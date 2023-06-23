26 комментариев

В Лозанне прошли заседание исполкома и сессия МОК. Это всегда большое событие. Именно там принимаются знаковые для мирового олимпизма решения.

Но сейчас ждали особенно: предполагалось, что Томас Бах, наконец, объявит решение по России в Париже-2024.

Увы.

Босс МОК до последнего избегал этой темы. И лишь под закрытие сделал несколько заявлений, общими фразами-лозунгами без конкретики. В привычно-нейтральном стиле на протяжении трех дней выступал и директор по коммуникациям Марк Адамс, которого атаковали по российскому вопросу на каждой пресс-конференции.

– Наша позиция по российским атлетам совсем не изменилась, – сухо сказал он во вторник. – Никаких решений по квалификации российских спортсменов к Парижу-2024 пока не принималось.

Спасибо, кэп.

На следующий день Адамса продолжили трясти, и он, чтобы быть убедительнее, говорил ни о чем уже подольше:

«Вы хотите, чтобы мы обозначили временные рамки. Мы примем решение о допуске в правильное время. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Нужно быть гибким, потому что она постоянно меняется, так что я не могу вам обозначить временных рамок. Решение о Париже не принято, у нас еще достаточно времени.

Сейчас мы с президентом МОК были в Баку, там на чемпионате мира по тхэквондо принимали участие независимые спортсмены, схожая ситуация в фехтовании.

В каждой федерации своя ситуация, но они независимы, поэтому вправе принимать собственные решения, мы надеемся, что они будут следовать нашим рекомендациям. У других видов тоже есть такие планы, насколько я помню, они есть и в гребном спорте».

Бах не может ничего решить. Даже если хочет этого

Ключевые слова Адамса: «Надо смотреть, как будет развиваться ситуация».

Однозначно, что события на Украине – ключевой фактор. Чем ближе будет к заморозке конфликта или мирному соглашению, тем выше шансы российских и белорусских спортсменов на возвращение на международную арену. МОК же просто пытается максимально оттянуть тяжелое решение – в надежде на чудо.

Понять Томаса Баха можно. Любое его заявление точно будет непопулярным. Допустить Россию в Париж (на любых условиях) – это проблемы в западной прессе, заголовки в стиле «пудель Путина» и угрозы бойкотов. Не пускать спортсменов из нашей страны на Игры-2024 совсем босс МОК, кажется, не хочет сам. Иначе давно бы сделал это – по примеру ряда международных федераций. Вот он и замер на распутье.

Один из фактором полнейшего замешательства МОК – его нынешняя роль в сложившейся ситуации. Даже в спортивном мире слово Баха – далеко не последнее .

Если вдруг завтра он соберет пресс-конференцию и начнет стучать ботинком по столу с требованием допустить российских спортсменов до всех стартов, часть федераций пожмет плечами, ухмыльнется и оставит все как есть. Для приличия объяснив Томасу, что они бы с радостью, но вот страны просто не дадут спортсменам из России визы.

У нынешнего президента нет авторитета, которым он мог бы продавливать волевые решения. Поэтому и оперирует только рекомендациями. Никаких жестких заявлений. Вот в конце марта МОК рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе. И что? Кто-то начал допускать, пусть и с огромными оговорками, а кто-то даже пальцем не пошевелил.

МОК в тупике. Отдать все на откуп федерациям казалось простым решением – по крайней мере, ответственность переложена на других. Но на деле это привело к легкому хаосу . Расплывчатые критерии, непонимание нового регламента.

Вот на ЧМ по тхэвондо, про который говорил Адамс, в составе нашей делегации приехали олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин. До старта их не допустили. Но можно ли было им поддерживать своих на соревнованиях из зала, так никто и не понял.

Отдельная зарисовка отсутствия логики: футбольная Беларусь спокойно играет в отборе на Евро-2024 (пусть и без домашних матчей), а другим спортсменам из этой страны путь на международные старты закрыт. Хотя командные виды, согласно тем самым рекомендациям, наоборот нежелательны.

Как это работает – никто не понимает. МОК в том числе. Куда уж тут до управления ситуацией.

Почему оттягивание критично для российских спортсменов

С одной стороны, отсутствие финального решения по Парижу лучше, чем однозначное нет. С другой, время играет не в пользу атлетов.

Олимпийские игры – турнир далеко не для всех желающих. Чтобы попасть туда, нужно пройти жесткий отбор. Квалификация давно началась, и во многих видах Россия уже пролетает при любых раскладах .

По игровикам (если им вдруг зажгут зеленый свет) ситуация совсем плачевная: там теоретические шансы остаются разве что у волейбола. Критическая ситуация с видами, где отбор происходит по рейтингу (а таких большинство) – соревнований остается все меньше.

– У нас сейчас нулевой рейтинг во всех видах оружия, – еще в марте сетовал «СЭ» босс фехтования Ильгар Мамедов. – Из мирового лидера мы превратились в фантом. Мы пойдем из ниоткуда. Поэтому если будем пропускать соревнования, это будет втройне тяжелее.

С тех пор ситуация только усугубилась. Все фехтовальные Гран-при – мимо. И это иллюстрация положения дел в большинстве видов. Где-то говорят о допуске, но дальше слов дело не доходит. Где-то все упирается в визы – это касается турниров в Европе. Где-то происходит такой отсев, что до соревнований добираются единицы – и это, как правило, не первые номера.

Если по Олимпиаде-2024 и будет принято положительное решение, то более или менее надежно себя могут чувствовать:

• теннисисты, у которых, за исключением прошлогоднего «Уимблдона», запретов практичекски не было;

• представители единоборств – большинство из которых пускают на международные старты, включая чемпионаты мира;

• пловцы и многострадальные легкоатлеты – в этих видах все упирается в норматив. Выполнил – едешь.

Следующие сессия и заседание исполкома пройдут 12-17 октября в индийском Мумбае. Это ближайший ориентир по конкретике с Олимпиадой-2024. Хотя в теории МОК может собраться в любой момент.

Но для этого, понятно, нужны веские причины, имеющие отношение отнюдь не к спортивной повестке.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Максим Богодвид; East News/Fabrice COFFRINI / AFP; globallookpress.com/Tofiq Babayev/XinHua; instagram.com/belarus_football_team