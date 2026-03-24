Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав завершает карьеру.
41-летний бразилец, выступающий за «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона, объявил в соцсетях о «последней главе».
По данным Globo Esporte, Лав проведет последний матч в карьере в субботу, 28 марта, где «Ретро» сыграет с «Сеарой». После этого матча Вагнер станет помощником главного тренера «Ретро».
Вагнер Лав наиболее известен по игре за ЦСКА, за который он провел 259 матчей и забил 124 гола. 85 голов он забил в чемпионате России – рекорд ЦСКА. В составе армейцев бразилец выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.
Также Вагнер играл за «Палмейрас», «Коринтианс», «Фламенго», «Монако», «Бешикташ», «Кайрат» и другие клубы. За сборную Бразилии он провел 20 матчей, забив 4 гола.
Невероятная легенда ЦСКА !
Спасибо за все, наш Вагнер !
Да и для всей бразильской братии смог бы стать дядькой, глядишь бы и не было конфликта Мойзеса с Челестини
Сколько приятных с ним воспоминаний: и празднование в милицейской фуражке в матче с Осером, и расстрел пустых ворот в финале со Спортингом, а спартак так вообще его клиентом был.
Спасибо за всё, легенда! 🤝