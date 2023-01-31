В каком сезоне АПЛ Холанд уже был бы лучшим бомбардиром? Таких 16 из 30

Даже из тех, где было по 42 матча.

Мы уже говорили, что Эрлинг Холанд – машина, которую не остановить? Принесли вам еще одно доказательство.

Норвежец забил 25 голов в АПЛ – этого достаточно для «Золотой бутсы» чемпионата в 16 сезонах из предыдущих 30.

•‎ Рекорд АПЛ – 34 гола за сезон (Ширер и Коул) с 22 командами. Но в 38-матчевой кампании лучший Салах: 32 гола в сезоне-2017/18.

У Холанда есть еще 18 матчей, чтобы догнать Мо – или установить исторический рекорд без сносок на количество матчей.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates