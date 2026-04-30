Киоун об отмене пенальти на Эзе: «Не для этого ввели ВАР. Судье следовало принять решение, а ВАР вмешивается. Маккелли не выдержал давления перед Симеоне»

Мартин Киоун об отмене пенальти: судье не надо было показывать повтор.

Бывший защитник «Арсенала » Мартин Киоун прокомментировал неназначенный пенальти в пользу «канониров» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико » (1:1).

На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев.

Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение .

«Не думаю, что это была очевидная ошибка, и решение нужно было отменить. ВАР нужен был не для этого, не для этого его ввели. Судье следовало самому принять решение, а ВАР вмешивается.

Судье вообще не следовало показывать видеоповтор. Перед Диего Симеоне , думаю, судья не выдержал давления. Контакт был явным, и это было неуклюже со стороны Ганцко», – сказал Мартин Киоун .