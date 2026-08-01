«Венеция» за 5 млн евро и бонусы купила защитника Марокко Аляля у «Мехелена»
«Венеция» купила защитника сборной Марокко.
«Венеция» объявила о трансфере Редуана Аляля.
23-летний защитник перешел в итальянский клуб из «Мехелена» и подписал контракт до 2030 года.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 5 миллионов евро. Также предусмотрены бонусные выплаты.
В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Аляль провел 33 матча, забил 1 гол, отдал 2 результативных паса и получил 10 желтых карточек. Статистику игрока сборной Марокко можно найти здесь.
Фото: x.com/VeneziaFC_IT
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Венеции»
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