Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на вердикт ЭСК РФС по эпизоду в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).
ЭСК РФС признала, что арбитр Сергей Карасев должен был удалить с поля форварда петербуржцев Александра Соболева за вторую желтую карточку – за «безрассудный контакт с головой» Умярова.
– Твоя реакция на решение ЭСК, что Соболеву нужно было показать вторую желтую за фол на тебе?
– Никакой реакции. Было понятно еще после игры, что, наверное, тяжело в таком моменте найти другие причины.
То, что Соболев говорит, что это не желтая, это его видение. С его стороны всегда будет игровой момент. С другой стороны, всегда будет момент, который должен заканчиваться фолом и желтой карточкой, – сказал Умяров.
Кто выиграет ЛЧ?48802 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кстати в моменте с фолом Соболева не было не то что карточки, там фола не было зафиксировано.
Это говорит либо о предвзятости Карасёва либо о его профнепригодности.
Не иначе