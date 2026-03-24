Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ

Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма».

Бывший тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби готов стать главным тренером «Тоттенхэма », если клуб не вылетит из АПЛ .

По данным The Telegraph, временный тренер «шпор» Игор Тудор точно не станет постоянным тренером команды. Фавориты на этот пост – Де Дзерби и тренер сборной США Маурисио Почеттино, уже работавший в «Тоттенхэме». Лондонский клуб хочет назначить тренера с опытом работы в еврокубках.

Также «Тоттенхэм» рассматривает Себастьяна Келя на должность спортивного директора. Недавно немец ушел с аналогичного постав в «Боруссии» Дортмунд.