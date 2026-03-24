Отец обвиняемого в убийстве Секача утверждает, что его сына запугали и завербовали мошенники: «Они запрещали ему общаться с родными»
Дмитрий Секач, отец игрока «Урала-2» Даниила Секача, утверждает, что телефонные мошенники больше месяца запугивали и вербовали его сына на преступление.
Ранее стало известно, что Даниилу Секачу предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.
По словам Дмитрия Секача, у него с сыном были доверительные отношения, они созванивались ежедневно по несколько раз. Даниил никогда ничего не скрывал от отца и всегда был жизнерадостным.
«А с середины февраля он начал или очень коротко отвечать на сообщения, или вообще не отвечал. Они [мошенники] ему запрещали общаться [с родными]», – рассказал отец футболиста.
По словам Дмитрия, в один из дней сын не звонил сам, а звонки отца сбрасывал. Однако мужчина не придал этому особого значения, потому что в тот период его младшая дочь находилась в реанимации.
«После задержания адвокат Дани добился того, чтобы мы смогли с ним созвониться. Нам удалось поговорить всего секунд 10-20, он сказал мне: «Пап, привет, со мной все нормально». И все, больше мы не смогли поговорить», – цитирует Дмитрия «РИА Новости».
Он добавил, что сейчас его сын находится в изоляторе временного содержания, связи с ним нет.
«Даня у нас сильный, он держится. Мы верим, что сможем помочь нашему сыну», – отметил Дмитрий.
Об этом следствие говорит.
3 незнакомых между собой участника и потерпевшая опрошены. Их телефоны проверены.
Лучше бы этот дурачок вам всё рассказал, честное слово. Любые долги можно погасить, особенно с помощью семьи.
А теперь дай бог 20+ за убийство, ограбление и насильственные действия над несовершеннолетней