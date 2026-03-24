Отец обвиняемого в убийстве Секача утверждает, что его сына запугали и завербовали мошенники: «Они запрещали ему общаться с родными»

Отец футболиста Секача заявил, что его сына завербовали телефонные мошенники.

Дмитрий Секач, отец игрока «Урала-2»  Даниила Секача, утверждает, что телефонные мошенники больше месяца запугивали и вербовали его сына на преступление.

Ранее стало известно, что Даниилу Секачу предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

По словам Дмитрия Секача, у него с сыном были доверительные отношения, они созванивались ежедневно по несколько раз. Даниил никогда ничего не скрывал от отца и всегда был жизнерадостным.

«А с середины февраля он начал или очень коротко отвечать на сообщения, или вообще не отвечал. Они [мошенники] ему запрещали общаться [с родными]», – рассказал отец футболиста.

По словам Дмитрия, в один из дней сын не звонил сам, а звонки отца сбрасывал. Однако мужчина не придал этому особого значения, потому что в тот период его младшая дочь находилась в реанимации.

«После задержания адвокат Дани добился того, чтобы мы смогли с ним созвониться. Нам удалось поговорить всего секунд 10-20, он сказал мне: «Пап, привет, со мной все нормально». И все, больше мы не смогли поговорить», – цитирует Дмитрия «РИА Новости».

Он добавил, что сейчас его сын находится в изоляторе временного содержания, связи с ним нет.

«Даня у нас сильный, он держится. Мы верим, что сможем помочь нашему сыну», – отметил Дмитрий.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РИА Новости»
Я понимаю конечно, для родителей горе иметь такого тупорылого сына, но придумывать какие то истории про мошенников и тд, оправдывая убийство - это кощунство. Нет никакого оправдания этому и должен присесть на максимум, выродок.
Ответ Denverec
Я понимаю конечно, для родителей горе иметь такого тупорылого сына, но придумывать какие то истории про мошенников и тд, оправдывая убийство - это кощунство. Нет никакого оправдания этому и должен присесть на максимум, выродок.
В смысле истории?
Об этом следствие говорит.
3 незнакомых между собой участника и потерпевшая опрошены. Их телефоны проверены.
Да, мошенники - хорошие психологи, но убийство - это уже показатель развития личности.
Воспитывать своего дурачка нужно было, теперь уже поезд ушёл.
Можно, наверное, понять родителей, которые даже после такого не отвернулись от сына и как-то пытаются ему помочь, городя весь этот аморальный бред по совету адвокатов. А вот тех, кто ставят об этом по пять новостей в день тут, понять очень сложно. Может хватит уже? Там вообще-то пострадавший ребёнок есть.
Этим наверное должно было закончится... Если сказали А (из-за мошенников деньги отдал), обязательно дойдут до конца алфавита (из-за мошенников убил). Хотя нет, это ещё не конец. Конец будет, когда исполнители терактов с десятками трупов на полном серьёзе будут на мошенников кивать. Странно, что людоеды из Крокуса не догадались.....
Заткните, пожалуйста, свой рот, папа убийцы. Мальчик вот на полном серьёзе верил, что с ним связываются спецслужбы? Пусть даже он проигрался на ставках в пух и прах, но чтобы спецслужбы связывались по этому поводу по телефону и требовали кого-то устранить???
Лучше бы этот дурачок вам всё рассказал, честное слово. Любые долги можно погасить, особенно с помощью семьи.
А теперь дай бог 20+ за убийство, ограбление и насильственные действия над несовершеннолетней
Недокрутил папашка. Надо было озвучить какую-нибудь зарубежную страну, чьи спецслужбы этим процессом управляли, тогда б было бинго.
Ну раз так простить тогда, чего уж...
Администрация спорст, остановитесь. Я понимаю траффик, а у Михаила Большакова может не быть совести или элементарных понятий об этике. Но вы сейчас мусолите тему убийства человека, зарабатывая на этом несколько кликов. Хоть какое-то понятие о морали у вас должно быть? Большаков не в счёт. Может, лучше убрать этот мерзкий пост?
Как можно взрослому человеку запретить общаться с родными?
Мать обвиняемого в убийстве Секача считает, что мошенники могли обмануть ее сына под предлогом доставки с маркетплейса: «Он мне в феврале звонил: «Мамуль, ты мне что-то заказывала?»
Защита Секача будет добиваться более мягкой статьи для футболиста – «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Адвокаты ссылаются на действия мошенников (Mash)
Мать обвиняемого в убийстве москвички Секача зачитала его письмо из СИЗО на шоу «Пусть говорят»: «Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Меня просто обманули очень сильно»
