19 комментариев

Новый босс сборной Португалии Роберто Мартинес ожидаемо вызвал Криштиану Роналду на матчи против Лихтенштейна и Люксембурга. На пресс-конференции форварда «Аль-Насра» спросили о расставании с «Ман Юнайтед». Криштиану ответил – и запустил перекличку философов в комментариях.

Мы погрузились в пучину пацанской мудрости и подготовили еще 10 цитат, которые могут пригодиться Криштиану.

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