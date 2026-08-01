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  4. Товарищеские матчи. «Арсенал» разгромил «Жирону», «Реал» сыграл 2:2 с «Фиорентиной», «МЮ» победил «Атлетико», «Ман Сити» уступил «Интеру» по пенальти

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Товарищеские матчи. «Арсенал» разгромил «Жирону», «Реал» сыграл 2:2 с «Фиорентиной», «МЮ» победил «Атлетико», «Ман Сити» уступил «Интеру» по пенальти
Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии сезона.

В товарищеских матчах «Челси» уступил «Тоттенхэму» в Австралии (1:2), «Манчестер Сити» проиграл «Интеру» в Гонконге в серии пенальти (1:1, 1:3 по пен.), «Манчестер Юнайтед» обыграл «Атлетико» в Швеции (2:1), «Реал» разошелся миром с «Фиорентиной» (2:2) в Австрии, «Арсенал» на выезде разгромил «Жирону» (4:1) из Сегунды.

Товарищеские матчи

«Байер» Германия – «Рот-Вайсс Эссен» Германия Д3 – 3:0 (2:0)

«Челси» Англия – «Тоттенхэм» Англия – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Эстевао (21), 1:1 – Тонали (45), 1:2 – Ришарлисон (90+2).

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
1 августа 10:00, MUFG Stadium
Логотип домашней команды
Токио
Завершен
0 - 1
0.77xG0.47
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
86’
дос Сантос   Лерма
Ко   Soma Anzai
80’
78’
Ян Коуто
69’
Ямамото   Азхиль
Хасимото   Shuto Nagano
65’
59’
Байер   Адже
59’
Инасио   Альберт
59’
Фабиу Силва   Гаду
59’
Антон   Гирасси
59’
Свенссон   Ян Коуто
54’
  Фабиу Силва
Ким Сын Гю   Hayate Tanaka
46’
Муроя   Валлюс
46’
46’
Нмеча   дос Сантос
46’
Риттер   Ридль
Хомма   Накагава
46’
Марсело Райан   Таварацумида
46’
Нагакура   Ямада
46’
Сато   Исихара
46’
Шольц   Omori
46’
Хасимото   Бангунаганде
46’
Инамура   Морисиге
46’
2тайм
Перерыв
31’
Риттер
23’
Чуквуэмека   Ямамото
Токио
Ким Сын Гю, Хасимото, Инамура, Шольц, Муроя, Хомма, Ко, Хасимото, Сато, Марсело Райан, Нагакура
Запасные: Хасимото, Нагакура, Ким Сын Гю, Хомма, Хасимото, Сато, Марсело Райан, Инамура, Шольц, Муроя, Ко
1тайм
Боруссия Д:
Древес, Риттер, Антон, Реджани, Инасио, Чуквуэмека, Байер, Нмеча, Беллингем, Свенссон, Фабиу Силва
Запасные: Вессельс, Остшиньски, Мирза, Риттер, Антон, Чуквуэмека, Байер, Фабиу Силва, Майер, Инасио, Нмеча, Кабар, Фауст, дос Сантос, Свенссон, Ямамото
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Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
1 августа 11:30, Kai Tak Sports Park
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
1 - 1
2.6xG2.12
Счет в серии пенальти 1 - 3
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
Счет в серии пенальти1 : 3
Перерыв
Лавелли
Эчеверри
Москони
Нико Гонсалес
Фраттези
Хусанов
Зелиньски
Аит-Нури
Пен
Хусанов
83’
Савиньо   Kaden Elliot Braithwaite
78’
78’
Биссек   Майе
69’
Карлос Аугусто   Mattia Marello
69’
Павар   Leonardo Noah Bovio
Фоден   Эчеверри
68’
Семеньо   Сангаре
68’
67’
Эспозито   Лавелли
61’
Жозеп Мартинес   Проведель
60’
Станкович   Топалович
55’
Станкович
Ковачич   Нико Гонсалес
46’
Гвардиол   Рейс
46’
46’
Диуф   Луис Энрике
Мубама   Макайду
46’
46’
Димарко   Бастони
46’
Мхитарян   Зелиньски
46’
Jamal Iddrissou   Москони
Мфуни   Аллейн
46’
46’
Барелла   Фраттези
Рейндерс   Аит-Нури
46’
2тайм
Перерыв
20’
  Павар
  Мубама
14’
Манчестер Сити
Доннарумма, Мфуни, Гвардиол, Хусанов, Льюис, Рейндерс, Ковачич, Семеньо, Фоден, Савиньо, Мубама
Запасные: Гвардиол, Рейндерс, Семеньо, Фоден, Савиньо, Мукаса, Floyd Samba, Ковачич, Мубама, Беттинелли, Max-Edgar Henri Chabot, Xavier Tau Parker, Монга, Мфуни, Jack Thomas Charles Wint, Matthew James Henderson-Hall, Хески
1тайм
Интер:
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Биссек, Павар, Димарко, Мхитарян, Станкович, Барелла, Диуф, Jamal Iddrissou, Эспозито
Запасные: Jamal Iddrissou, Matteo Farronato, Ди Дженнаро, Чалханоглу, Бонни, Биссек, Павар, Мхитарян, Барелла, Сучич, Жозеп Мартинес, Димарко, Станкович, Диуф, Эспозито, Карлос Аугусто
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
1 августа 13:00, Френдс Арена
Логотип домашней команды
Манчестер Юнайтед
Завершен
2 - 1
1.84xG0.64
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
Сантос   Туэйтс
82’
Мбемо   Габриэл
82’
  Мбемо
74’
Доргу   Уильямс
73’
Магуайр   Армер
73’
Лейси   Зиркзе
73’
Шоу   Амасс
73’
61’
Ганцко   Мартинес
61’
Jorge Domínguez Lituba   Боньяр
61’
Кастильо   Сьерра
61’
Ortiz Sanchez   Эстебан
61’
Мартин   Лемар
61’
Руджери   Romeo Hueso Moya
61’
Лукман   Сола
  Мбемо
53’
Хевен
50’
Диалло   Флетчер
46’
46’
Ле Норман   Хименес
46’
Коке   Юлманд
46’
Облак   Эскивель
46’
Варгас   Мендоса
2тайм
Перерыв
5’
  Ortiz Sanchez
Манчестер Юнайтед
Хитон, Шоу, Хевен, Магуайр, Йоро, Маунт, Сантос, Доргу, Лейси, Диалло, Мбемо
Запасные: Шоу, Магуайр, Лейси, Диалло, Витек, Камасон, Сантос, Доргу, Мбемо, Байындыр, Флетчер, Ми
1тайм
Атлетико:
Облак, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Jorge Domínguez Lituba, Лукман, Коке, Варгас, Мартин, Ortiz Sanchez, Кастильо
Запасные: Кубо, Коке, Мартин, Кастильо, Пурич, Облак, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Варгас, Ortiz Sanchez, Daniel Rubio García, Jorge Domínguez Lituba, Лукман
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
1 августа 16:00, Sportpark Klagenfurt
Логотип домашней команды
Реал Мадрид
Завершен
2 - 2
0.77xG0.92
Логотип гостевой команды
Фиорентина
Матч окончен
88’
Фаджоли
Гюлер   Фати
87’
85’
Мандрагора   Дели
85’
Атта   Federico Croci
Вальверде   Diego Lacosta Villalba
84’
77’
Раньери   Вальдепеньяс
76’
Ндур   Фортини
Думфрис   Яньес
75’
Эндрик   Эспи
75’
70’
Гудмундссон   Фаббиан
Alexis Ciria Flores   Сестеро
64’
58’
  Кин
57’
Инао Улай   Фаджоли
57’
Пикколи   Кин
56’
Хименес   Додо
51’
Гудмундссон
46’
Де Хеа   Кристенсен
2тайм
Перерыв
41’
  Пикколи
  Alexis Ciria Flores
24’
  Эндрик
12’
Реал Мадрид
Лунин, Альваро Каррерас, Ривас, Мартинес, Александер-Арнолд, Камавинга, Вальверде, Думфрис, Гюлер, Alexis Ciria Flores, Эндрик
Запасные: Jacobo Ortega Conde, Думфрис, Alexis Ciria Flores, Местре, Наварро, Aimar García Díez, Гюлер, Вальверде, Фортеа, Эндрик
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Виери, Раньери, Дрэгушин, Хименес, Инао Улай, Атта, Мандрагора, Ндур, Пикколи, Гудмундссон
Запасные: Атта, Мандрагора, Ндур, Alessandro Perrotti, Инао Улай, Пикколи, Гудмундссон, Кошпо, Де Хеа, Хименес, Ледзерини, Браски, Brando Mazzeo, Раньери
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
1 августа 18:00, Монтиливи
Логотип домашней команды
Жирона
Завершен
1 - 4
1.01xG1.85
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
86’
Louie George Copley   Theo Devon Julienne
86’
Габриэл Жезус   Demiane Hesus Agustien
Пищур   Стуани
85’
А. Мартинес   Holmes Júnior Zamorano Muñoz
70’
Франсес   Izan González Muñoz
70’
Хиль   Жордана
70’
Бельтран   Дж. Гарсия
70’
Ким Мин Су   Мизехауй
69’
61’
Льюис-Скелли   Харриман-Аннус
61’
Уайт   О’Нилл
61’
Цолис   Нелсон
61’
Калафьори   Oluwatoyosi Joshua Adewale Ogunnaike
61’
Москера   Louie George Copley
61’
Фабиу Виейра   Brayden Cian Clarke
61’
Нванери   Ибрагим
61’
Доуман   Кабиа
61’
Аррисабалага   Мелье
Морено   Guillem Badía Gutiérrez
61’
Ванат   Пищур
61’
Давид Лопес   Якобишвили
61’
Гассанига   Крапивцов
61’
Курума   Абель Руис
61’
ван де Бек   Мартин
60’
55’
  Габриэл Жезус
Морено
54’
53’
  Доуман
  А. Мартинес
50’
2тайм
Перерыв
33’
Дьокереш   Габриэл Жезус
33’
Инкапиэ   Салмон
33’
Хавертц   Фабиу Виейра
30’
  Цолис
16’
  Хавертц
Жирона
Гассанига, Морено, Давид Лопес, Франсес, А. Мартинес, Курума, Бельтран, Ким Мин Су, ван де Бек, Хиль, Ванат
Запасные: Гассанига, Ким Мин Су, Артеро, Франсес, Курума, ван де Бек, Хиль, Пуч, Сараса, Бельтран, Ванат, Сальгеро, Камара, Морено, Давид Лопес, А. Мартинес, Пищур
1тайм
Арсенал:
Аррисабалага, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Уайт, Хавертц, Нванери, Льюис-Скелли, Цолис, Дьокереш, Доуман
Запасные: Калафьори, Инкапиэ, Москера, Хавертц, Цолис, Дьокереш, Рансон, Уайт, Доуман, Louie George Copley, Фабиу Виейра, Аррисабалага, Нванери, Льюис-Скелли, Габриэл Жезус
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?34980 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
товарищеские матчи (клубы)
logoРот-Вайсс Эссен
logoЧелси
logoФК Токио
logoД3 Германия
logoТоттенхэм
logoБайер
logoБоруссия Дортмунд
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logoбундеслига Германия
logoМанчестер Сити
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoЖирона
logoЛа Лига
logoФиорентина
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoД2 Испания

Комментарии

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Впервые вижу от Лейси такую игру. Напоминает Фодена, когда тот умел играть в футбол.
ОтветCyberUnited
Впервые вижу от Лейси такую игру. Напоминает Фодена, когда тот умел играть в футбол.
Такой Лейси очень бы пригодился МЮ )
Лейси очень понравился. В прошлом сезоне пару раз круто вышел, выдал пару сумасшедших ударов. И еще глупую красную)
Надеюсь, выстрелит!
Под конец Алонсо подравнял составы, выпустив Тосина и Делапа.
Ну если не брать концовку детей и десять минут перед этим, когда стояли и тупили у штрафной. То в принципе норм. Могли бы точнее бить по воротам, но это такое.
Палестра конечно та еще лошадь. Бывало, что проигрывал один-в-один, но носился он за обе команды.
Ждем Роджерса.
ОтветMediff
Ну если не брать концовку детей и десять минут перед этим, когда стояли и тупили у штрафной. То в принципе норм. Могли бы точнее бить по воротам, но это такое. Палестра конечно та еще лошадь. Бывало, что проигрывал один-в-один, но носился он за обе команды. Ждем Роджерса.
Ждем Уэльбека и Хендерсона
ОтветАнглийский_пациент
Ждем Уэльбека и Хендерсона
Да их тоже. Это ж АПЛ, чертов Тоттенхэм уже в товарищеском матче был настроен на то, чтобы минусануть пару человек. Такими темпами тут и трех составов не хватит.
Защита Челси это дно какое-то.Особенно 30й номер
А Проведель неплох) да и Павара можно оставить для ротации
У Арсенала шикарный состав, даже без части основы.
ОтветМикель Артета 65%
У Арсенала шикарный состав, даже без части основы.
наш доминатор хорошо поработал над составом. Если ещё и магальяешь придет, то рот того псж он будет доминировать.
Ахахахахахахаха
Хорошая концовка
С такой игрой Тоттенхэм по заслугам будет в чемпионате снова бороться за «невылет», вот помянете мои слова. Словно не товарищеский матч играли, а битву на выживание. Отдельно отмечу Галлахера, который матч против Челси целенаправленно фолит! Ненависти не хватает! За пропущенный на последней минуте не обидно - надеюсь Алонсо увидел, что проблема с обороной Челси все еще преследует.
Уйму моментов не забили - здесь отдельное Браво Кински, уж очень хорош был.
Матч многое показал, хоть и товарищеский, работы предстоит очень много.
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