  • Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России
Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России

Бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав завершает карьеру.

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав завершает карьеру.

41-летний бразилец, выступающий за «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона, объявил в соцсетях о «последней главе».

По данным Globo Esporte, Лав проведет последний матч в карьере в субботу, 28 марта, где «Ретро» сыграет с «Сеарой». После этого матча Вагнер станет помощником главного тренера «Ретро».

Вагнер Лав наиболее известен по игре за ЦСКА, за который он провел 259 матчей и забил 124 гола. 85 голов он забил в чемпионате России – рекорд ЦСКА. В составе армейцев бразилец выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.

Также Вагнер играл за «Палмейрас», «Коринтианс», «Фламенго», «Монако», «Бешикташ», «Кайрат» и другие клубы. За сборную Бразилии он провел 20 матчей, забив 4 гола.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Вагнера Лава
Даже сейчас не испортил бы погоды в ЦСКА - парочку голов точно забил )

Невероятная легенда ЦСКА !
Спасибо за все, наш Вагнер !
Ответ Кирилл
Уж мяч бы в начале матча с Балтикой точно смог бы через вратаря в ворота перекинуть)
Да и для всей бразильской братии смог бы стать дядькой, глядишь бы и не было конфликта Мойзеса с Челестини
Ответ Кирилл
Получше Мусаева будет в атаке смотреться
Лучший легионер в истории РПЛ. Спасибо за игру.
Ответ Alibi_URAL
а что кто то из наших был лучше?
Ответ Alibi_URAL
ЦСКА не РПЛ.
Легендарные кадры в милицейской фуражке!
Ответ Юрий Король
И с собакой на поле.
Ответ Юрий Король
И погоня за дворнягой в Лужниках что ли
Это была славная охота
Видел Вагнера 18 мая 2025 года в матче , посвященному 20-летию победы в Кубке УЕФА. Шикарная форма бразильца
Это была славная охота!
Сколько приятных с ним воспоминаний: и празднование в милицейской фуражке в матче с Осером, и расстрел пустых ворот в финале со Спортингом, а спартак так вообще его клиентом был.
Спасибо за всё, легенда! 🤝
Очень хорошо помню его дебют. Матч с Нефтчи, выходит чернокожий ребятёнок с косичками и как дал с правой метров с 30. Я обалдел, никогда такой техники удара не видел. Прямой корпус, почти без замаха, бум и мяч в сетке. И второй момент запомнившийся как они с Карвальо гол в финале Кубка Уефа отпраздновали. Великолепный игрок с изюминкой... Тогда была самая интересная РФПЛ в нулевые...
Легенда! Какая же сильная РПЛ была в своем время. Эх
Лучший легионер
Как по мне,самый яркий и харизматичный легионер за всю историю РПЛ. з.ы. за Спатрак с рождения отца
