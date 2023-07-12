11 комментариев

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Кастер Семеня против всего мира. Несмотря ни на что, она хочет соревноваться с женщинами

Кастер Семеня Кастер Семеня
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Легкая атлетика Легкая атлетика

Кастер Семеня ни в чем не виновата. 

Она не делала гормональных операций и не употребляла стероиды. Бегунья из Южной Африки просто такой родилась – как выразился когда-то один из боссов Международной федерации легкой атлетики «не на 100% женщиной». В природе такое бывает.

Если бы Семеня не пошла в спорт, никто бы и внимания не обратил. Но она пошла. И уже в 18 лет уничтожила соперниц на чемпионате мира-2009. Второму месту на 800 м привезла 2,5 сек. Это пропасть.

Кастер той поры крушила всех. Единственной, кому удавалось ее остановить, была Мария Савинова. Россиянка обставила Семеню и на ЧМ-2011, и на Олимпийских играх-2012. К тому моменту мало кто не подозревал спортсменку из Лимпопо («они думали, что у меня есть член», – вспоминала через пару лет Кастер), но Савинова заступалась за главную соперницу:

«Зря множество людей набрасывалось на Семеню. Им следовало выбирать выражения, Кастер – идеальный стимул развиваться самой и улучшать результаты».

Кстати, после дисквалификации Марии золотые медали как ЧМ-2011, так и Олимпиады в Лондоне перешли Кастер.

Чудо-амнистия перед Олимпиадой-2016: Семеня попала в Рио благодаря чужой победе в CAS

Следующие три года – тяжелейшие в жизни Семени. World Athletics (на тот момент организация называлась IAAF) постановила, что норма тестостерона у девушек, желающих соревноваться, не должна превышать 10 нмоль/л.

Потому что обычный женский показатель 0,12-1,79 нмоль/л, а 10 набирается не у каждого мужчины. Преимущество, пусть и природное, налицо. 

WA посчитала, что совсем закрывать легкоатлеток с гиперандрогенизмом – неправильно, но вот терапия (таблетки, инъекции или операция) для понижения тестостерона до установленных критериев – это справедливо.

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Кастер в новой реальности потерялась. Если в Берлине-2009 на 800 м она показывала невероятные 1.55,45, то в 2014-м ни разу не выбежала из 2.02, а, например, на турнире в Финляндии показала неприлично слабые 2.09,44. 

На дорожке у Семени не получалось ничего, и, возможно, она бы давно завязала с бегом. Тем более, что в мае 2015-го стала семейным человеком. Но счастливый случай спас ее карьеру. Индийская спринтерша Дьюти Чанд, которая совсем не побеждала, но тоже имела запредельные показатели тестостерона, с решением WA не смирилась. Пошла в CAS – и выиграла. Было это в конце 2015-го, перед Олимпиадой в Рио. Семеня автоматом попала под амнистию.

И, послав к чертям ненавистную терапию, забегала как в молодости. 1.56,64 в Риме, 1.55,33 в Монако и, наконец, 1.55,28 в олимпийском Рио. В Бразилии Кастер стала из самых ненавистных чемпионок. Никто не восхищался ее великим результатом – люди недоумевали, как еще вообще допустили до соревнований.

Справедливости ради, с особенностями была не одна Семеня. В этом смысле финал Игр-2016 на 800 м вошел в историю.

На втором месте Франсина Ньонсаба из Бурунди, на третьем – Маргарет Вамбуи. Обе могут дать фору Кастер по части тестостерона. И обеих бы, если бы ни Дьюти Чанд, на этой Олимпиаде не было. Но весь хейт достался Семене. Она, сама того не желая, стала лицом женщин с такими особенностями.

«Какой дурак придумал, что 200 и 5000 м бежать можно, а 800 – нет?»

В World Athletics мириться с решением CAS не собирались. Прошли исследования, которые показали, что девушки с гиперандрогенизмом имеют ощутимое преимущество на дистанциях от 400 м до мили (1609 м). И планку допуска с 10 нмоль/л понизили до 5 нмоль/л. Правда, случилось это только в 2019-м.

К тому моменту Кастер успела выиграть еще один ЧМ – в Лондоне-2017. И едва не сцапала вечный мировой рекорд Ярмилы Кратохвиловой (1.53,28 vs 1.54,25). По совокупности достижений южноафриканка стала одной из величайших легкоатлеток в истории.

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Интересно, что 30 июня 2019-го Семеня в очередной раз выдала фантастические 1.55, но через месяц вступили в силу поправки WA – и на чемпионат мира в Доху она не поехала. В итоге в Катаре победили с 1.58,04.

Для Семени очередной виток терапии стал трагедией. Кастер рассказывала, что терапия для нее – это примерно как резать себя ножом каждый день. И недоумевала, почему под запрет попала именно ее коронная дистанция.

«Получается, на 400, 800 и 1500 м я – мужчина, а на 100, 200 и 5000 м – женщина. Какой дурак это придумал?»

Семеня пыталась отобраться на Олимпиаду в Токио на разрешенных 5000 м, но из этой затеи ничего не вышло.

Хотя у некоторых средневичек органично сменить амплуа получилось. Та самая Ньонсаба, ставшая второй в Рио-2016, переключилась на 5000 и 10000 м – и за полгода вышла на топ-уровень. Выигрывала на «Бриллиантовой лиге», а в Токио совсем немного не дотянула до подиума.

А 18-летняя Кристин Мбома из Намибии, вообще-то бегающая 400, там же космически залетела на 200-метровку, с юниорским мировым рекордом заняв второе место. Так без медали на этой дистанции осталась, например, легендарная Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Больше никаких интерсекс-спортсменов – и Семеня пошла в Суд по правам человека

31 марта этого года WA прикрыл и эту лазейку. Отныне верхний порог – 2,5 нмоль/л. Это касается всех дистанций. Больше того, поддерживать тестостерон спортсменки на таком уровне теперь должны не меньше 24 месяцев.

Семеня переключилась со стадиона на кроссы, но по большей части сосредоточилась на борьбе за свои права в судебной плоскости.

На днях Кастер выиграла в Европейском суде по правам человека. Ее иск в CAS отклонили, в Федеральном суде Швейцарии тоже. Но ЕСПЧ постановил, что первоначальная апелляция Семени против правил WA не была рассмотрена должным образом.

«Заявительнице не предоставили достаточные институциональные и процессуальные гарантии в Швейцарии, чтобы позволить эффективно рассмотреть ее жалобы», – говорится в заявлении.

«Иск подан против государства Швейцария, а не против World Athletics, – уточняется в пресс-релизе Международной федерации легкой атлетики. – Мы будем поддерживать связь с правительством Швейцарии по поводу дальнейших шагов и, учитывая не совпадающую с решением позицию, будем призывать его добиваться передачи дела в Большую палату ЕСПЧ для принятия окончательного решения».

Шансы Кастер невелики, но будет весело, если в конце концов иск удовлетворят и карты лягут так, что WA оспорить к Олимпиаде-2024 ничего не успеет физически. Семене лишь 32 и, если отменить запреты, она точно задаст всем.  

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Cameron Spencer, Stu Forster, Friedemann Vogel

11 комментариев

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Say_Cheese
Лучше нарушить права одной Семени, чем тысяч нормальных 100% природных женщин, которые жизнь положили на алтарь спорта, но лишаются шансов на победу потому, что против них на дорожку выходят тестостероновые монстры. Да, она не виновата, что такой родилась! Но они-то все тоже не виноваты.
И терапия - не решает проблем полностью, ведь если организм Семени изначально, с юности формировался по полу-мужскому типу, то во взрослом возрасте это уже не скорректируешь.
+10
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WatrikVLZ
Конечно обычным девушкам неприятно когда с ними бегает такая сильная атлетка, но с другой стороны блин она же родилась с такой бычьей силой. Что поделать.
+7
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Dizzod
Ответ Say_Cheese
Лучше нарушить права одной Семени, чем тысяч нормальных 100% природных женщин, которые жизнь положили на алтарь спорта, но лишаются шансов на победу потому, что против них на дорожку выходят тестостероновые монстры. Да, она не виновата, что такой родилась! Но они-то все тоже не виноваты. И терапия - не решает проблем полностью, ведь если организм Семени изначально, с юности формировался по полу-мужскому типу, то во взрослом возрасте это уже не скорректируешь.
так можно высоких баскетболистов убирать, я же не виноват что не вырос. А у них гормона роста много, а нас маленьких большинство.
+6
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Имя Фамилия
Ответ Dizzod
так можно высоких баскетболистов убирать, я же не виноват что не вырос. А у них гормона роста много, а нас маленьких большинство.
Ты сейчас пытаешься судить о женском спорте на примерах из мужского спорта. Смысл существования женских видов как раз в том, чтобы позволить более слабым от природы женщинам соревноваться между собой на равных. В мужском спорте такая идея отсутствует в корне. Нормально когда сильный юниор участвует в соревновании с более взрослыми ребятами, но в обратную сторону если 17-летний лоб полезет играть к 14-летним это уже будет абсолютно неприемлемо.
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Dizzod
Ответ Trash Talking
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думаешь за все эти года ее "там" не проверили? Она женщина, но произошел "сбой программы" и у нее много тестостерона. Вот такой нестандартный организм.
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Виктор Войнов
Если Семеня не на 100% женшина, какие вопросы ещё могут быть? Она явно не может соревноваться с женщинами.
Лично для неё это конечно не справедливо, но честно по отношению к другим спортсменкам.
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Trash Talking
Комментарий удален модератором
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Vasrom
Выглядит как будто готовы пожертвовать женской легкой атлетикой из-за прав Семени. Ну ну
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nmnackjbxkasbk
если судит по тому, что ее адвокаты подавали иск против спортлото, то шансы так себе.
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Мик Нич
Там как-бы уже великоравноправные оллинклюзивные "транс-женщины" в полной готовности присоединится к женскому спорту, а ты тут про какую-то Семеню. Вот будет потеха в женском спорте через несколько лет. На такой цирк уродов даже из нездорового интереса смотреть не хочется.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Dizzod
думаешь за все эти года ее "там" не проверили? Она женщина, но произошел "сбой программы" и у нее много тестостерона. Вот такой нестандартный организм.
ну она не совсем женщина, как ментально, так и физически.
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nmnackjbxkasbk
Ответ WatrikVLZ
Конечно обычным девушкам неприятно когда с ними бегает такая сильная атлетка, но с другой стороны блин она же родилась с такой бычьей силой. Что поделать.
для таких существует мужской спорт.
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