Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»

В Лиге PARI проходят матчи 4-го тура.
В 4-м туре Лиги PARI в субботу «Сочи» проиграл «Ленинградцу» (1:2).
В воскресенье «Урал» на выезде разгромил «СКА Хабаровск» (3:0), «Торпедо» уступило тульскому «Арсеналу» (0:1), «Нижний Новгород» победил «Шинник» (3:0).
Завершается тур в понедельник матчем «Велес» – «Ротор».
Лига PARI
4-й тур
Уфа
Беленов, Гилязетдинов, Кутин, Агапов, Ханенко, Липовой, Исаев, Юсупов, Тарба, Якуев, Ортис
Запасные: Липовой, Якуев, Ортис, Озманов, Тарба, Евдокимов, Крайков, Агеян, Лукьянов, Давлитгереев, Майоров, Полесовщиков
КАМАЗ:
Замерец, Мануйлов, Суханов, Калистратов, Аюкин, Защепкин, Дерюгин, Султонов, Солодухин, Воронин, Мосейчук
Запасные: Дерюгин, Султонов, Кокотун, Суханов, Воронин, Анисимов, Мосейчук, Рыбальченко, Ткачук, Тоневицкий, Долгополов, Гулько
Велес
Купцов, Волков, Рыбалко, Колосков, Котов, Садов, Завезен, Шубин, Смирнов, Гираев, Корольков
Запасные: Безчаснюк, Тарасенко, Бамматгереев, Галкин, Сергеев, Самок, Скворцов, Захаржевский, Никин, Меликов, Мурза
Ротор:
Чагров, Юдинцев, Иллой-Айет, Данилкин, Поярков, Аюпов, Умников, Трошечкин, Эльдарушев, Симонян, Алиев
Запасные: Храмцов, Родионов, Литвенок, Хохлачев, Сугробов, Покидышев, Ревазов, Цараев, Хубулов, Горелов
Ленинградец
Смирнов, Калугин, Ботака-Иобома, Кудрявцев, Николаев, Емельянов, Родин, Кулишев, Кенфак, Стефанович, Морозов
Запасные: Ботака-Иобома, Стефанович, Морозов, Петров, Яковлев, Кенфак, Петухов, Першин, Кузнецов, Максецов
Сочи:
Дегтев, Солдатенков, Алвес, Литвинов, Заика, Осипов, Кузьмин, Макарчук, Игнатов, Мелешин, Магаль
Запасные: Силев, Мециев, Носатый, Литвинов, Мелешин, Заика, Кузьмин, Макарчук, Стоич
Нефтехимик
Голубев, Кахидзе, Сухорученко, Хомуха, Мусалов, Алейников, Шарифуллин, Тешкин, Джамилов, Машуков, Васильев
Запасные: Тешкин, Машуков, Васильев, Джамилов
Текстильщик:
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Никитенков, Гуляев, Першин, Иванисеня, Ищенко, Симонов, Филев
Запасные: Никитенков, Ищенко, Гуляев, Першин, Филев
Спартак Кострома
Шамов, Каптилович, Жилмостных, Бугарин, Тарасов, Мещеряков, Немченко, Никифоров, Гурцкая, Бугриев, Калмыков
Запасные: Никифоров, Каптилович, Гурцкая, Мещеряков
Енисей:
Опарин, Шершов, Богатырев, Цесь, Масловский, Канаплин, Чуканов, Ломакин, Иванов, Окладников, Мазурин
Запасные: Опарин, Шершов, Чуканов, Ломакин, Окладников
СКА Хабаровск
Ботнарь, Борисов, Плиев, Мухин, Ужгин, Моцпан, Маркитесов, Блиев, Школик, Глотов, Алкалде
Запасные: Маркитесов, Глотов, Алкалде, Ужгин, Школик
Урал:
Селихов, Ар. Мамин, Тихий, Итало, Коротков, Кордейро, Сунгатулин, Байрамян, Малькевич, Ишков, Секулич
Запасные: Коротков, Секулич, Тихий, Кордейро, Ишков
Арсенал Тула
Мелихов, Пенчиков, Енин, Гоцук, Кармаев, Шамкин, Раздорских, Горбунов, Брнович, Магомедов, Глушков
Запасные: Горбунов, Брнович, Магомедов, Кармаев, Глушков
Торпедо:
Солдатенко, Корнюшин, Бозов, Бородин, Шевченко, Москвичев, Погосов, Камара, Галоян, Каштанов, Берковский
Запасные: Москвичев, Погосов, Бозов, Галоян, Берковский
Волга Ульяновск
Бабурин, Ковалев, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Никитин, Костин, Саплинов, Багателия, Яковлев, Фольмер
Запасные: Ковалев, Красильниченко, Багателия, Яковлев, Костин
Челябинск:
Переверзев, Бердников, Кочиев, Лысцов, Левин, Кертанов, Макаров, Гаджимурадов, Каменщиков, Урванцев, Сафронов
Запасные: Каменщиков, Кочиев, Кертанов, Сафронов, Урванцев
Нижний Новгород
Медведев, Шильников, Каккоев, Карич, Гудков, Тимофеев, Калинский, Пополитов, Соколов, Грулев, Комиссаров
Запасные: Соколов, Комиссаров, Карич, Пополитов, Тимофеев
Шинник:
Митров, Черный, Карпов, Котин, Валиахметов, Шмаков, Ланин, Голубев, Чистяков, Порохов, Миронов
Запасные: Миронов, Шмаков, Черный, Котин, Порохов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Лиги PARI
Статистика Лиги PARI
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