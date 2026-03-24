Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»

Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: тяжело найти другие причины.

Полузащитник «Спартака » Наиль Умяров отреагировал на вердикт ЭСК РФС по эпизоду в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом » (0:2).

ЭСК РФС признала , что арбитр Сергей Карасев должен был удалить с поля форварда петербуржцев Александра Соболева за вторую желтую карточку – за «безрассудный контакт с головой» Умярова.

– Твоя реакция на решение ЭСК, что Соболеву нужно было показать вторую желтую за фол на тебе?

– Никакой реакции. Было понятно еще после игры, что, наверное, тяжело в таком моменте найти другие причины.

То, что Соболев говорит, что это не желтая, это его видение. С его стороны всегда будет игровой момент. С другой стороны, всегда будет момент, который должен заканчиваться фолом и желтой карточкой, – сказал Умяров.