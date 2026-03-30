Соболев, Кордоба, Барко, Тюкавин, Воробьев, Сперцян, Самородов – претенденты на приз игроку марта в РПЛ

Соболев, Кордоба, Барко, Тюкавин – среди претендентов на приз игроку марта в РПЛ.

Мир РПЛ назвала семерых футболистов, претендующих на звание WINLINE лучшего игрока марта.

По итогам месяца приз могут получить Джон Кордоба («Краснодар », 4 матча, 5 голов), Эдуард Сперцян («Краснодар », 4 матча, 3 гола, 2 ассиста), Александр Соболев («Зенит », 4 матча, 3 гола, 1 ассист), Дмитрий Воробьев («Локомотив », 4 матча, 2 гола, 3 ассиста), Максим Самородов («Ахмат », 4 матча, 2 гола, 2 ассиста), Константин Тюкавин («Динамо», 2 гола, 2 ассиста) и Эсекиэль Барко («Спартак», 4 матча, 1 гол, 3 ассиста).

Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды Премьер-лиги