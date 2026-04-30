  Инкапиэ о матче с «Атлетико»: «В пользу «Арсенала» не назначен очевидный пенальти. Судья допустил явную ошибку. Надеемся, что нас будут уважать в других ситуациях»
Инкапиэ о матче с «Атлетико»: «В пользу «Арсенала» не назначен очевидный пенальти. Судья допустил явную ошибку. Надеемся, что нас будут уважать в других ситуациях»

Защитник «Арсенала» Пьеро Инкапиэ высказался о неназначенном пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев.

Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение.

«В нашу пользу не назначен очевидный пенальти. Думаю, судья допустил явную ошибку. Мы двигаемся дальше и надеемся, что нас будут уважать в других ситуациях», – заявил Пьеро Инкапиэ.

Задолбали с этими мусорными пенальти от любого касания. Все только теперь этим в штрафной и занимаются, подставиться под контакт и изобразить или в руку мячом с метра пнуть.
Дорегулировались до бреда судейскими рекомендациями.
Симеоне - Артета - дуэль, кто больше пенальти выпросит
Господи, куда скатился футбол. После Каждого матча нытье про пенальти и удаления. Забивать голы с игры? Нет, не слышали. Раньше никаких видеоповторов не было, и люди думали о том, как забить гол. Теперь - как догнать баварию-псж, забивая только с точки.
Мерзость, во что превратился футбол. А превратился он в ’кто больше наноет". Это касается вообще ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ. Будет ли реакция УЕФА? Да вряд ли, зачем вводить какие-то общие критерии оценки, проводить беседы с судьями и т.д. Зачем, когда можно напрямую влиять на ход игр , а любые скандалы это рейтинг и медийность...
На этой ветке 90% комментариев это про судейство и Винисиуса, но не про саму игру( приятное исключение - ПСЖ-Бавария)
не смотрел матч, подскажите был унылый антифутбол или Атлетико пыталось что-то сделать динамичное?)
про Арсенал даже спрашивать не буду
Да обе команды пытались, высокий активный прессинг, выход через мелкий пас. Организация в атаке только и у Симеоне, и у Артеты кошмарная.
Спортс, по дифтонгам дуойка. Откуда ИЭ на конце фамилии?
Им не надоело ныть? Позорище
А арсенал то оказывается ещё те нытики, видимо понравилось когда ставят липовые пенки как с Байером
Почему бы просто всем дружно не перестать ныть про пенальти. Ни одного не было вчера эпизода, где нарушение было бы инициировано защитником.
А вот уровень игры обеих команд ужасающий. В квадрат разве что могут играть славно.
Артета про отмену пенальти на Эзе: «Был явный контакт, это против правил. Судья не должен менять решение, если момент приходится смотреть 13 раз. Эта ошибка меняет ход противостояния»
29 апреля, 21:59
