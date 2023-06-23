26 комментариев

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Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?

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В Лозанне прошли заседание исполкома и сессия МОК. Это всегда большое событие. Именно там принимаются знаковые для мирового олимпизма решения.

Но сейчас ждали особенно: предполагалось, что Томас Бах, наконец, объявит решение по России в Париже-2024.

Увы.

Босс МОК до последнего избегал этой темы. И лишь под закрытие сделал несколько заявлений, общими фразами-лозунгами без конкретики. В привычно-нейтральном стиле на протяжении трех дней выступал и директор по коммуникациям Марк Адамс, которого атаковали по российскому вопросу на каждой пресс-конференции.

– Наша позиция по российским атлетам совсем не изменилась, – сухо сказал он во вторник. – Никаких решений по квалификации российских спортсменов к Парижу-2024 пока не принималось.

Спасибо, кэп.

На следующий день Адамса продолжили трясти, и он, чтобы быть убедительнее, говорил ни о чем уже подольше:

«Вы хотите, чтобы мы обозначили временные рамки. Мы примем решение о допуске в правильное время. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Нужно быть гибким, потому что она постоянно меняется, так что я не могу вам обозначить временных рамок. Решение о Париже не принято, у нас еще достаточно времени.

Сейчас мы с президентом МОК были в Баку, там на чемпионате мира по тхэквондо принимали участие независимые спортсмены, схожая ситуация в фехтовании.

В каждой федерации своя ситуация, но они независимы, поэтому вправе принимать собственные решения, мы надеемся, что они будут следовать нашим рекомендациям. У других видов тоже есть такие планы, насколько я помню, они есть и в гребном спорте».

Бах не может ничего решить. Даже если хочет этого

Ключевые слова Адамса: «Надо смотреть, как будет развиваться ситуация».

Однозначно, что события на Украине – ключевой фактор. Чем ближе будет к заморозке конфликта или мирному соглашению, тем выше шансы российских и белорусских спортсменов на возвращение на международную арену. МОК же просто пытается максимально оттянуть тяжелое решение – в надежде на чудо.

Понять Томаса Баха можно. Любое его заявление точно будет непопулярным. Допустить Россию в Париж (на любых условиях) – это проблемы в западной прессе, заголовки в стиле «пудель Путина» и угрозы бойкотов. Не пускать спортсменов из нашей страны на Игры-2024 совсем босс МОК, кажется, не хочет сам. Иначе давно бы сделал это – по примеру ряда международных федераций. Вот он и замер на распутье. 

Один из фактором полнейшего замешательства МОК – его нынешняя роль в сложившейся ситуации. Даже в спортивном мире слово Баха – далеко не последнее.

Если вдруг завтра он соберет пресс-конференцию и начнет стучать ботинком по столу с требованием допустить российских спортсменов до всех стартов, часть федераций пожмет плечами, ухмыльнется и оставит все как есть. Для приличия объяснив Томасу, что они бы с радостью, но вот страны просто не дадут спортсменам из России визы. 

У нынешнего президента нет авторитета, которым он мог бы продавливать волевые решения. Поэтому и оперирует только рекомендациями. Никаких жестких заявлений. Вот в конце марта МОК рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе. И что? Кто-то начал допускать, пусть и с огромными оговорками, а кто-то даже пальцем не пошевелил.

МОК в тупике. Отдать все на откуп федерациям казалось простым решением – по крайней мере, ответственность переложена на других. Но на деле это привело к легкому хаосу. Расплывчатые критерии, непонимание нового регламента.

Вот на ЧМ по тхэвондо, про который говорил Адамс, в составе нашей делегации приехали олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин. До старта их не допустили. Но можно ли было им поддерживать своих на соревнованиях из зала, так никто и не понял.

Отдельная зарисовка отсутствия логики: футбольная Беларусь спокойно играет в отборе на Евро-2024 (пусть и без домашних матчей), а другим спортсменам из этой страны путь на международные старты закрыт. Хотя командные виды, согласно тем самым рекомендациям, наоборот нежелательны. 

Как это работает – никто не понимает. МОК в том числе. Куда уж тут до управления ситуацией.

Почему оттягивание критично для российских спортсменов

С одной стороны, отсутствие финального решения по Парижу лучше, чем однозначное нет. С другой, время играет не в пользу атлетов.

Олимпийские игры – турнир далеко не для всех желающих. Чтобы попасть туда, нужно пройти жесткий отбор. Квалификация давно началась, и во многих видах Россия уже пролетает при любых раскладах.

По игровикам (если им вдруг зажгут зеленый свет) ситуация совсем плачевная: там теоретические шансы остаются разве что у волейбола. Критическая ситуация с видами, где отбор происходит по рейтингу (а таких большинство) – соревнований остается все меньше. 

– У нас сейчас нулевой рейтинг во всех видах оружия, – еще в марте сетовал «СЭ» босс фехтования Ильгар Мамедов. – Из мирового лидера мы превратились в фантом. Мы пойдем из ниоткуда. Поэтому если будем пропускать соревнования, это будет втройне тяжелее.

С тех пор ситуация только усугубилась. Все фехтовальные Гран-при – мимо. И это иллюстрация положения дел в большинстве видов. Где-то говорят о допуске, но дальше слов дело не доходит. Где-то все упирается в визы – это касается турниров в Европе. Где-то происходит такой отсев, что до соревнований добираются единицы – и это, как правило, не первые номера.

Если по Олимпиаде-2024 и будет принято положительное решение, то более или менее надежно себя могут чувствовать:

• теннисисты, у которых, за исключением прошлогоднего «Уимблдона», запретов практичекски не было;

• представители единоборств – большинство из которых пускают на международные старты, включая чемпионаты мира;

• пловцы и многострадальные легкоатлеты – в этих видах все упирается в норматив. Выполнил – едешь.

Следующие сессия и заседание исполкома пройдут 12-17 октября в индийском Мумбае. Это ближайший ориентир по конкретике с Олимпиадой-2024. Хотя в теории МОК может собраться в любой момент. 

Но для этого, понятно, нужны веские причины, имеющие отношение отнюдь не к спортивной повестке.

«И позиция России, и позиция Украины противоречат олимпийской хартии». Программная речь Томаса Баха

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Максим Богодвид; East News/Fabrice COFFRINI / AFP; globallookpress.com/Tofiq Babayev/XinHua; instagram.com/belarus_football_team

26 комментариев

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Vadim Medvedev
Ответ Максим Седов
После завершения СВО Баха надо выкидывать с кресла главы МОК и ставить своего. По другому никак.
точно. ведь авторитет в России в мире так велик, что НОК РФ легко может ставить своего человека во главе МОК. ведь все спонсоры МОК из России... или подождите?
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Кирковский Александр
Ответ Лев Бабенко
Я одного не понимаю. Ладно, допустим, нужно было создать прецедент и щёлкнуть Россию по носу (хотя нас систематически унижали последние лет 6-8, лишая флага, гимна и т.д.). Мол, в назидание другим, чтоб непотребно боевые действия устраивать. И, мол, если Америка введет войска в Палестину, их мы тоже накажем (да, розовые очки, но допустим). Но в 2022-2023 году боевые конфликты проходили по всему миру. Почему отстраняют только Россию, причем тут вообще Беларусь? И что самое главное - почему эти вопросы никто не задает на пресс-конференциях МОК?
Потому что отстраняют не за боевые конфликты как таковые. А за их причины и последствия. Ваш КЭП.

Ну глупо же сравнивать Ирак, где диктатор Хуссейн геноцидом занимался и куда США зашли и ушли и Украину, где президента на выборах поменяли, в Раде Медведчук сидел и где кусок территории Россия присоединила. Уйди Россия из Украины через пару месяцев никакого отстранения и не было бы. Поэтому никто не задает никакие вопросы, так как все все понимают.
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ЧеБурашка
Вчера на спорце разместили речь Баха, там было аж тридцать с чем-то каментов, из которых 29 написаны ботами.
Да плевать уже всем на олимпиаду. Не нужно страдать. У нас вон собственная футбольная лига бортует болельщиков, а вы хотите чтобы Томас Бах ради нас упирался. Очевидно, что впереди у нас спартакиады. Может, оно и к лучшему. Будет не тридцать, а три камента, но это будут люди, кто реально любит спорт.
+5
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maripous
Потому что все ждут завершения сво. Только тогда российская сборная может появиться на олимпиаде.
Сейчас, пока сво не завершена, никакие решения невозможны. Пустить нашу сборную без всяких дополнительных условий никто не хочет, а принимать дискриминационные и политичесакие условия мы сами не хотим.
Бах надеется на мирное соглашение до начала олимпиады. Поэтому и тянет время. И будет тянуть до последнего.
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Максим Седов
Ответ Александр Митраков
В каких худших условиях, алё. Иди учебник истории открой
Але сам учебник открой. Я историю изучал ещё по советским учебникам. Когда тебя ещё даже в планах не было.
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4qer
Ответ Максим Седов
Комментарий удален модератором
Очень интересно нажимать на + к вашему комментарию, сразу появляется новый минус, при нажатии на минус, минус появляется как надо. Видимо рейтинг sports против агрессивной политики. 🤔
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Кирковский Александр
Ответ Максим Седов
Комментарий удален модератором
Ну пока Россия даже не идет в "нужном" направлении, а скорее лежит. И то не факт что в нужном направлении.
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Александр Митраков
Ответ Shurickello
Ну взорвал Каховскую ГЭС безумец из Киева, но разве Украину отстранили? Нет...
Да, сам взорвал, чтобы сорвать своё же наступление, лол
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User Samsung
Ответ Roman Shnel
Всё просто в конце скажут русские спортсмены вы не прошли отбор по спортивному принципу . МОК допустит пару теннисистов ну и хватит. Почему под полным баном командные виды спорта ? в чём угроза спорту от футболистов? Конечно, никуда не пустят , а несколько человек беженцев это не Россия
Высказываний Дзюбы , Широкова и других мало ? В любой нормальной стране их отдали бы под суд
+4
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User Samsung
Ответ Максим Седов
Але сам учебник открой. Я историю изучал ещё по советским учебникам. Когда тебя ещё даже в планах не было.
Как минимум на стороне СССР были США с Британией . А сегодня кто ?
+2
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Максим Седов
Ответ 4qer
Очень интересно нажимать на + к вашему комментарию, сразу появляется новый минус, при нажатии на минус, минус появляется как надо. Видимо рейтинг sports против агрессивной политики. 🤔
Ну бывает:)
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Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Есть парочка важных пунктов:
1. Решают не МОК, а международные федерации. А тут, что называется, в товарищах согласия нет. Кто-то категорично против, кто-то согласен в рамках мартовских критериев МОК, а где-то вообще проблем нет (теннисисты).
2. Отборочные соревнования кто, когда и как проводить будет неясно.
3. РУСАДА не восстановлена в правах, не соответствует кодексу ВАДы, как осуществлять допинг-контроль российских спортсменов тоже непонятно.
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IrbIS
Ответ Боевой Бурят Путина
Не думаю, что Бах и МОК такие идиоты, что не могут принять окончательное решение. Скорее всего, поступят в духе Троцкого «ни мира, ни войны, а армию распустить», то есть оставят все как есть. В результате отдельные квалифицировавшиеся на ОИ спортсмены (теннисисты и еще несколько человек из других видов) выступят в Париже в нейтральном статусе, все остальные - нет. Формально будут и волки сыты, и овцы целы
формально, не нужно давать повод что бы он сказал что все спортсмены представлены на ОИ, бойкот должен быть всеобъемлющим, а то он договорился до того что раз там каких то фехтовальщиков допустили - значить все сильнейшие присутствовали,
если бойкойта не будет их будут и дальше пинать, с критериями и прочим
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ИскИнт
>>Ключевые слова Адамса: «Надо смотреть, как будет развиваться ситуация». Однозначно, что события на Украине – ключевой фактор.
На мой взгляд, фактор Украины самый очевидный, удобный и просто объясняемый для недопуска. Но что-то мне подсказывает, что после Украины найдется новый фактор и новые причины.
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Roman Shnel
Всё просто в конце скажут русские спортсмены вы не прошли отбор по спортивному принципу .
МОК допустит пару теннисистов ну и хватит.
Почему под полным баном командные виды спорта ? в чём угроза спорту от футболистов?
Конечно, никуда не пустят , а несколько человек беженцев это не Россия
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4qer
У меня такое ощущение, что у наших есть нехилый компромат на Баха, но он есть и у американцев, не удивлюсь, если разный. Вот и вертится, как уж на сковородке.
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Максим Седов
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Боевой Бурят Путина
Не думаю, что Бах и МОК такие идиоты, что не могут принять окончательное решение. Скорее всего, поступят в духе Троцкого «ни мира, ни войны, а армию распустить», то есть оставят все как есть. В результате отдельные квалифицировавшиеся на ОИ спортсмены (теннисисты и еще несколько человек из других видов) выступят в Париже в нейтральном статусе, все остальные - нет. Формально будут и волки сыты, и овцы целы
+2
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