  Экс-директор «Спартака» Амарал: «У меня были предложения из России, Европы, Южной Америки – пока ни одно не принял. Нужно все взвесить»
Экс-директор «Спартака» Амарал: «У меня были предложения из России, Европы, Южной Америки – пока ни одно не принял. Нужно все взвесить»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что получал предложения о работе от российских клубов.

Португалец работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.

«На протяжении 10 месяцев я был в процессе выборов в качестве спортивного директора с возможным президентом «Бенфики». К сожалению, мой кандидат занял второе место. После этого я взял некоторую паузу, чтобы провести время с семьей. Сейчас я начну разговаривать с клубами.

У меня уже были предложения из России, Европы, Южной Америки. Пока что не принял ни одно из предложений. Более того, уже отказал нескольким клубам, потому что нужно все взвесить, нужен правильный тайминг», – сказал Амарал.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
