  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кисляк о словах «Краснодар» не умеет проигрывать»: «СМИ подхватили, и получилась Медиалига. Я не хотел никого задеть, было тяжело от ситуации, начал копаться в себе»
9

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался об обмене репликами с капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

20-летний россиянин раскритиковал игроков «быков» за давление на судей после победы в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:1): «Это больше похоже не на футбол. Они не умеют проигрывать, начинают давить на судью – выглядит очень смешно. А ЦСКА спокойно играет в футбол». Армянин ответил на слова Кисляка о том, что «Краснодар» не умеет проигрывать: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все».

– Ты наверняка видел слова Сперцяна – он посоветовал тебе молчать и играть в футбол после того, как ты покритиковал «Краснодар». Как реагировал?

– Было тяжело от ситуации. Я такой человек – сразу начинаю думать: вдруг я задел «Краснодар» или лично Сперцяна?

Было неудобно перед ними. Начал копаться в себе. Это то, о чем я говорил: в интервью сказал фразу, СМИ подхватили – и получилась Медиалига.

– Сам умеешь проигрывать?

– Да. После этих слов в интервью много думал: а стоило ли оно того? Меня долго это мучило в голове.

С другой стороны, анализируя, понял: ничего жесткого я не выдал. Да, это было сказано на эмоциях. Кто-то воспринял это так, будто я накинулся на «Краснодар», но никого задеть я точно не хотел, – сказал Матвей.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoЭдуард Сперцян
logoМатвей Кисляк
logoЦСКА
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По-моему, по делу, Краснодар не умеет проигрывать, не как ПСЖ в лучшие годы, но всё-таки. Постоянное нытьё, выпрашивание карточек, и особенность этого сезона - недоумение когда им свистят фолы.
Молодому так то за язычком следить нужно. Вся карьера еще впереди.
Ответ ЦЕС
Согласны. Слишком много Сперцян открывает свой рот, как в матчах на судей , так и после игры в сторону соперника
Ляпнул, потом начал оправдываться, про "копание", "подхватили". Вроде медийная личность, а ведет себя как бабка на базаре. Или говори, или молчи. А лучше думай, что говоришь.
А в чем он не прав? Реально де не умеют
Респект Матвею за то как рефлексирует и открыто об этом рассказывает.
Очевидно что не прям уж хотел той фразой говна на вентилятор кинуть, а просто высказал общие настроения (не беспочвенные прямо скажем)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
