Соболев, Кордоба, Барко, Тюкавин, Воробьев, Сперцян, Самородов – претенденты на приз игроку марта в РПЛ
Мир РПЛ назвала семерых футболистов, претендующих на звание WINLINE лучшего игрока марта.
По итогам месяца приз могут получить Джон Кордоба («Краснодар», 4 матча, 5 голов), Эдуард Сперцян («Краснодар», 4 матча, 3 гола, 2 ассиста), Александр Соболев («Зенит», 4 матча, 3 гола, 1 ассист), Дмитрий Воробьев («Локомотив», 4 матча, 2 гола, 3 ассиста), Максим Самородов («Ахмат», 4 матча, 2 гола, 2 ассиста), Константин Тюкавин («Динамо», 2 гола, 2 ассиста) и Эсекиэль Барко («Спартак», 4 матча, 1 гол, 3 ассиста).
Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды Премьер-лиги
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал РПЛ
16 комментариев
Если будут добавлять баллы и за артистизм, то у Соболева конкурентов нет. Выиграет он
Там бесспорно 6.0 от всех арбитров
Это точно
Кто угодно, главное чтобы не плохой мальчик Саша
после цирковых нырков Соболева его ещё наминируют на лучшего игрока?
В этом месяце Сперцян и Барко...
Барко, однозначно. За ассист на Марки - 5 баллов
какой соболев? вечно с недовольным икалом и нырянием на любом участке поля...кривозуб его максимальная номинация.
Соболев🤦♂️Не смешите, это не дельфинарий
