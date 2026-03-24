Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ
Бывший тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби готов стать главным тренером «Тоттенхэма», если клуб не вылетит из АПЛ.
По данным The Telegraph, временный тренер «шпор» Игор Тудор точно не станет постоянным тренером команды. Фавориты на этот пост – Де Дзерби и тренер сборной США Маурисио Почеттино, уже работавший в «Тоттенхэме». Лондонский клуб хочет назначить тренера с опытом работы в еврокубках.
Также «Тоттенхэм» рассматривает Себастьяна Келя на должность спортивного директора. Недавно немец ушел с аналогичного постав в «Боруссии» Дортмунд.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Telegraph
_______________________________________________________________________________________________________
А зачем в шипе думать о еврокубках?