10

Тренер Мали Саинтфит: «Россия – топ-сборная. Могла бы претендовать на победу в Кубке Африки, если бы выступала там»

Во вторник, 31 марта, сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с командой Мали в Санкт-Петербурге.

– Если бы Россия участвовала в Кубке Африки, мы могли бы выиграть турнир?

– Сравнивать команды с разных континентов сложно из-за разницы в климате и перелетов. Африка огромна! Но есть несколько сборных, которые могут соперничать с лучшими в мире. Прежде всего, Марокко. Сенегал и Нигерия примерно на том же уровне. Считаю, Россия тоже находится в этой группе. Она может обыграть Марокко или Сенегал, но и те способны обыграть вас.

Россия – топ-сборная, которая, если бы выступала в Африке, безусловно, претендовала бы на победу, – сказал Сентфье.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
10 комментариев
Всё, переезжаем в Африку! Дожили!
А что? Это идея...В Африке всё возможно.
“Гениальный “ вопрос от " гениального" журналиста
