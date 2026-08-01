«Венеция» за 5 млн евро и бонусы купила защитника Марокко Аляля у «Мехелена»

«Венеция» купила защитника сборной Марокко.

«Венеция » объявила о трансфере Редуана Аляля .

23-летний защитник перешел в итальянский клуб из «Мехелена » и подписал контракт до 2030 года.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 5 миллионов евро. Также предусмотрены бонусные выплаты.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Аляль провел 33 матча, забил 1 гол, отдал 2 результативных паса и получил 10 желтых карточек. Статистику игрока сборной Марокко можно найти здесь .

Фото: x.com/VeneziaFC_IT