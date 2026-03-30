  • Соболев, Кордоба, Барко, Тюкавин, Воробьев, Сперцян, Самородов – претенденты на приз игроку марта в РПЛ
Соболев, Кордоба, Барко, Тюкавин, Воробьев, Сперцян, Самородов – претенденты на приз игроку марта в РПЛ

Соболев, Кордоба, Барко, Тюкавин – среди претендентов на приз игроку марта в РПЛ.

Мир РПЛ назвала семерых футболистов, претендующих на звание WINLINE лучшего игрока марта.

По итогам месяца приз могут получить Джон КордобаКраснодар», 4 матча, 5 голов), Эдуард Сперцян («Краснодар», 4 матча, 3 гола, 2 ассиста), Александр СоболевЗенит», 4 матча, 3 гола, 1 ассист), Дмитрий ВоробьевЛокомотив», 4 матча, 2 гола, 3 ассиста), Максим СамородовАхмат», 4 матча, 2 гола, 2 ассиста), Константин Тюкавин («Динамо», 2 гола, 2 ассиста) и Эсекиэль Барко («Спартак», 4 матча, 1 гол, 3 ассиста).

Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды Премьер-лиги

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал РПЛ
Если будут добавлять баллы и за артистизм, то у Соболева конкурентов нет. Выиграет он
Если будут добавлять баллы и за артистизм, то у Соболева конкурентов нет. Выиграет он
Там бесспорно 6.0 от всех арбитров
Если будут добавлять баллы и за артистизм, то у Соболева конкурентов нет. Выиграет он
Это точно
Кто угодно, главное чтобы не плохой мальчик Саша
после цирковых нырков Соболева его ещё наминируют на лучшего игрока?
В этом месяце Сперцян и Барко...
Барко, однозначно. За ассист на Марки - 5 баллов
какой соболев? вечно с недовольным икалом и нырянием на любом участке поля...кривозуб его максимальная номинация.
Соболев🤦‍♂️Не смешите, это не дельфинарий
