8 комментариев

Ни разу не играл с «Барсой».

Летом 2019-го «Реал» совершил, как казалось, важнейший трансфер: в Мадрид перебрался Эден Азар. От бельгийца ждали элитной игры.

Не дождались. За 4 сезона у Азара лишь 74 игры.

Почему не сложилось? Самый простой и очевидный ответ – травмы. За 4 сезона в «Реале» Эден травмировался 18 раз − за 7 лет в «Челси» было 12.

Анчелотти, Зидан и сам Азар говорили о невезении − но Жозе Моуринью считает, что причиной может быть отношение самого бельгийца: «Он удивительный игрок, который ужасно тренируется. Можно только представлять, кем бы он стал, если бы суперпрофессионально относился к тренировкам.

Каждое утро он приходит на занятие и работает не слишком усердно. Когда Эден выходит на поле, вы видите не отражение того, как он работал на протяжении недели, а отражение его таланта. Удивительный игрок».

Марко ван Бастен почти повторяет за Моуринью – считает, что футболист сбавил в отношении после ЧМ.

«Азар остановился после ЧМ-2018, но никому не сказал. Они этого еще не знают. Он был исключительно хорош, но теперь часто получает травмы. В конце концов, он теперь тень самого себя. Он был игроком мирового класса, а сейчас думает: «Могу ли я еще что-нибудь сделать?».

При этом в сезоне-2022/23 у Эдена всего 2 травмы − летом Marca отмечала: Азар вернулся в «Реал» в идеальной форме. Анчелотти доволен им после первой тренировки − и до этого обещал бельгийцу игровое время: «У Азара будет игровое время в следующем сезоне. У него есть определенный уровень, будет много игр, ротация, которой было не так много в этом сезоне».

Кроме того, тренер планировал использовать Азара для подмены Бензема, чтобы Карим отдыхал. Но это не подтвердилось: несмотря на травмы француза, у бельгийца всего 324 минуты в этом сезоне: попадал в состав 39 раз, но выходил только 8.

Худший результат в «Челси» − 64,1% игровых минут в сезоне-2015/16. Лучший результат в «Реале» − первый сезон после перехода.

Из 18 тысяч потенциальных минут Азар сыграл только 3,6. Но заработал 125 млн евро (60 чистыми) – 31,25 млн евро в год по данным надежного агрегатора Capology.

• Мы специально не берем сам трансфер – хотя «Челси» продолжает получать бонусы. Например, 15 млн фунтов за победу «Реала» в ЛЧ-2021/22 – хотя у Азара всего 84 минуты в турнире.

•‎ По версии L’Equipe, Азар − самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги: получает 27 млн евро до уплаты налогов, второй Левандовски (26 млн в год). Вероятно, данные отличаются из-за последствий пандемии: Бускетс и Де Йонг (они в топе рейтинга Capology) соглашались на сокращение зарплаты.

И главный итог Азара в Мадриде − ни одного официального классико. Ужасная цифра для звездного новичка.

Эден все же играл за «Реал» против «Барсы»: подменял Бензема по позиции в товарняке перед этим сезоном.

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В начале апреля Азар сыграл впервые за 3 месяца: вышел против «Вальядолида» при счете 4:0 и даже отдал голевую. Но важнее реакция Эдена, когда ему сказали выходить.

Лука Модрич даже помог ему снять тренировочные штаны − видимо боялся, что бельгиец уже не помнит, как это делать.

В марте Азар признался, что не разговаривает с Анчелотти. «Между нами [с Анчелотти] есть уважение. Но не скажу, что мы разговариваем друг с другом. Потому что мы не разговариваем. Но уважение всегда будет. Даже если он не будет выпускать меня на поле».

И добавил, что пока не собирается уходить: «Единственное, о чем я думаю, – это игра. Вот почему я даже не думаю об уходе. В глубине души я чувствую, что могу что-то привнести [в команду]».

С Эденом согласны и партнеры. Как сообщает Relevo, партнеры Азара по команде огорчены тем, что он не может достичь желаемых результатов. Игроки ценят порядочное поведение бельгийца; ветераны клуба просили тренера предоставить Азару игровое время.

Анчелотти объясняет, что Азар не играет из-за высокой конкуренции – на его позиции, например, блистает Винисиус.

Контракт бельгийца − до лета 2024-го. Контракт Анчелотти тоже. Если не случится чего-то экстраординарного, Азару все же придется подумать об уходе.

Фото: globallookpress.com/Juan Carlos Rojas