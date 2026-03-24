Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав завершает карьеру.

41-летний бразилец, выступающий за «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона, объявил в соцсетях о «последней главе».

По данным Globo Esporte, Лав проведет последний матч в карьере в субботу, 28 марта, где «Ретро » сыграет с «Сеарой». После этого матча Вагнер станет помощником главного тренера «Ретро».

Вагнер Лав наиболее известен по игре за ЦСКА, за который он провел 259 матчей и забил 124 гола. 85 голов он забил в чемпионате России – рекорд ЦСКА. В составе армейцев бразилец выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.

Также Вагнер играл за «Палмейрас », «Коринтианс», «Фламенго», «Монако », «Бешикташ», «Кайрат » и другие клубы. За сборную Бразилии он провел 20 матчей, забив 4 гола.