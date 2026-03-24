  • Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ
Бывший тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби готов стать главным тренером «Тоттенхэма», если клуб не вылетит из АПЛ.

По данным The Telegraph, временный тренер «шпор» Игор Тудор точно не станет постоянным тренером команды. Фавориты на этот пост – Де Дзерби и тренер сборной США Маурисио Почеттино, уже работавший в «Тоттенхэме». Лондонский клуб хочет назначить тренера с опытом работы в еврокубках.

Также «Тоттенхэм» рассматривает Себастьяна Келя на должность спортивного директора. Недавно немец ушел с аналогичного постав в «Боруссии» Дортмунд.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Telegraph
Талалаев у петухов главным смотрелся бы органично 🙃
Судя по нику, ты и сам из отряда пернатых) без обид)
а ты - неглавным?
Зачем им тренер с опытом игры в еврокубкубках?
чтобы наводить страх на клубе вроде Линкольн Сити в следующем сезоне
Эпично будет, если Арсенал выиграет АПЛ одновременно с вылетом Тоттенхэма
Будет эпичнее если Арсенал профукает титул а Тоттенхэм останется
Обидно будет, если Вест Хэм вылетит, а с чемпионшипа выходит Миллуолл...
"Бывший тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби готов стать главным тренером «Тоттенхэма», если клуб не вылетит из АПЛ"

Тудор: вызов принят!
А зачем смотреть тренеров которые готовы если не вылетят. Надо уже смотреть на мэтров шипа типа фарке, лемпарда, Маккенну и т.д. Скотт Паркер опять таки не чужой клубу человек.
Лондонский клуб хочет назначить тренера с опытом работы в еврокубках.
А зачем в шипе думать о еврокубках?
А зачем в шипе думать о еврокубках?
Можно через кубок в ЛЕ, через ЛЕ заскочить в ЛЧ. И тут хоть в Лигу 1 можно вылетать даже, ничего не убудет
Инсайд о том, что Тудор не будет постоянным, в чем-то даже гениален.
Если ТТХ вылетит из АПЛ, то чтобы очиститься окончательно, им нужен Мостовой.
«Роберто Де Дзерби готов стать главным тренером «Тоттенхэма», если клуб не вылетит из АПЛ» — ай, так нечестно )))
Вопрос о том зачем ТТХ тренер с опытом в еврокубках многих ввёл в ступор это понятно, но почему тогда ДеДзерби рассматривается, какой у него там опыт, Поч хотя бы до финала ЛЧ команду дотянул!
