Буря в стакане
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В каком сезоне АПЛ Холанд уже был бы лучшим бомбардиром? Таких 16 из 30

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Даже из тех, где было по 42 матча.

Мы уже говорили, что Эрлинг Холанд – машина, которую не остановить? Принесли вам еще одно доказательство.

Норвежец забил 25 голов в АПЛ – этого достаточно для «Золотой бутсы» чемпионата в 16 сезонах из предыдущих 30.

•‎ Рекорд АПЛ – 34 гола за сезон (Ширер и Коул) с 22 командами. Но в 38-матчевой кампании лучший Салах: 32 гола в сезоне-2017/18.

У Холанда есть еще 18 матчей, чтобы догнать Мо – или установить исторический рекорд без сносок на количество матчей.

Еще больше АПЛ – в телеграм-канале авторов

Художник рисует Холанда каждый день. Есть эмо-Холанд, Наруто-Холанд и даже Холанд с Хасбиком

Из-за Холанда страдает целый регион в Швеции. Чтооо?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates

18 комментариев

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Ответ гилберт
Узнал тут что Анелька стал лучший в АПЛ спустя 10 лет как аышел из прайма.
Аналогично)
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Ответ Trash Talking
Бербатов на первом месте в бомбардирах - это скорее антиреклама АПЛ. А в остальном отличные игроки собрались в этой компании.
У Филлипса тоже удивительный результат для того времени
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Trash Talking
Бербатов на первом месте в бомбардирах - это скорее антиреклама АПЛ. А в остальном отличные игроки собрались в этой компании.
0
0
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cektor
еще пол сезона играть , будет 30+
а может и новый рекорд
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TheFrosty
Это не жесткая бундеслига, в бей-беги может и 40 положить.
+1
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гилберт
Узнал тут что Анелька стал лучший в АПЛ спустя 10 лет как аышел из прайма.
+3
0
+3
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Рашпель793
Если 40 не забьёт удивлюсь. Просто топовейшая машина по наколачиванию голов. А ему ещё расти и расти. Это ж только первый сезон, ещё и у такого сложного, во всех смыслах, тренера как Пеп. Холанд может и в скиллах прибавить и в схемы и тактики Пепа вникнуть.
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DpeMa111
Холанд всегда казался мне деревянным, но голевое чутье у него конечно отменно
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я Руни купил
Помню тот сезон с Салахом. Казалось - этот рекорд еще долго икто не побьет - настолько он был тогда хорош!
+3
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+2
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Кирилл Хоменко
Ответ Nikolai Maiorov
Не умаляю заслуг Холланда, но когда у тебя такие партнеры, которые, по сути, только на тебя играют, грех не ставить рекорды
Посмотрите игры сити последние, спойлер, они не просто так на втором месте. Команда явно присытилась АПЛ и кроме Холланда там нет ярких игроков, кто играл бы с отдачей. Нынешний сити напоминает, тот полу мифический ПСЖ, где они пешком ходят в чемпе, включаясь моментами
+2
0
+2
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Nikolai Maiorov
Ответ voroninboris
Вот только то же Агуэро в Сити забивал примерно столько же, сколько у него и было по xG (немногим больше). Холанд же статистику сейчас превосходит на 6 голов. Так что вопрос не только в команде, но и в реализации индивидуального игрока.
Ещё раз. Внимательно. Я заслуг Холланда не умаляю, он классный нап. Я не говорил, что он плохой и т.д. Левандовски, Кейн в такой команде хуже бы не смотрелись
+1
0
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voroninboris
Ответ Nikolai Maiorov
Не умаляю заслуг Холланда, но когда у тебя такие партнеры, которые, по сути, только на тебя играют, грех не ставить рекорды
Вот только то же Агуэро в Сити забивал примерно столько же, сколько у него и было по xG (немногим больше).
Холанд же статистику сейчас превосходит на 6 голов. Так что вопрос не только в команде, но и в реализации индивидуального игрока.
+7
0
+7
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Евгений Спартак
Ответ Серый199
Лига фермеров
Лига фермеров это Франция.
А АПЛ это настоящая Суперлига)
+11
-2
+9
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Nikolai Maiorov
Комментарий скрыт
+2
-13
-11
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Серый199
Лига фермеров
+2
-6
-4
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Hitgoe Himgob
Ответ Asteriskk
А почему именно 30 сезонов взяли?
АПЛ тогда создали
+37
0
+37
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Asteriskk
А почему именно 30 сезонов взяли?
0
-2
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Машина
+19
-1
+18
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