Буря в стакане
Блог

Роналду выдал мудрость из пацанских пабликов. Вот еще десять волчьих цитат, которые пригодятся Кришу

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Короткий Спортс Короткий Спортс
Футбол Футбол

Новый босс сборной Португалии Роберто Мартинес ожидаемо вызвал Криштиану Роналду на матчи против Лихтенштейна и Люксембурга. На пресс-конференции форварда «Аль-Насра» спросили о расставании с «Ман Юнайтед». Криштиану ответил – и запустил перекличку философов в комментариях.

Мы погрузились в пучину пацанской мудрости и подготовили еще 10 цитат, которые могут пригодиться Криштиану.

Ждем в комментах ваших пацанских цитат!

Телеграм-канал некрасивых авторов, которые просто завидуют Роналду

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Подростковый максимализм Криша реализовался полностью, в отличии от тех кто пытается шутить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gnider
Про дорогу самая мудрая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Дайте толмача с подросткового в комментариях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Стетхэм одобряет.
Ауф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Самые оригинальные комментаторы то. Весь 8"б" собрался.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
Ответ Onion
Но и глубоко уже не вспашет...
На этом и разойдёмся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
berger
Ответ Жан-Жак Руссо
Бери ношу по себе, чтобы падать при ходьбе (в штрафной) Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого Джорджина верна Ну "Нырялду"! Карьера висит на нитке, а думает о прибытке Джорджина в Тверь — Роналду в дверь Поиграешь подольше — пробьешь пенальти побольше Кто в Эр-Рияде не бывал, красоты не видал Борзеет португалец, вперёд много взял Любишь свисток - люби и Восток
ааааа!
Джорджина в Тверь - супер!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нейтральный критик
От души душевно в душу.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Жан-Жак Руссо
Бери ношу по себе, чтобы падать при ходьбе (в штрафной) Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого Джорджина верна Ну "Нырялду"! Карьера висит на нитке, а думает о прибытке Джорджина в Тверь — Роналду в дверь Поиграешь подольше — пробьешь пенальти побольше Кто в Эр-Рияде не бывал, красоты не видал Борзеет португалец, вперёд много взял Любишь свисток - люби и Восток
Респект за этот пост!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Братушки важнее потаскушки))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Ответ Давай Так
борозды не испортит.
Но и глубоко уже не вспашет...
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Криштиану Ауф Роналду.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Я напоминаю спортс.ру - главный спортивный сайт страны... эта статья на главной в закрепе (как важнейшая этого дня)
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
Ответ Айлин 1990
Ходячий мем.
борозды не испортит.
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yubaba
Ответ Игорь Климов
Португалец7 - это кринж.
Это ты кринж, хотя тут и так все это знают, зачем повторяться
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жан-Жак Руссо
Бери ношу по себе, чтобы падать при ходьбе (в штрафной)
Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого Джорджина верна
Ну "Нырялду"! Карьера висит на нитке, а думает о прибытке
Джорджина в Тверь — Роналду в дверь
Поиграешь подольше — пробьешь пенальти побольше
Кто в Эр-Рияде не бывал, красоты не видал
Борзеет португалец, вперёд много взял
Любишь свисток - люби и Восток
+67
-2
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ходячий мем.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Cherevichenko
Кайф!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Португалец7 - это кринж.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий