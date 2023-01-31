В каком сезоне АПЛ Холанд уже был бы лучшим бомбардиром? Таких 16 из 30
Даже из тех, где было по 42 матча.
Мы уже говорили, что Эрлинг Холанд – машина, которую не остановить? Принесли вам еще одно доказательство.
Норвежец забил 25 голов в АПЛ – этого достаточно для «Золотой бутсы» чемпионата в 16 сезонах из предыдущих 30.
• Рекорд АПЛ – 34 гола за сезон (Ширер и Коул) с 22 командами. Но в 38-матчевой кампании лучший Салах: 32 гола в сезоне-2017/18.
У Холанда есть еще 18 матчей, чтобы догнать Мо – или установить исторический рекорд без сносок на количество матчей.
Еще больше АПЛ – в телеграм-канале авторов
Художник рисует Холанда каждый день. Есть эмо-Холанд, Наруто-Холанд и даже Холанд с Хасбиком
Из-за Холанда страдает целый регион в Швеции. Чтооо?
Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates
а может и новый рекорд
Холанд же статистику сейчас превосходит на 6 голов. Так что вопрос не только в команде, но и в реализации индивидуального игрока.
А АПЛ это настоящая Суперлига)