государства и/или если он поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран».

По сути, это закон имени Дробязко. И вполне может быть, что она окажется его единственным фигурантом.

Еще один штрих, показывающий, насколько сурово в Литве обошлись с Маргаритой: в том же шоу Навки «Аленький цветочек» выступал Виктор Петренко – олимпийский чемпион, легенда украинского фигурного катания, который давно проживает в США.

После этого его сняли с президентской стипендии и исключили из национальной федерации, где он был вице-президентом. Но о лишении гражданства речи не поднималось.

Вместе с тем политические тенденции в мире такие, что нет никакой уверенности, будто на Маргарите Дробязко все закончится. Она первая в своем роде, но не факт, что последняя.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Михаил Озерский, Дмитрий Донской; Gettyimages.ru/Christian Petersen, Hulton Archive; en.wikipedia.org