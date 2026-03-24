  • Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на вердикт ЭСК РФС по эпизоду в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

ЭСК РФС признала, что арбитр Сергей Карасев должен был удалить с поля форварда петербуржцев Александра Соболева за вторую желтую карточку – за «безрассудный контакт с головой» Умярова.

– Твоя реакция на решение ЭСК, что Соболеву нужно было показать вторую желтую за фол на тебе?

– Никакой реакции. Было понятно еще после игры, что, наверное, тяжело в таком моменте найти другие причины.

То, что Соболев говорит, что это не желтая, это его видение. С его стороны всегда будет игровой момент. С другой стороны, всегда будет момент, который должен заканчиваться фолом и желтой карточкой, – сказал Умяров.

Кто выиграет ЛЧ?48802 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
Странно, что никто не поднимает вопрос нанесения травмы Луисом Энрике Дмитриеву. Карасик там даже не свистнул.
Кстати в моменте с фолом Соболева не было не то что карточки, там фола не было зафиксировано.
Это говорит либо о предвзятости Карасёва либо о его профнепригодности.
Ответ Юрген
Это заговор!!!
Не иначе
Добрый и пушистый Умяров истинный джентльмен на поле ! }}}
Уж точно не Умярову рассуждать о карточках. Сколько ему их простили.
Материалы по теме
Фан-шоп «Спартака» на «Лукойл Арене» продал 11 маек Довбни, ни разу не сыгравшего за команду в этом сезоне. Сообщалось, что магазин «Зенита» не продал ни одной формы Соболева
вчера, 16:34
«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить». Желудков о форварде «Зенита»
вчера, 14:46
Карасев должен был удалить Соболева за «безрассудный контакт с головой» Умярова, решила ЭСК. Решения о неудалении Вендела и пенальти за фол Ву – правильные
20 марта, 11:08
«Всегда я. Это безумие». Ямаль был недоволен заменой в матче «Барсы» с «Райо»
7 минут назадФото
Агент Баринова: «Дмитрий не жалеет о переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда такая риторика. У команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо»
20 минут назад
Дивеев пропустит матчи России с Никарагуа и Мали: «После простуды начались осложнения в виде синусита»
31 минуту назад
На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за билетов на ЧМ-2026. Федерацию обвиняют в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением
41 минуту назад
Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»
56 минут назад
Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Клуб идет 15-м в чемпионате
сегодня, 08:47
Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)
сегодня, 08:37
Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»
сегодня, 08:25
Винисиус четыре раза сказал Симеоне «Меня выгонят», уходя с поля после дубля в матче с «Атлетико». Это ответ на январские слова Диего «Перес тебя выгонит»
сегодня, 08:04
Отец обвиняемого в убийстве Секача утверждает, что его сына запугали и завербовали мошенники: «Они запрещали ему общаться с родными»
сегодня, 07:44
Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
сегодня, 08:55
Заур Тедеев: «Дзюба может стать хорошим тренером. У меня нет сомнений»
сегодня, 08:15
Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
сегодня, 07:49
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
вчера, 21:13
