Инкапиэ о матче с «Атлетико»: «В пользу «Арсенала» не назначен очевидный пенальти. Судья допустил явную ошибку. Надеемся, что нас будут уважать в других ситуациях»
Пьеро Инкапиэ: в пользу «Арсенала» не назначен очевидный пенальти.
Защитник «Арсенала» Пьеро Инкапиэ высказался о неназначенном пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).
На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев.
Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение.
«В нашу пользу не назначен очевидный пенальти. Думаю, судья допустил явную ошибку. Мы двигаемся дальше и надеемся, что нас будут уважать в других ситуациях», – заявил Пьеро Инкапиэ.
У «Арсенала» и «Атлетико» голы только с пенальти. Кто удивлен?
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46186 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Дорегулировались до бреда судейскими рекомендациями.
На этой ветке 90% комментариев это про судейство и Винисиуса, но не про саму игру( приятное исключение - ПСЖ-Бавария)
про Арсенал даже спрашивать не буду
А вот уровень игры обеих команд ужасающий. В квадрат разве что могут играть славно.