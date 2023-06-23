26 комментариев

Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?
В Лозанне прошли заседание исполкома и сессия МОК. Это всегда большое событие. Именно там принимаются знаковые для мирового олимпизма решения.
Но сейчас ждали особенно: предполагалось, что Томас Бах, наконец, объявит решение по России в Париже-2024.
Увы.
Босс МОК до последнего избегал этой темы. И лишь под закрытие сделал несколько заявлений, общими фразами-лозунгами без конкретики. В привычно-нейтральном стиле на протяжении трех дней выступал и директор по коммуникациям Марк Адамс, которого атаковали по российскому вопросу на каждой пресс-конференции.
– Наша позиция по российским атлетам совсем не изменилась, – сухо сказал он во вторник. – Никаких решений по квалификации российских спортсменов к Парижу-2024 пока не принималось.
Спасибо, кэп.
На следующий день Адамса продолжили трясти, и он, чтобы быть убедительнее, говорил ни о чем уже подольше:
«Вы хотите, чтобы мы обозначили временные рамки. Мы примем решение о допуске в правильное время. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Нужно быть гибким, потому что она постоянно меняется, так что я не могу вам обозначить временных рамок. Решение о Париже не принято, у нас еще достаточно времени.
Сейчас мы с президентом МОК были в Баку, там на чемпионате мира по тхэквондо принимали участие независимые спортсмены, схожая ситуация в фехтовании.
В каждой федерации своя ситуация, но они независимы, поэтому вправе принимать собственные решения, мы надеемся, что они будут следовать нашим рекомендациям. У других видов тоже есть такие планы, насколько я помню, они есть и в гребном спорте».
Бах не может ничего решить. Даже если хочет этого
Ключевые слова Адамса: «Надо смотреть, как будет развиваться ситуация».
Однозначно, что события на Украине – ключевой фактор. Чем ближе будет к заморозке конфликта или мирному соглашению, тем выше шансы российских и белорусских спортсменов на возвращение на международную арену. МОК же просто пытается максимально оттянуть тяжелое решение – в надежде на чудо.
Понять Томаса Баха можно. Любое его заявление точно будет непопулярным. Допустить Россию в Париж (на любых условиях) – это проблемы в западной прессе, заголовки в стиле «пудель Путина» и угрозы бойкотов. Не пускать спортсменов из нашей страны на Игры-2024 совсем босс МОК, кажется, не хочет сам. Иначе давно бы сделал это – по примеру ряда международных федераций. Вот он и замер на распутье.
Один из фактором полнейшего замешательства МОК – его нынешняя роль в сложившейся ситуации. Даже в спортивном мире слово Баха – далеко не последнее.
Если вдруг завтра он соберет пресс-конференцию и начнет стучать ботинком по столу с требованием допустить российских спортсменов до всех стартов, часть федераций пожмет плечами, ухмыльнется и оставит все как есть. Для приличия объяснив Томасу, что они бы с радостью, но вот страны просто не дадут спортсменам из России визы.
У нынешнего президента нет авторитета, которым он мог бы продавливать волевые решения. Поэтому и оперирует только рекомендациями. Никаких жестких заявлений. Вот в конце марта МОК рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе. И что? Кто-то начал допускать, пусть и с огромными оговорками, а кто-то даже пальцем не пошевелил.
МОК в тупике. Отдать все на откуп федерациям казалось простым решением – по крайней мере, ответственность переложена на других. Но на деле это привело к легкому хаосу. Расплывчатые критерии, непонимание нового регламента.
Вот на ЧМ по тхэвондо, про который говорил Адамс, в составе нашей делегации приехали олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин. До старта их не допустили. Но можно ли было им поддерживать своих на соревнованиях из зала, так никто и не понял.
Отдельная зарисовка отсутствия логики: футбольная Беларусь спокойно играет в отборе на Евро-2024 (пусть и без домашних матчей), а другим спортсменам из этой страны путь на международные старты закрыт. Хотя командные виды, согласно тем самым рекомендациям, наоборот нежелательны.
Как это работает – никто не понимает. МОК в том числе. Куда уж тут до управления ситуацией.
Почему оттягивание критично для российских спортсменов
С одной стороны, отсутствие финального решения по Парижу лучше, чем однозначное нет. С другой, время играет не в пользу атлетов.
Олимпийские игры – турнир далеко не для всех желающих. Чтобы попасть туда, нужно пройти жесткий отбор. Квалификация давно началась, и во многих видах Россия уже пролетает при любых раскладах.
По игровикам (если им вдруг зажгут зеленый свет) ситуация совсем плачевная: там теоретические шансы остаются разве что у волейбола. Критическая ситуация с видами, где отбор происходит по рейтингу (а таких большинство) – соревнований остается все меньше.
– У нас сейчас нулевой рейтинг во всех видах оружия, – еще в марте сетовал «СЭ» босс фехтования Ильгар Мамедов. – Из мирового лидера мы превратились в фантом. Мы пойдем из ниоткуда. Поэтому если будем пропускать соревнования, это будет втройне тяжелее.
С тех пор ситуация только усугубилась. Все фехтовальные Гран-при – мимо. И это иллюстрация положения дел в большинстве видов. Где-то говорят о допуске, но дальше слов дело не доходит. Где-то все упирается в визы – это касается турниров в Европе. Где-то происходит такой отсев, что до соревнований добираются единицы – и это, как правило, не первые номера.
Если по Олимпиаде-2024 и будет принято положительное решение, то более или менее надежно себя могут чувствовать:
• теннисисты, у которых, за исключением прошлогоднего «Уимблдона», запретов практичекски не было;
• представители единоборств – большинство из которых пускают на международные старты, включая чемпионаты мира;
• пловцы и многострадальные легкоатлеты – в этих видах все упирается в норматив. Выполнил – едешь.
Следующие сессия и заседание исполкома пройдут 12-17 октября в индийском Мумбае. Это ближайший ориентир по конкретике с Олимпиадой-2024. Хотя в теории МОК может собраться в любой момент.
Но для этого, понятно, нужны веские причины, имеющие отношение отнюдь не к спортивной повестке.
«И позиция России, и позиция Украины противоречат олимпийской хартии». Программная речь Томаса Баха
Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Максим Богодвид; East News/Fabrice COFFRINI / AFP; globallookpress.com/Tofiq Babayev/XinHua; instagram.com/belarus_football_team
Ну глупо же сравнивать Ирак, где диктатор Хуссейн геноцидом занимался и куда США зашли и ушли и Украину, где президента на выборах поменяли, в Раде Медведчук сидел и где кусок территории Россия присоединила. Уйди Россия из Украины через пару месяцев никакого отстранения и не было бы. Поэтому никто не задает никакие вопросы, так как все все понимают.
Да плевать уже всем на олимпиаду. Не нужно страдать. У нас вон собственная футбольная лига бортует болельщиков, а вы хотите чтобы Томас Бах ради нас упирался. Очевидно, что впереди у нас спартакиады. Может, оно и к лучшему. Будет не тридцать, а три камента, но это будут люди, кто реально любит спорт.
Сейчас, пока сво не завершена, никакие решения невозможны. Пустить нашу сборную без всяких дополнительных условий никто не хочет, а принимать дискриминационные и политичесакие условия мы сами не хотим.
Бах надеется на мирное соглашение до начала олимпиады. Поэтому и тянет время. И будет тянуть до последнего.
1. Решают не МОК, а международные федерации. А тут, что называется, в товарищах согласия нет. Кто-то категорично против, кто-то согласен в рамках мартовских критериев МОК, а где-то вообще проблем нет (теннисисты).
2. Отборочные соревнования кто, когда и как проводить будет неясно.
3. РУСАДА не восстановлена в правах, не соответствует кодексу ВАДы, как осуществлять допинг-контроль российских спортсменов тоже непонятно.
если бойкойта не будет их будут и дальше пинать, с критериями и прочим
На мой взгляд, фактор Украины самый очевидный, удобный и просто объясняемый для недопуска. Но что-то мне подсказывает, что после Украины найдется новый фактор и новые причины.
МОК допустит пару теннисистов ну и хватит.
Почему под полным баном командные виды спорта ? в чём угроза спорту от футболистов?
Конечно, никуда не пустят , а несколько человек беженцев это не Россия