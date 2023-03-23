19 комментариев

Роналду выдал мудрость из пацанских пабликов. Вот еще десять волчьих цитат, которые пригодятся Кришу
Новый босс сборной Португалии Роберто Мартинес ожидаемо вызвал Криштиану Роналду на матчи против Лихтенштейна и Люксембурга. На пресс-конференции форварда «Аль-Насра» спросили о расставании с «Ман Юнайтед». Криштиану ответил – и запустил перекличку философов в комментариях.
Мы погрузились в пучину пацанской мудрости и подготовили еще 10 цитат, которые могут пригодиться Криштиану.
Ждем в комментах ваших пацанских цитат!
Ауф
Джорджина в Тверь - супер!
Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого Джорджина верна
Ну "Нырялду"! Карьера висит на нитке, а думает о прибытке
Джорджина в Тверь — Роналду в дверь
Поиграешь подольше — пробьешь пенальти побольше
Кто в Эр-Рияде не бывал, красоты не видал
Борзеет португалец, вперёд много взял
Любишь свисток - люби и Восток