Журналист Риоло о травме Мбаппе: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего»

Журналист Даниэль Риоло заявил, что «Реал» мог серьезно ошибиться в вопросе лечения форварда Килиана Мбаппе.

Ранее француз посещал Париж для обследования травмированного колена левой ноги. Вчера Мбаппе объявил, что полностью восстановился.

«Он приехал к одному из лучших специалистов по коленям во Франции. А мы знаем, что в Мадриде был поставлен неверный диагноз, потому что Мбаппе явно был недоволен и даже разозлен. Он приехал проконсультироваться с врачом, который, по-видимому, пришел к выводу, что в Мадриде плохо выполнили свою работу.

То, что такой клуб, как «Реал», который, если я правильно помню, еще в январе сменил медицинский штаб, – безумие. Было сказано, что это произошло из-за большого количества травм в «Реале». Могу сказать, что это произошло из-за катастрофического диагноза в ситуации с коленом Мбаппе. Даже хуже, чем катастрофического, поскольку это была серьезная ошибка. Именно поэтому они всех уволили. Была и серия травм, но в основном это произошло именно из-за этого.

Произошедшее – полный позор для «Реала». Мбаппе избежал худшего. Эта диагностическая ошибка могла быть гораздо серьезнее, потому что Мбаппе потребовалось некоторое время, чтобы понять, что с ним не так. Он даже сыграл несколько матчей, не зная точно, что с ним не так. Он мог повредить колено.

После ошибочной диагностики он продолжил тренировки. Но он все еще испытывал боль, он видел, что еле передвигается, что что-то не так. Если ему пришлось обратиться к другому специалисту значит, что что-то не так.

«К счастью, Килиан понял это. Он поддерживал нормальный уровень активности и мог серьезно повредить колено. Теперь он в руках одного из лучших врачей, который говорит ему, что все в порядке. Он очень спокоен.

В «информированных кругах» говорят, что ошибка «Реала» просто невероятная. Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Реал» всех уволил. Вот и все. Вы понимаете, какое это унижение для такого клуба, как «Реал Мадрид»?» – сказал Риоло.

Мбаппе боится играть из-за колена. Все версии: до крестов и риска пропустить ЧМ

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
А когда осматривали не то колено, он не мог подсказать, что это не то колено?)
Ответ карабашка
Сказочный журналист🤣
У тебя там не закрытый, а открытый перелом! (залпом выпивает коньяк)
Когда то и Мбаппе вела дорога приключений, но потом ему обследовали не то колено
Уже сам Мбаппе не выдержал и назвал весь этот желтушный бред невероятным враньём.
Какой то странный перевод. Весь текст читается как речь не вполне адекватного человека.
То колено Мбаппе: где оно сейчас?)
Хахах
Это колено в одной с нами комнате?
было в Интернах: "Твой сын сегодня не ту бабку проклизмил!"
И не в то технологическое отверстие...
Судя по количеству травм защитников, весь их медштаб из этих интернов и состоит
а сам ЭмБапе под наркозом, что ли, был?
Чушь.
Мбаппе не видел что ли какое его колено обследовали?
Пора вводить административную ответственность за такие заявления :)
