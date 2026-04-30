Инкапиэ о матче с «Атлетико»: «В пользу «Арсенала» не назначен очевидный пенальти. Судья допустил явную ошибку. Надеемся, что нас будут уважать в других ситуациях»

Пьеро Инкапиэ: в пользу «Арсенала» не назначен очевидный пенальти.

Защитник «Арсенала » Пьеро Инкапиэ высказался о неназначенном пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико » (1:1).

На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев.

Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение .

«В нашу пользу не назначен очевидный пенальти. Думаю, судья допустил явную ошибку. Мы двигаемся дальше и надеемся, что нас будут уважать в других ситуациях», – заявил Пьеро Инкапиэ .

