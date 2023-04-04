12 комментариев

«Биатлон с Дмитрием Губерниевым» – флагман «Матч ТВ». Передача собирает классные цифры даже в нынешний сезон – без Кубка мира, а в прошлые годы и вовсе была самой рейтинговой программой канала.

Три главные звезды шоу – сам Губерниев, Дмитрий Занин и Илья Трифанов.

И если одного Дмитрия мы слышим каждый день, второй раскрылся в интервью Головину, то каков вне эфира Илья, знают немногие. Что странно. На нашем спортивном ТВ он – величина.

4 года назад мы делали с Трифановым интервью для «СЭ». Там про историю дружбы с Шипулиным; про помощь экс-биатлонистке Веронике Тимофеевой – она воспитывает сына, который из-за ошибки врачей теперь с трудом держит голову и дышит через трахеостому; про то, как Илью в 19 лет сбила машина и это разделило его жизнь на до и после.

Сейчас – совершенно другие темы.

«Легков увидел меня в луже крови и впервые в жизни потерял сознание». Илья – о февральской командировке

– Недавно тебя экстренно госпитализировали в Малиновке. На вертолете.

– На «Чемпионских высотах» нашу съемочную группу поселили в коттедже. В ночь с воскресенья на понедельник, ровно на середине турнира, я проснулся – захотелось попить. Спускался по лестнице и в полудреме споткнулся. Полетел вниз головой. Приземлился на кафельный пол.

– Ох.

– На грохот выбежал Легков. А я в луже крови, которая продолжала струиться из ушей.

– И ты в отключке?

– Да. И Саня, увидев такое, первый раз в жизни упал в обморок. Благо нас там жило шесть человек. Коллеги оперативно вызвали скорую, меня доставили сначала в районный центр, потом повезли в Вельск, а когда стало понятно, что ситуация близка к критической – положили в вертолет санавиации и отправили в четырехчасовой полет до Архангельска.

Благодарность Илье Филиппову, Олегу Воробьеву, Владимиру Буторину, Александру Цыбульскому и Дмитрию Губерниеву. Все они сильно поспособствовали, чтобы меня могли экстренно транспортировать.

– В тот день губернатор Цыбульский был у вас с Легковым гостем эфира. Если бы это дурацкое падение случилось не с тобой, а с простым журналистом?

– Не знаю. Думаю, тоже сделали бы все необходимое.

– То есть из-за любого человека зарядили бы вертолет?

– Этот турнир был очень серьезным мероприятием для региона. Вспоминается биатлонный этап Кубка Содружества в Рязани. Прежде ни в спортивной, ни в культурной, ни в какой-либо еще сфере в области не было событий, показанных в прямом эфире федерального канала. Важнейший прецедент!

Вот примерно то же можно сказать про Архангельскую область. Хотя это огромный регион, который по территории больше любой европейской страны. Малиновке было важно показать все гостеприимство, и, думаю, помощь оказали бы любому.

– Вплоть до вертолета? Это же очень дорого.

– Я представляю, сколько стоит летный час.

– Сколько?

– В 2017 году был на Камчатке. И мы летали на хели-ски – это когда тебя с вертолета сбрасывают на вершину горы, и ты фрирайдишь на лыжах. Тогда на Ми-8 летный час стоил 150 тысяч рублей. Санавиация, естественно, дороже. И лететь не час, а 4. Еще одна ипотека!

Но, думаю, такую же помощь оказали бы каждому.

– Что было, когда тебя привезли в Архангельск?

– Два дня в реанимации. Это помещение, в котором ты находишься один, обвешанный кучей датчиков и капельницами. Плюс в кабинете не выключается свет. Ты в полудреме, потому что обколот всем, чем только можно, но спать – никак. Такие двое суток на подумать, чтобы с тобой больше подобного не случалось.

– Какой диагноз?

– Самой страшной фразой было «кровоизлияние в мозг». Раньше я слышал такое только в фильмах и сводках новостей – и даже тогда бросало в дрожь. Плюс перелом основания черепа. Два перелома! Один из них – височной кости. То, чем пугали в детстве.

– Было страшно?

– Да мне постоянно столько людей писало и звонило, что я не успевал подумать о плохом. В палату приходили даже министр здравоохранения Архангельской области и вице-губернатор с ящиком фруктов.

– Какие могут быть последствия?

– Прошел месяц, башка варит нормально. Но 2 часа назад был у невролога, и он сказал, что еще как минимум два месяца будет состояние нетрудоспособности и полгода ограничение на физические нагрузки и полеты. Хотя чувствую себя неплохо.

Ну, только ухо одно не слышит – с той стороны, где перелом височной кости. Там порвалась барабанная перепонка, и все залилось кровью. В итоге этот сгусток слипся, отсюда и проблемы. Но это вроде бы лечится просто каплями.

Трифанов считает, что без Кубка мира не стало скучнее 🤔

– Малиновка, Вершина Теи, Уват. Душевные места, но простой болельщик туда не доберется.

– Попробуй взглянуть на это от лица тех, кто построил там стадионы. Это же всегда местные, которые очень хотели, чтобы там, где они родились или любят отдыхать, соревновались сильнейшие спортсмены страны.

Допустим, я глава Уватского района, у меня есть деньги, и я очень люблю биатлон. Буду ли я думать о том, приедут ко мне болельщики или нет? Удобно ли добраться или нет? Да я сначала стадион построю и биатлонистов привезу!

– Получается, интерес главы отдельного района первостепеннее интересов болельщиков?

– У нас слишком большая страна. И хочется выразить восхищение людьми, которые затащили соревнования в труднодоступные места. А более крупным городам с обширной инфраструктурой нужно задуматься, почему у ребят даже в глуши получается, а они в областных центрах сидят на попе ровно и ничего не делают.

– Ты впервые за 12 лет зимой не выезжал в Европу.

– Совру, если скажу, что поездки по европейским стадионам меня утомили. Но я поражен и восхищен тем, как организован Кубок России по биатлону. Максимально достойная альтернатива Кубку мира, а по уровню показа мы его еще и опережаем. Осталось только немного графику подтянуть.

Вспомни прошлогодний чемпионат России по лыжам в Сыктывкаре. Я комментировал с пятого этажа гостиницы, откуда был панорамный вид на стадион. Комментаторских кабин нет. Но они и не были нужны прежде. Там не было принтеров, но и они раньше не были нужны.

– Не было вай-фая.

– Но и на него ранее запроса не было. И провели его за день по нашей просьбе. Какой толчок всем стадионам дал этот год без международных стартов. Все стремится к стандартам, которые мы хотим видеть. И Сыктывкар, и Рязань, и Малиновка, и Рыбинск, не говоря уже о Тюмени.

Кстати, благодаря этому сезону я узнал много нового о нашей родине. Для программы «География спорта» нам нужно делать сюжеты с краеведческим уклоном – так вот в свои 36 лет я сделал прорыв с точки зрения знания истории и культуры страны. Ты слышал про музей нефти в Хантах или про музей петушка на палочке в Рязани? А в Тюмени главная гостиница вообще наполовину переделана в музей. Там каждый этаж – отдельная экспозиция.

– Насколько тебе интересны внутренние старты по части интриги?

– Это же абсолютно новые ощущения. Точно понимаешь, что никакой трагедии на финише не будет. На Кубке мира бывали провалы, когда мы уже не знали, как заставить зрителя улыбнуться или порадоваться – вся интрига у иностранцев, а мы где-то с краю.

– Но это были наши против не наших. И даже 42 гонки подряд без подиума – это поворот. А вдруг сегодня прервут серию?

– Когда выигрывали Зайцева, Слепцова, Чудов, Черезов, Шипулин и мы были вперемешку со всеми – это был кайф. В четверг-пятницу первые гонки этапа – и сразу медали. Хорошее настроение на все выходные. В последние годы громкие успехи были скорее эпизодическими, а не регулярными.

– Но вы классно показывали жизнь биатлонистов. Может, стреляют наши девчонки не очень, зато морковку режут лучше Йоханнеса Бо. И это уже интересно.

– Так мы можем порезать морковку и в Рязани. И это будет не менее интересно.

– Когда наши песни поет Доротея Вирер – это необычно. Когда кто-то из сборной делает это в Рыбинске – вау-эффекта нет.

– Но когда сборная вдрызг проигрывает три этапа, то болельщиков песни Вирер на русском мало утешают.

– Хочешь сказать, этой зимой тебе было в той же степени интересно, что и год назад?

– Конечно. С точки зрения работы – это возможность предоставить и показать зрителю абсолютно новый продукт. Да и сейчас каждый спортсмен предоставлен себе больше, чем на Кубке мира. Все расслаблены, нет перегруза ответственности и тотального контроля. Вывезти спортсмена на квест или пробежать наперегонки 100 метров? Занин с Левко делали это. А на Кубке мира можешь себе такое представить?

Могу написать Занину после его репортажа: «Это – говно»

– На биатлонном ЧМ-2013 ты обмолвился: еще пять лет – и ухожу.

– Видимо, я четко понимал, что в 2018-м завяжет Шипулин, ха-ха. Но кто тогда мог подумать, что у нас появится столько работы в прямом эфире? А главный наркотик в жизни любого ведущего – прямой эфир.

– Объясни на примере.

– 2016 год, я стою у здания МОК в Лозанне и жду новостей по участию сборной России на Олимпиаде в Рио. У нас безостановочно идет «Все на Матч», меня могут включить в любую секунду. Я на месте событий, принимается историческое решение.

Вдруг мне выносят пресс-релиз на английском – 4 страницы. Тут же слышу: «Через 1,5 мин выводим в эфир». А я смотрю на эти бумажки – там лютый перечень условий, и моего английского, чтобы вникнуть быстро во все детали, не хватает. Я даже толком понять не мог: нас вообще допустили или нет?

В последний момент более или менее что-то уцепил. Рассказал. Потом видел свою в фамилию в The Times. Подпись: «Российский журналист Илья Трифанов в эфире «Матч ТВ» сообщил, что Россия выступит на Олимпийских играх». Круто же.

– Ты не только корреспондент, но и студии ведешь, и комментируешь. Это осознанный выбор?

– Само собой получилось. Я начинал редактором, потом на региональном телевидении сложилась ситуация, когда некому было вести – попробовали меня. Затем, уже на федеральном канале, предложили съездить корреспондентом на биатлон. Вернулся, уволили кого-то из ведущих. Смотрят на меня: «О, а ты же что-то где-то там вел? Давай попробуем». Вроде получилось.

Так же и с комментаторством. Еще давно Губерниев не успевал прокомментировать какие-то гонки, предложили подменить. А сейчас, когда у нас есть права на лыжные трансляции, доверили работать в паре с Легковым. Кайфую от этого безумно. Даже не знаю, от какой части работы получаю большее удовольствие. Но в одной роли мне было бы куда скучнее.

– Занин только в одной – репортер. Но он в этом король. Чему всем нам можно у него поучиться?

– Помимо колоссальной работоспособности есть такой момент, как умение адаптировать в работу практически все, что видишь. Я совру, если скажу, что Димас очень много всего придумал сам. Но зато сколько всего он подмечает! Где-то что-то в совершенно других жанрах – и тут же схватывает: «О, сейчас на биатлоне я сделаю примерно так же, но немного по-другому». И получается еще лучше! Из ничего сделать что-то интересное – это к Занину.

– Если тебе что-то не нравится из того, что он делает, можешь прямо написать ему: «Это говно»?

– Такое очень часто бывает. Даже когда он что-то хорошее делает, ха-ха.

– У тебя есть ощущение, что ты полностью реализуешься на «Матче»?

– А у тебя нет?

– Ты классно рассказываешь истории, можешь остроумно и быстро обыграть любую ситуацию. Плюс, в отличие от многих на ТВ, разбираешься в самом спорте. У меня ощущение, что на канале твои таланты отсвечиваются далеко не полностью.

– Одна из самых больших моих проблем – я неплохой исполнитель, но никудышный придумщик и слабый инициатор. Не изучаю наперед расписание спортивных событий, чтобы попроситься куда-то. Послали? Здорово! Расскажу об этом максимально интересно. Нет? Ну, буду заниматься другими делами.

В период раннего развития «Матч ТВ» нужно было чаще брать инициативу в свои руки. Я же по штату числюсь как ведущий, а не корреспондент, вот и не позаботился заранее, чтобы полететь на Олимпиаду в Рио. Ведущие в Москве остались, на Игры отправились корры и комментаторы. Эмоционально меня та история сильно подрубила. Да как это так – все полетели, а я нет?

Подрубила, но ничему не научила, ведь в 2018-м все повторилось, и я не поехал в Пхенчхан. Тогда стали мысли закрадываться, что я так себе спортивный журналист, раз без меня могут легко обойтись. А нужно было себе вопросы задавать: почему сам заранее не разобрался в том, что считаю для себя важным?

Благодарен руководству, что сейчас даже к таким бездельникам, как я, особый подход и внимание. Мне доверили комментировать лыжные гонки, и это сложно переоценить. В 2010-м я рыдал у телевизора, когда Легков остался без медали Ванкувера, затем посчастливилось с ним познакомиться, а позднее – подружиться.

В 2014-м мы уже обнимались и лили слезы в микст-зоне в прямом эфире после его победы в Сочи. А сейчас, перебивая друг друга, комментируем гонки на всю страну. Причем, не сговариваясь заранее, у нас получился такой несколько иной стиль комментирования – словно на кухне сидим, спорим и шутим. Многие пишут, что им такая манера заходит.

Губерниев и Бузова – что это было?

– Губерниев – лучший спортивный ведущий страны?

– 100%.

– В чем его сила?

– Огромная эрудиция, начитанность и насмотренность. Масштабы его жесткого диска, умение быстро достать оттуда нужную инфу и способность к анализу – поражают. И еще – он моментально принимает решения, реагирует.

– Давай пример.

– ЧМ-2017 в Хохфильцене. На награждении поставили не тот гимн. Ну кто еще мгновенно выбежал бы на сцену и начал петь гимн а капелла? Кто? Филипп Киркоров? Туда поди прорвись. А это была импровизация. И шел прямой эфир. Нужно было взять ответственность, не побояться возможных санкций за нарушение регламента и выкрутить ситуацию в свою пользу. Он ведь, по сути, и организаторов спас. В итоге извиняться не пришлось ни ему, ни им.

– Как-то на ЧМ по водным видам в Казани мы вышли со стадиона. С соседнего выхода – Николай Валуев и Александр Попов. Но все ринулись фоткаться именно к Диме. Тем же вечером захожу в интернет – его поливают в комментах. Как так?

– После первых своих сюжетов читал, какой я классный, как здорово общаюсь со спортсменами и как хорошо, что пришел человек из мира спорта – свой в доску.

И Саня Бедарев сказал, что уже через полгода можно будет гуглить: Илья Трифанов – мудак. Тогда я этого не понял. В итоге и пары месяцев не прошло. Летом поехал на какой-то сбор и читаю: «Да как он уже достал»… А Губер 20 лет так!

Еще играет роль зависть. Далеко не все могут позволить себе поехать в любую точку мира на крупнейшее спортивное событие. И на Губерниева они смотрят как на человека, который не просто может, ему даже билет на стадион покупать не надо, так он еще и деньги за это получает. Плюс наделен полномочиями рассуждать в эфире. Многим кажется, что они смогли бы не хуже.

Ну и сейчас Дима в своем телеграм-канале осознанно эпатирует – это для привлечения внимания, лайков, комментариев и цитируемости. В этом он непобедим. При этом Губерниев никому не желает зла и не причиняет боль. Максимум – легкий троллинг. Некоторые обижаются на ерунду. Много лет назад он сказал что-то в трансляции про Баскова и на «Голубом огоньке» хотел перед ним извиниться. Коля ответил: «Да Бог с тобой. Спасибо, что вообще сказал про меня в эфире. Можешь и похуже! Главное – говори».

– Ваша громкая история с Губерниевым – знаменитый эфир с Ольгой Бузовой. Почему она со своим опытом так поплыла?

– Опыт большой, но сколько из ее проектов были в лайве? Я просто не в курсе, «Дом-2» – это прямой эфир? У меня тоже в микст-зоне случались залеты.

– Как она вела себя в гримерке?

– Суперпозитивно. Слушала свои треки. Мы проговорили темы. Она знала, что будет включение с Димой, и предвкушала его. Звездность свою никак не проявляла.

А на эфире почему-то не справилась с ироничным вопросом и подумала, будто ее обвиняют в алкоголизме. Я и сам неловко отреагировал на ее слезы. Ольга стояла ко мне спиной, и пока она не повернулась, было непонятно – плачет она или смеется. Но они с Губерниевым, насколько я знаю, уже помирились.

– Тебе не кажется, что Бузова в роли главного гостя по ходу футбольного Евро – это так себе для канала?

– Да круто было показать, что даже для звезд шоу-бизнеса выступление сборной России по футболу – важно. И для «Матч ТВ» ее визит – достижение. У меня знакомые до сих пор спрашивают: «А что там Бузова? Как все было на самом деле?»

Такие конфликты – вообще счастье для аудитории. Вот мы ни за что не сможем примерить на себя роль Большунова или Устюгова. Мы на лыжах так бегать не умеем. А представить ситуацию, когда над тобой пошутили, и ты не нашелся с ответом, может любой. Поэтому такое всегда интересно.

Осторожно, долгий спор про Логинова и допинг

– Репортаж, которым ты гордишься.

– Проще перечислить, за что мне стыдно.

– До этого дойдет.

– Максимальная отдача в материалах, которые ты не просто делаешь, а проживаешь. Мы с тобой были на ЧМ-2019 по легкой атлетике в Катаре. Когда Анжелика Сидорова с третьей попытки прыгнула 4,95 м и стало понятно, что она чемпионка мира, я впервые с победы Легкова в Сочи заплакал.

В нескольких метрах находилась Светлана Абрамова, тренер Анжелики, которая вообще рыдала. Мы тут же бросились к ней и записали невероятно искреннюю беседу, у обоих слезы текли. То же потом в миксте с Сидоровой. В итоге я из этого смонтировал сюжет о том, что только что пережил. На следующий день подошел Серега Шубенков: «Посмотрел про Анжелику, блин, а можешь про меня так же сделать?» Для меня это был лучший комплимент за все время работы на ТВ.

Так что важны не только твои скиллы, но и сама история. Мне коллеги часто рассказывают, какие у них трогательные интервью получались с Легковым.

– Я тоже сразу вспоминаю их.

– Не надо быть гением, чтобы сделать хороший сюжет про Легкова после победы в Сочи. Или про его борьбу за медаль, которую хотели отнять. Он сам все сделал за нас! Саня написал невероятнейшую историю, и журналисты тут вообще ни при чем. Поэтому не могу сказать, что горжусь этими репортажами. Скорее, сам себе завидую, что довелось сделать две короткометражки: «Как стать олимпийским чемпионом» и «Как олимпийским чемпионом остаться».

– Ты хотел рассказать про провалы.

– Тут скорее не сюжеты, а некоторые эпизоды в миксте. Хочу еще раз извиниться перед Саней Логиновым. Человек говорил о личном горе, а я от неожиданности потерялся с формулировкой вопроса.

***

Внимание, прерываем интервью, нужна пояснительная бригада от Sports.ru . После победы в индивидуальной гонке в Антхольце-2021 Логинов, начав с рассказа о четырех нулях, неожиданно разоткровенничался во флеш-интервью. «Я бы хотел, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость». И заплакал. Это была одна из первых гонок после смерти его папы.

«Мы узнали эту информацию от Юрия Каминского, – продолжил Трифанов, явно не ожидавший таких слов от Александра. – Ты, наверное, не хотел, чтобы он сообщал об этом в эфире, и расстроился. Но сейчас говоришь об этом сам. Может быть, какие-то подробности? Когда улетел домой, как это было?»

«Думаю, в этом нет смысла, но, мне кажется, он очень рад этой победе», – ответил Логинов. Возвращаемся к разговору с Трифановым.

***

– Я пытался подобрать корректный вопрос, но вместо этого попросил каких-то подробностей личного горя. В прямом эфире такое бывает. Не сориентировался. И потом мне было стыдно.

Или в Поклюке после медали в эстафете он пришел вместе со всеми, но сказал: «Мне никаких вопросов задавать не нужно». Но я понимаю, что в кадре у меня четыре героя и будет странно, если один из них вообще ничего не скажет, поэтому попросил его максимально нейтрально прокомментировать финиш Латыпова. Он ответил что-то вроде: «Пусть Эдик сам расскажет».

И потом на подкасте с Заниным и Губерниевым я грубо об этом высказался.

– «Ну тьфу ты, бог с тобой, нафиг ты нужен».

– Естественно, я хотел сказать не так, не хотел обидеть Сашу. Но вырвалось в очень грубой форме. Каждый волен сам решать, давать ему интервью или нет.

– То есть для тебя норм, когда весь чемпионат мира Логинов молчит?

– Его позиция. Лично мое мнение – такая модель поведения неправильная. Но если ему так лучше, нам остается это только принять.

– Фуркад общается после ЧМ до упора хоть с русскими, хоть с китайскими журналистами и говорит, что должен уважать профессию.

– Да у меня хватает историй с Логиновым. Помнишь, как в Антхольце к нему нагрянула полиция? Мы должны были всей страной поддержать его. И с Заниным сделали это в виде репортажа «Откройте, полиция». И на меня многие обиделись – что после этого в микст-зоне я задавал ему неприятные вопросы по поводу дисквалификации. Со стороны могло показаться, будто я пытаюсь вывести его на чистую воду.

– Разве это плохо?

– В тот же вечер написал ему: «Саш, если я что-то не то спросил – извини. Это моя работа». Он ответил, что все нормально и я свою работу сделал хорошо. Но в соцсетях я получил море ненависти, угроз и злобных комментов.

Стараюсь на такое не реагировать, но иногда срывался. Возможно, даже репутацию себе этим подпортил. Раньше, измотанный и в плохом настроении, мог послать незнакомого человека в ответ на необоснованную критику и оскорбления. Уже несколько лет стараюсь так не делать. И сейчас хочу извиниться перед всеми, кому когда-либо нагрубил.

– Ты – человек, который напрямую спрашивал у Бьорндалена по поводу астмы, а у Фуркада – про терапевтические исключения (ТИ).

– Я 16 раз спрашивал Мартена, специально ли он толкнул Логинова на ЧМ-2017. Это единственное, в чем я ему до сих пор не верю.

– Вот. Ты умеешь задавать прямые и неудобные вопросы. Почему ты не спросил главного у Логинова?

– Ты что? Я спрашивал!

– Про ЭПО?

– Был четкий вопрос: как допинг попал в твой организм? Он сказал, что даже такого названия, как эритропоэтин, не слышал. Я тут же словил с тысячу комментариев, в которых меня обосрали. Типа я подталкивал его к завершению карьеры, хотя это вообще не так. Но от того интервью у меня самого мурашки бежали.

– Но у тебя есть ощущение, что мы сделали достаточно, чтобы разобраться в той истории? Допинг Логинова – это как Волан-де-Морт. То, о чем нельзя говорить вслух. Хотя это же было.

– А Логинов один такой, кто был дисквалифицирован и никак это не прокомментировал?

– Ты уводишь в сторону. Есть конкретный пример.

– Занин делал серию спецрепов, и там была история про Дениса Галимзянова – велосипедиста, которого поймали на ЭПО. И он об этом рассказывал. Ты же его Димасу и подкинул?

– Да, мы делали большое интервью с Денисом. И я был только рад, чтобы его история звучала как можно громче.

– Офигенная история! Человек рассказывал, как пытался обмануть допинг-контроль, где брал препараты, как колол.

– О том и речь. А история Логинова – она как символ эпохи. Это не далекое прошлое, даже не 2000-е. Человек пришел в большой спорт на наших с тобой глазах. В его организме нашли ЭПО перед домашней Олимпиадой, а это не царапины на пробирках. И мы так ничего толком об этой истории не знаем. Но спокойно с этим живем.

– Я задавал прямые вопросы неоднократно. Фуркада про ТИ спрашивал раза четыре. Логинова – ну да, меньше. Но это знаешь, как в том анекдоте. Жена подходит к мужу: «Ты меня любишь?» А он ей: «Слушай, я тебе уже сказал один раз перед свадьбой. Если что-то изменится – дам знать». Надеюсь, если у Александра что-то изменится, он даст знать.

– Но та история – это же не только Логинов. У меня ощущение, что мы слишком пассивно пытались выяснить правду. Довольствовались вот этими «пока ничего не могу сказать».

– Возьмем Галимзянова. Кто главный спортсмен в истории велоспорта? Лэнс Армостронг. Он рассказал, как и в каком количестве принимал допинг. Его примеру может последовать Галимзянов? Вполне. А вот из зимников кто честно обо всем говорил? Йохан Мюллег много выложил?

– Но ведь Армстронг признался не из-за того, что его по ночам совесть грызла. А во многом из-за давления журналистов.

– Его приперли к стенке.

– А мы делали из Логинова мученика, но не пытались разобраться. Может быть, его вина действительно минимальна. Но любая попытка выяснить это – как будто бы оскорбление чувств Александра. И когда говорят, что у нас нет антидопинговой культуры, то отчасти подразумевается именно это.

– Слушай, ну есть у нас некоторые истории, в которых мы не можем докопаться до правды. И дело не только в нас.

– Наступит время, когда мы сможем разобраться в этом деле так, как должны?

– Важно понимать, что мы, хоть и где-то там близко, все же не знаем всех правил игры. Тот же велоспорт времен Армстронга жил по особому регламенту, которого ты не найдешь ни на одной бумаге. Но все всё понимали. Именно поэтому из коллег никто претензий к Лэнсу не имеет. Он был лучшим среди равных.

По каким правилам играли биатлонисты в 2013-м, 2014-м, мы до конца тоже не знаем. И не факт, что знает Логинов.

– У тебя нет уверенности, что Фуркад, Бьорндален и Йоханнес Бо в то время выступали чистыми?

– Со 100-процентной могу сказать только за одного человека – за Шипулина. Если он где-то химичил, для меня вера в человеческое вообще пропадает.

– Логинов – чемпион мира в личной гонке, Шипулин – нет. Кто круче как биатлонист?

– С точки зрения популяризации вида спорта, наверное, Шипулин. Когда он бегал, люди даже в транспорте и на улицах обсуждали это. И вообще вся нация в биатлон была вовлечена сильнее.

Мне сложно объективно оценивать, потому что ту жизнь я проживал с Шипулиным, и важнее лично для меня вообще ничего не было. Но есть ощущение, что годы шипулинской карьеры – это эпоха и Антон ее олицетворение.

– А Логинов?

– Достаточно важный эпизод эпохи.

Шипулин-депутат. Трифанов им гордится

– Шипулин. Ты не раз гонял с ним на отдых. Давай пару историй оттуда.

– В 2013-м мы ездили в Таиланд, где как раз Шипулин и Легков крепко подружились. Антон в той поездке проявил себя как аниматор – именно он решал куда, когда и на сколько мы поедем. Получилась крутая программа. Они с Саней, кстати, постоянно в чем-нибудь соревновались.

С нами был Ваня Алыпов, призер Олимпиады в командном спринте. А он между делом увлекался триатлоном. И вот они как-то зарубились с Шипой, кто кого уделает в плавании. Антон даже мысли не допускал, что может проиграть. Давай составлять регламент: какую дистанцию поплывем, вдоль берега или перпендикулярно, что будет наградой?

– Кстати, что?

– Тройной поклон в ноги с признанием, что тебя деклассировали.

– Кто выиграл?

– Алыпов. А фрагмент видео, как Шипулин кланяется в ноги, можно увидеть в спецрепе «Как стать олимпийским чемпионом». Там всего 1,5 секунды, но все, кто в теме, эту пасхалочку оценили.

– Какой Антон человек?

– В 2017 году накануне своего дня рождения он прислал всем друзьям такое сообщение: «Сценарий празднования моего 30-летнего юбилея выглядит так: вы покупаете билет в Екатеринбург, там мы садимся в большой автобус и весь день ездим по детским домам, дарим детям подарки».

И 21 августа мы радовали ребят футбольными мячами, клюшками, прочим спортивным инвентарем и одеждой, устраивали соревнования. А для ребенка из детского дома даже просто стометровку с Шипулиным пробежать – воспоминания на всю жизнь.

Антон мог снять ресторан и загудеть там на сутки, а он решил провести юбилей вот так.

– Как тесно вы общаетесь сейчас?

– Гораздо меньше, чем хотелось бы. У него трое детей и плотный график. Он часто прилетает в Москву, но от Госдумы до моего дома ему 1,5 часа после работы по пробкам ехать.

– Четыре года назад, когда он только стал депутатом, ты призывал не клеймить его раньше времени, а посмотреть сначала, как он будет работать. Что можешь сказать сейчас?

– Легков – региональный депутат, а Шипулин – Госдумы. Казалось бы, полномочий у Антона должно быть больше, но на самом деле ресурс и функции у них очень разные. У Антона, в отличие от Александра, нет возможности решать что-либо с помощью госбюджета, потому что у него просто туда нет доступа. Обозначить проблему и разобраться в ней он может. Но сделать все сам – нет.

При этом огромное количество времени он проводит в общении с жителями. Объездил всю область! Бывает по 2-3 дня в местах, где телефон не ловит. И я могу точно сказать, что горжусь своими друзьями, потому что вижу, как они работают.

– Что хорошего за четыре года Шипулин сделал как депутат?

– Да одних только детских спортивных площадок, ледовых арен и других объектов сколько понастроил! Много законодательных инициатив, связанных со спортом. С подачи Антона увеличились отчисления букмекеров в бюджет именно на развитие спорта. Причем, 70% из этих средств идут на профессиональный спорт, 20 – на детский, и 10 – на массовый. Раньше детский и массовый спорт вообще там не фигурировали. За год эта программа собрала 14 миллиардов рублей.

Он действительно этим горит и душу вкладывает. Однажды его госпитализировали с гипертоническим кризом прямо в момент приема граждан. От очередного посетителя у него так скакнуло давление, что пришлось скорую вызывать. Антон близко к сердцу принимает проблемы других.

– Но быть эмпатичным и хорошо делать свою работу – это же разное.

– А он плохо делает свою?

– Не знаю. За 4 года я не нашел ни единого законопроекта, когда Шипулин проголосовал бы не так, как большинство.

– И что здесь необычного?

– Когда он был биатлонистом, не стеснялся проявлять собственное мнение.

– Он делает в Госдуме то, что в его силах и власти. Он помогает своим землякам, решает вопросы в сфере молодежной политики и спорта. На законодательном уровне защищает интересы профессиональных спортсменов, предлагает важные для них законопроекты. Голосование в рамках остальных законопроектов он не рассматривает как свою главную миссию. Жать кнопки – это зачастую просто формальность.

– Он голосовал за поправки в Конституцию.

– Вот как в биатлоне образца 2014 года, так и в политике сейчас играют по тем правилам, которые нам с тобой неизвестны. И не нам их обсуждать.

– Интервью Шипулина за 2021 год: «У нас наладились отношения со многими странами. Хорошо развита внешняя политика».

– Хочется процитировать классика про подтасовку звука и фактов. Не знаю, что это было за интервью, но мне Антон всегда говорил, что кольцо врагов сжимается, и призывал быть начеку.

– Шипулин был народным любимцем, а теперь это даже близко не так.

– Шипулина можно обвинить только в том, что в 2020 году он подхватил ковид в Сочи и заразил им нас с Легковым. Тут он не предусмотрел риски. А вот из своей нынешней позиции и возможностей, уверен, он выжимает максимум. Но как и на какие кнопки он нажимает, повторюсь, не нам судить. Мы не знаем правил игры. И более того, я даже не собираюсь обсуждать их с Шипулиным.

– Занину в случае неудачного сюжета ты можешь написать – говно. Шипулину, если он что-то делает не так, говоришь об этом прямо?

– Я мог так сказать во время его спортивной карьеры. Могу предъявить что-то дома, на отдыхе, на охоте или рыбалке. А вот с точки зрения той должности, которую он занимает сейчас, я не берусь разобраться и тем более судить. Потому что даже поставить себя на это место не могу. И ты не можешь.

– Но я могу сделать так, чтобы там не оказаться.

– Но он оказался там не просто так. И давай так. Много сказано о зарплате депутатов Госдумы. Какую часть из нее получает Антон Шипулин?

– Понятия не имею.

– Первые два года он половину отдавал в совет ветеранов Свердловской области. Затем предпочел оказывать помощь адресно, чтобы самому контролировать, на что тратятся деньги. Так что зарплата его не сильно заботит. Он и так прекрасно зарабатывает.

– Чем?

– Тем, во что успел вложиться. Будучи спортсменом, он мог весь год проходить в одной футболке. Не покупал себе дорогую одежду, машины – только подержанные. Все призовые и спонсорские грамотно вкладывал в недвижимость и другие объекты. И теперь это приносит ему приличный доход.

– Что должен сделать Шипулин, чтобы ты признал его неправоту?

– Предательство, обман. И это касается самых разных вещей. Вот мы говорили про Логинова. В 2013 году, как любит выражаться Занин, я был придворным журналистом. От и до проездил все со сборной. И, как и многие, от всего сердца переживал за юного Александра. Считал, что его нужно накатывать в олимпийскую эстафету. Душу вкладывал в репортажи. А потом всплывает это ЭПО.

Для меня это было как личное предательство. Не знаю, сколько там его вины. Возможно, ее вообще меньше процента, но эмоционально часто шатает от желания поддержать парня изо всех сил и до того, чтобы сказать ему: «Да на кого ж ты нас всех тогда»…

Наташа. Как мы ели «Доширак» в центре Вегаса

– За тебя можно порадоваться – живешь практически семейной жизнью.

– Хочется сказать спасибо Михаилу Семину, во многом благодаря которому я когда-то увлекся покером. И с Натальей мы познакомились в казино в Сочи. Очень быстро поняли, что друг без друга не можем.

– У Наташи семилетняя дочка. Для некоторых мужчин это стало бы барьером.

– Если бы мне прежде кто-то сказал, что я начну строить серьезные отношения с девушкой с ребенком, вряд ли бы поверил. Где мы в последнее время знакомимся чаще всего? Интернет. И если видишь, что она не одна – сразу отсекаешь. В наше время из-за падкости женского пола на популярные аккаунты в соцсетях мне не составляло труда завоевать любовь хотя бы на один вечер.

Когда мы общались с Натальей, я знал про Алису, но мне было все равно, потому что на тот момент я отчаялся влюбиться. Ни одна девушка не вызывала интереса, и я думал, что это все в любом случае на один вечер. Так какая разница, есть ли у нее ребенок? Но получилось так, что после этого вечера мы не захотели расставаться вообще. И в тот момент мне уже тоже было не важно, ребенок у нее или пятеро. Куда важнее было сделать так, чтобы этот человек остался рядом.

– Как тебя зовет Алиса?

– Илюша.

– Правильно понимаю, что на момент встречи с Наташей ты был в депрессе?

– С точки зрения личной жизни – 100%. Потому что последние личные отношения закончились еще до 30. На тот момент казалось, что все впереди. Но следующие пять лет никто не вызывал даже малейшего интереса. Было потребительское отношение к девушкам, за что мне сейчас даже стыдно. Я был абсолютно черств. И казалось, что так теперь будет всегда. Меня это очень сильно тревожило. Готовился встретить старость в одиночестве.

– Вы два года с Наташей. Что в ней особенного?

– Если отмести ее отношение ко мне и внешние данные. Это человек с потрясающим чувством юмора, начисто лишенный зависти, умеющий получать удовольствие и дарить его остальным. Она из Анапы. Я бы сам хотел пожить на море и поучиться кайфовать от каждого дня так, как местные жители.

– Вы с ней гоняли в Америку.

– Мы купили билеты в 20 часов, а вылет был на следующий день в 6 утра. Прилетели в Лос-Анджелес, взяли кабриолет, сгоняли на пляжи Малибу и Санта-Моника, в Санта-Барбару, потом рванули в Вегас.

Заселились в гостиницу в 200 метрах от фонтанов «Белладжио»! Как сейчас помню, как в этом шикарном месте мы заскочили в магазин, купили по лапше быстрого приготовления, по-нашему «Доширак», – и кайфанули. Как можно не обожать времяпровождение с таким человеком?

– Как тебе Америка?

– Жить бы не хотел, а вот съездить – очень даже. Калифорния, Гранд-Каньон, Вегас, Малибу – очень красиво. Картинки фильмов из детства. Сложно передать эмоции, когда едешь на кабриолете по Аризоне – там, где снимали «Назад в будущее».

Но не меньше эмоций я испытываю, приезжая на Камчатку, в Анапу, Крым или попадая на центральную площадь Переславль-Залесского, где родился Александр Невский, а Петр Первый строил свой флот.

Но жить в Америке – нет. Я Россию люблю, родной язык и людей. В другой стране не смог бы.

Илья зарабатывает покером. И объясняет, почему по этой игре сходит с ума даже Неймар

– Покер, благодаря которому вы познакомились с Наташей. Какое место в твоей жизни он сейчас занимает?

– Делит первое с работой. Свободное время посвящаю игре и анализу раздач.

– То есть ты не просто играешь?

– Конечно. Я пытаюсь найти ответ на вопрос: можно ли покером зарабатывать?

– Можно?

– Это авантюрно. Нужно быть либо суперталантом, либо гениальным математиком. И очень много времени посвящать анализу, разбору и компьютерным расчетам. Состоятельными людьми, благодаря покеру, стали единицы.

– В покер в основном идут, чтобы проиграть?

– Это любители. И как раз за счет них профессионалы становятся состоятельными.

– Ты на пути к этому?

– Я на стадии изучения собственных возможностей. Раньше пробовал только турнирный покер. Но время показало, что там могу играть только в небольшой плюс. И даже занятия с тренерами не особо дают прибавку. Если покер не твоя жизнь, а только ее часть – ничего не получится. Турнирные сессии длятся по 8-12 часов, этому нужно отдаваться полностью.

– Но в одном из интервью ты сказал, что покером зарабатываешь примерно как на «Матче».

– Это во многом благодаря амбассадорству, а не чистым выигрышам. В конце прошлого года я решил попробовать играть не турниры, а кэш. Это когда сам решаешь, сколько времени тебе находиться за компьютером. Можно сесть или встать из-за стола в любой момент.

За ноябрь заработал порядка 4-5 тысяч долларов. Как только начались командировки – стал проигрывать. Еще раз убедился: с покером режим «посижу часок после работы» не канает.

– Как ты стал амбассадором?

– В 2018-м Миша Семин, экс-коллега, а ныне самый известный покерный комментатор России, в обмен на несколько постов в соцсетях обеспечил мне участие в одном из крупнейших покерных турниров в Сочи со стартовым взносом в 5 тысяч долларов. Я занял 217-е место из 960 игроков, выступая против профи. А за 120-е место платили 10 тысяч долларов. Тогда-то и подумал, что неким талантом обладаю.

Начал его развивать, много читал, тренировался и уже год спустя, там же, в турнире со взносом 500 долларов занял 7-е место из 2200 игроков. Это – 770 тысяч рублей. И пошло-поехало.

А в пандемию случился наплыв слабых игроков в интернете, которые просто коротали время за игрой, мало что в ней понимая. Именно тогда начал раскручиваться крупнейший на сегодня покерный рум PokerOK, а Миша был их первым русскоязычным амбассадором. Заодно и мою кандидатуру предложил, зная, что в медийном плане отдача будет.

– В покер играют Неймар, ди Каприо и Бен Аффлек. В чем фишка?

– Какие у тебя шансы обыграть Легкова в лыжной гонке?

– Только если случится стихийное бедствие.

– Теперь возьмем Даниэля Негреану, одного из самых выдающихся игроков в покер. Если я окажусь с ним за покерным столом, то мои шансы – минимум процентов 30.

Если мы сыграем с ним 10 тысяч раздач, я окажусь в финансовой яме. Но если у нас будет только 100 раздач – могу уйти в плюсе. И вот для Неймара такие игры – шанс потешить самолюбие. Имея бездонную финансовую подушку, он может перезаходить и докупаться до тех пор, пока хотя бы пару раз не обыграет того же Негреану. И потом рассказывать всем об этом.

Покер – игра, в которой на короткой дистанции выиграть может любой.

– Ты хоть раз попадал за один стол с топ-игроками?

– Играл с Филом Хельмутом. Это самый титулованный игрок в истории. Обладатель 15 браслетов Мировой серии. Говоря нашим языком – 15-кратный олимпийский чемпион. За одним столом мы провели всего минут 20, успели сыграть друг против друга одну лишь раздачу. И я ее выиграл. Блефом!

– 770 тысяч за турнир – твой рекорд. А максимальный проигрыш за вечер?

– 120 тысяч. Здесь главное – терпение и контроль эмоций. Иногда позволяю себе покатать дорогой кэш, но только если знаю, что имею перевес по мастерству. Уже на следующий день там же выиграл 140 тысяч только в одной раздаче. Адреналин в такие моменты зашкаливает.

– Сколько времени у тебя сейчас уходит на покер?

– Зависит от работы. Она все-таки в приоритете. А покер – то, о чем я думаю, засыпая. Понимаю, что есть нереализованный потенциал. И я пока не понимаю, где у меня его больше: на «Матч ТВ» или в покере. Но если у меня нет съемок, спокойно могу просидеть весь день, клацая кнопки.

– Объясни, чем твое увлечение отличается от лудомании?

– Я не надеюсь на везение. Как только проигрываю большую сумму, загружаю эту раздачу в программу и пытаюсь понять, на какой улице свернул не туда. Тут можно работать над ошибками. Про покер есть классная фраза: «Если за 10 минут игры ты не понял, кто за этим столом рыба, значит, рыба – ты». Рыба – это тот, кто принес отдавать бабки.

– У тебя квартира в классном районе Москвы, популярность, амбассадорство в любимой игре, ты важный человек на спортивном телике, хоть до конца там пока еще и не реализовался. Гордишься, что достиг всего этого сам?

– Я смогу так сказать, когда из твоих уст не будет звучать «еще не реализовался». В какой-то жизненный момент я мог думать, что это уже случилось. Но поскольку ты даже в вопросе делаешь поправку, это звучит для меня как упрек. Мы с тобой общаемся как друзья, и ты на моей же кухне прямым текстом говоришь: пока не реализовался.

– Потому что знаю, что ты способен на большее. И хочу, чтобы у тебя получилось раскрыться полностью.

– И я знаю. И родители мои знают. И я не могу гордиться тем, что пока этого не сделал. Мне Занин однажды сказал, что есть такое понятие – цельный человек. Вот про кого мы можем так сказать? Если не брать банальные примеры, то это Никита Нагорный. Он на 100% реализовался в спорте, выжал максимум из своей популярности, пробует монетизировать бизнес, продолжает придумывать новые проекты и вместе с этим всем все еще выигрывает соревнования. А еще женился на лучшей гимнастке своего поколения и построил дом в Подмосковье. Вот это – цельный.

А я сижу перед тобой и не могу сказать, чего мне хочется больше: выиграть турнир в Лас-Вегасе или стать лучшим комментатором? Не могу даже выбрать.

Это при том, что последние года три мои начальники на работе максимально меня поддерживают. Были и Токио, и Пекин, мне доверяют комментировать лыжи, проводить эфиры с Хабибом и Конором. У них нет сомнений, что я справлюсь с этим. И я за это благодарен.

Но если говорить об амбициях уровня Илона Маска, то я не могу сказать, что «маршрут построен».

– Каким бы ты хотел себя видеть через пять лет?

– Я пока не могу даже сказать, как будет выглядеть спорт в 2028 году. Как российский, так и мировой. А для меня это важно.

Но если говорить о личных целях, то хотелось бы семью крепкую, работу на ТВ любимую и стабильную, и чтобы к тому времени я хотя бы в финансовом плане не был зависим от того, где находится наш спорт. И чтобы богатые любители из Макао, Гонконга и Бразилии почаще подсаживались ко мне за стол и обеспечивали мое безбедное будущее.

Фото: из личного архива Ильи Трифанова; globallookpress.com/imago sportfotodienst; instagram.com/trifanov; instagram.com/nikushkarus; кадры трансляции «Матч ТВ»; РИА Новости/Григорий Сысоев