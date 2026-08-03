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  4. Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»

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Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
В Лиге PARI проходят матчи 4-го тура.

В 4-м туре Лиги PARI в субботу «Сочи» проиграл «Ленинградцу» (1:2).

В воскресенье «Урал» на выезде разгромил «СКА Хабаровск» (3:0), «Торпедо» уступило тульскому «Арсеналу» (0:1), «Нижний Новгород» победил «Шинник» (3:0).

Завершается тур в понедельник матчем «Велес» – «Ротор».

Лига PARI

4-й тур

Лига PARI (Первая лига). 4 тур
3 августа 14:00,
Логотип домашней команды
Уфа
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
КАМАЗ
Матч окончен
90’
+2’
  Богданец
Агапов
90’
Липовой   Троянов
86’
Тарба   Шипунов
86’
Тарба
85’
Агеян
81’
77’
Суханов   Попов
Якуев   Ахатов
74’
Ортис   Гонгадзе
70’
69’
Мосейчук   Богданец
63’
Султонов   Семенов
63’
Воронин   Рощин
  Якуев
60’
46’
Дерюгин   Шавель
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Мануйлов
Юсупов
45’
Уфа
Беленов, Гилязетдинов, Кутин, Агапов, Ханенко, Липовой, Исаев, Юсупов, Тарба, Якуев, Ортис
Запасные: Липовой, Якуев, Ортис, Озманов, Тарба, Евдокимов, Крайков, Агеян, Лукьянов, Давлитгереев, Майоров, Полесовщиков
1тайм
КАМАЗ:
Замерец, Мануйлов, Суханов, Калистратов, Аюкин, Защепкин, Дерюгин, Султонов, Солодухин, Воронин, Мосейчук
Запасные: Дерюгин, Султонов, Кокотун, Суханов, Воронин, Анисимов, Мосейчук, Рыбальченко, Ткачук, Тоневицкий, Долгополов, Гулько
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 4 тур
3 августа 16:30,
Логотип домашней команды
Велес
Первый тайм
0 - 0
0′
Логотип гостевой команды
Ротор
Велес
Купцов, Волков, Рыбалко, Колосков, Котов, Садов, Завезен, Шубин, Смирнов, Гираев, Корольков
Запасные: Безчаснюк, Тарасенко, Бамматгереев, Галкин, Сергеев, Самок, Скворцов, Захаржевский, Никин, Меликов, Мурза
1тайм
Ротор:
Чагров, Юдинцев, Иллой-Айет, Данилкин, Поярков, Аюпов, Умников, Трошечкин, Эльдарушев, Симонян, Алиев
Запасные: Храмцов, Родионов, Литвенок, Хохлачев, Сугробов, Покидышев, Ревазов, Цараев, Хубулов, Горелов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 4 тур
1 августа 13:00,
Логотип домашней команды
Ленинградец
Завершен
2 - 1
1.89xG1.85
Логотип гостевой команды
Сочи
Матч окончен
Зарыпбеков
90’
+2’
90’
Макарчук   Пасевич
Ботака-Иобома   Исаев
88’
Першин   Киселев
88’
84’
  Калинин
  Калинин
80’
79’
Кузьмин   Кайнов
79’
Заика   Барт
Морозов   Зарыпбеков
74’
Першин
74’
Родин
70’
Ботака-Иобома
70’
70’
Кузьмин
70’
Игнатов
69’
Мелешин   Федоров
69’
Литвинов   Калинин
Кенфак   Першин
65’
  Кулишев
63’
2тайм
Стефанович   Укомский
45’
Перерыв
Ленинградец
Смирнов, Калугин, Ботака-Иобома, Кудрявцев, Николаев, Емельянов, Родин, Кулишев, Кенфак, Стефанович, Морозов
Запасные: Ботака-Иобома, Стефанович, Морозов, Петров, Яковлев, Кенфак, Петухов, Першин, Кузнецов, Максецов
1тайм
Сочи:
Дегтев, Солдатенков, Алвес, Литвинов, Заика, Осипов, Кузьмин, Макарчук, Игнатов, Мелешин, Магаль
Запасные: Силев, Мециев, Носатый, Литвинов, Мелешин, Заика, Кузьмин, Макарчук, Стоич
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 4 тур
1 августа 15:00,
Логотип домашней команды
Нефтехимик
Завершен
1 - 0
1.15xG0.79
Логотип гостевой команды
Текстильщик
Матч окончен
Джамилов   Ситдиков
87’
75’
Ищенко   Гапеев
Кахидзе
69’
Машуков   Котик
66’
Васильев   Абдуллаев
66’
65’
Першин   Носков
65’
Филев   Гагуа
56’
Гуляев   Никитин
56’
Никитенков   Иванников
Тешкин   Пяткин
52’
2тайм
Перерыв
Сухорученко
45’
+2’
Тешкин
28’
  Алейников
9’
Нефтехимик
Голубев, Кахидзе, Сухорученко, Хомуха, Мусалов, Алейников, Шарифуллин, Тешкин, Джамилов, Машуков, Васильев
Запасные: Тешкин, Машуков, Васильев, Джамилов
1тайм
Текстильщик:
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Никитенков, Гуляев, Першин, Иванисеня, Ищенко, Симонов, Филев
Запасные: Никитенков, Ищенко, Гуляев, Першин, Филев
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 4 тур
1 августа 16:30,
Логотип домашней команды
Спартак Кострома
Завершен
2 - 2
0.84xG0.64
Логотип гостевой команды
Енисей
Матч окончен
90’
+2’
Канаплин
Каптилович   Никифоренко
87’
81’
Шершов   Гюрджан
80’
  Тлехугов
74’
Цесь
71’
Чуканов   Кокоев
71’
Окладников   Тлехугов
62’
Ломакин   Огиенко
62’
Опарин   Антипин
  Калмыков
58’
Никифоров   Камилов
45’
2тайм
Мещеряков   Мохаммади
45’
Гурцкая   Караев
45’
Перерыв
32’
  Масловский
  Калмыков
12’
Спартак Кострома
Шамов, Каптилович, Жилмостных, Бугарин, Тарасов, Мещеряков, Немченко, Никифоров, Гурцкая, Бугриев, Калмыков
Запасные: Никифоров, Каптилович, Гурцкая, Мещеряков
1тайм
Енисей:
Опарин, Шершов, Богатырев, Цесь, Масловский, Канаплин, Чуканов, Ломакин, Иванов, Окладников, Мазурин
Запасные: Опарин, Шершов, Чуканов, Ломакин, Окладников
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 4 тур
2 августа 08:00,
Логотип домашней команды
СКА Хабаровск
Завершен
0 - 3
0.27xG2.68
Логотип гостевой команды
Урал
Матч окончен
Шавлохов
88’
86’
  Боков
83’
Кордейро   Бондарев
83’
Коротков   Карапузов
Глотов   Брагин
80’
75’
Тихий   Бегич
73’
Секулич   Фуррье
73’
Ишков   Боков
Школик   Алиев
68’
60’
  Секулич
Блиев
58’
50’
  Секулич
Маркитесов   Багиев
45’
Ужгин   Вшивков
45’
Алкалде   Шавлохов
45’
2тайм
Перерыв
12’
Сунгатулин
СКА Хабаровск
Ботнарь, Борисов, Плиев, Мухин, Ужгин, Моцпан, Маркитесов, Блиев, Школик, Глотов, Алкалде
Запасные: Маркитесов, Глотов, Алкалде, Ужгин, Школик
1тайм
Урал:
Селихов, Ар. Мамин, Тихий, Итало, Коротков, Кордейро, Сунгатулин, Байрамян, Малькевич, Ишков, Секулич
Запасные: Коротков, Секулич, Тихий, Кордейро, Ишков
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 4 тур
2 августа 12:00,
Логотип домашней команды
Арсенал Тула
Завершен
1 - 0
0.88xG2.1
Логотип гостевой команды
Торпедо
Матч окончен
90’
+4’
Цыпченко
89’
Аджибон
Глушков   Исаенко
86’
Брнович   Жамалетдинов
86’
Шамкин
81’
80’
Апеков
75’
Погосов   Аджибон
Горбунов   Давидян
73’
Магомедов   Мелекесцев
73’
67’
Бородин
Кармаев   Плотников
62’
60’
Галоян   Цыпченко
59’
Орехов
45’
Бозов   Роганович
2тайм
45’
Берковский   Апеков
Перерыв
  Пенчиков
38’
8’
Москвичев   Орехов
Арсенал Тула
Мелихов, Пенчиков, Енин, Гоцук, Кармаев, Шамкин, Раздорских, Горбунов, Брнович, Магомедов, Глушков
Запасные: Горбунов, Брнович, Магомедов, Кармаев, Глушков
1тайм
Торпедо:
Солдатенко, Корнюшин, Бозов, Бородин, Шевченко, Москвичев, Погосов, Камара, Галоян, Каштанов, Берковский
Запасные: Москвичев, Погосов, Бозов, Галоян, Берковский
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 4 тур
2 августа 13:00,
Логотип домашней команды
Волга Ульяновск
Завершен
0 - 2
0.95xG1.08
Логотип гостевой команды
Челябинск
Матч окончен
Рахманов
86’
Костин   Касьянов
80’
76’
Сафронов   Бем
76’
Урванцев   Покотыло
76’
Кертанов   Самойлов
Ковалев   Рахманов
67’
Яковлев   Шагиахметов
67’
55’
Сафронов
52’
Кочиев   Байтуков
52’
Каменщиков   Н''Диайе
Красильниченко   Степанов
45’
2тайм
Багателия   Новиков
45’
Перерыв
29’
  Урванцев
19’
  Гаджимурадов
Волга Ульяновск
Бабурин, Ковалев, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Никитин, Костин, Саплинов, Багателия, Яковлев, Фольмер
Запасные: Ковалев, Красильниченко, Багателия, Яковлев, Костин
1тайм
Челябинск:
Переверзев, Бердников, Кочиев, Лысцов, Левин, Кертанов, Макаров, Гаджимурадов, Каменщиков, Урванцев, Сафронов
Запасные: Каменщиков, Кочиев, Кертанов, Сафронов, Урванцев
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 4 тур
2 августа 14:00,
Логотип домашней команды
Нижний Новгород
Завершен
3 - 0
1.66xG0.91
Логотип гостевой команды
Шинник
Матч окончен
90’
+3’
Мартовой
Майга
79’
Соколов   Бобер
71’
Пополитов   Сидоренко
71’
70’
Шмаков   Мартовой
70’
Черный   Антонов
  Калинский
63’
Комиссаров   Сарвели
61’
  Соколов
58’
57’
Миронов   Азявин
57’
Порохов   Гонгапшев
Карич   Фаринья
53’
Тимофеев   Майга
53’
45’
Котин   Пушкарев
2тайм
Перерыв
  Шильников
9’
Нижний Новгород
Медведев, Шильников, Каккоев, Карич, Гудков, Тимофеев, Калинский, Пополитов, Соколов, Грулев, Комиссаров
Запасные: Соколов, Комиссаров, Карич, Пополитов, Тимофеев
1тайм
Шинник:
Митров, Черный, Карпов, Котин, Валиахметов, Шмаков, Ланин, Голубев, Чистяков, Порохов, Миронов
Запасные: Миронов, Шмаков, Черный, Котин, Порохов
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги PARI

Статистика Лиги PARI

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35099 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoЛенинградец
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logoРотор
logoКАМАЗ
logoАрсенал Тула
logoФК Челябинск
logoНижний Новгород
logoТорпедо
logoУфа
logoВолга Ульяновск
logoВелес

Комментарии

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Пока у Нижнего нет конкурентов
Нижний с уверенной Победой!
Ротор, ждём победы.
гляну на Юрана в Хабаровске
Челябинск с победой! Мотя и Гаджик тащат + Сафронов (не удались с Велесом и будь в игре с Нижним очков бы точно добрали). Переверзев хоть и спасает, но и чудит опять. Если бы привез в конце первого тайма, неизвестно как бы все повернулось в итоге.
Эта парочка: Гаджимурадов/Уранцев одна из лучших на данный момент в лиге. Наряду с Ишковым и Секулечем в "Урале".
Ответheivani
Эта парочка: Гаджимурадов/Уранцев одна из лучших на данный момент в лиге. Наряду с Ишковым и Секулечем в "Урале".
Как-то прошляпил; Урванцев конечно.
Ответheivani
Эта парочка: Гаджимурадов/Уранцев одна из лучших на данный момент в лиге. Наряду с Ишковым и Секулечем в "Урале".
парни скрасили дождливые выходные, поздравляю
«Ротор» чем провинился перед лигой? Почему по понедельникам всё время играет?
Весьма качественный матч от "Урала" в общем. Начало спишем на джет-лаг, привыкание к сопернику, поляне.Масса еще хороших, неиспользованных, голевых моментов. У хозяев можно отметить Ботнаря и Глотова. Последний вполне мог отметиться двумя голевыми моментами.
Мда; Ишков, Секулич по итогу первого тайма могли и 3:0 счет сделать. Но увы, в одном из эпизодов пробей низом Мартин, а не в кипера - шансов отразить были минимальные.
Ленинградцы дают бой фаворитам. У Урала отобрали очки, теперь Сочи победили..
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