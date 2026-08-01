Товарищеские матчи. «Арсенал» разгромил «Жирону», «Реал» сыграл 2:2 с «Фиорентиной», «МЮ» победил «Атлетико», «Ман Сити» уступил «Интеру» по пенальти

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии сезона.
В товарищеских матчах «Челси» уступил «Тоттенхэму» в Австралии (1:2), «Манчестер Сити» проиграл «Интеру» в Гонконге в серии пенальти (1:1, 1:3 по пен.), «Манчестер Юнайтед» обыграл «Атлетико» в Швеции (2:1), «Реал» разошелся миром с «Фиорентиной» (2:2) в Австрии, «Арсенал» на выезде разгромил «Жирону» (4:1) из Сегунды.
Товарищеские матчи
«Байер» Германия – «Рот-Вайсс Эссен» Германия Д3 – 3:0 (2:0)
«Челси» Англия – «Тоттенхэм» Англия – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Эстевао (21), 1:1 – Тонали (45), 1:2 – Ришарлисон (90+2).
Марсело Райан Таварацумида
Токио
Ким Сын Гю, Хасимото, Инамура, Шольц, Муроя, Хомма, Ко, Хасимото, Сато, Марсело Райан, Нагакура
Запасные: Хасимото, Нагакура, Ким Сын Гю, Хомма, Хасимото, Сато, Марсело Райан, Инамура, Шольц, Муроя, Ко
Боруссия Д:
Древес, Риттер, Антон, Реджани, Инасио, Чуквуэмека, Байер, Нмеча, Беллингем, Свенссон, Фабиу Силва
Запасные: Вессельс, Остшиньски, Мирза, Риттер, Антон, Чуквуэмека, Байер, Фабиу Силва, Майер, Инасио, Нмеча, Кабар, Фауст, дос Сантос, Свенссон, Ямамото
Завершен Счет в серии пенальти 1 - 3
Матч окончен
Счет в серии пенальти1 : 3
Савиньо Kaden Elliot Braithwaite
Карлос Аугусто Mattia Marello
Павар Leonardo Noah Bovio
Манчестер Сити
Доннарумма, Мфуни, Гвардиол, Хусанов, Льюис, Рейндерс, Ковачич, Семеньо, Фоден, Савиньо, Мубама
Запасные: Гвардиол, Рейндерс, Семеньо, Фоден, Савиньо, Мукаса, Floyd Samba, Ковачич, Мубама, Беттинелли, Max-Edgar Henri Chabot, Xavier Tau Parker, Монга, Мфуни, Jack Thomas Charles Wint, Matthew James Henderson-Hall, Хески
Интер:
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Биссек, Павар, Димарко, Мхитарян, Станкович, Барелла, Диуф, Jamal Iddrissou, Эспозито
Запасные: Jamal Iddrissou, Matteo Farronato, Ди Дженнаро, Чалханоглу, Бонни, Биссек, Павар, Мхитарян, Барелла, Сучич, Жозеп Мартинес, Димарко, Станкович, Диуф, Эспозито, Карлос Аугусто
Jorge Domínguez Lituba Боньяр
Манчестер Юнайтед
Хитон, Шоу, Хевен, Магуайр, Йоро, Маунт, Сантос, Доргу, Лейси, Диалло, Мбемо
Запасные: Шоу, Магуайр, Лейси, Диалло, Витек, Камасон, Сантос, Доргу, Мбемо, Байындыр, Флетчер, Ми
Атлетико:
Облак, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Jorge Domínguez Lituba, Лукман, Коке, Варгас, Мартин, Ortiz Sanchez, Кастильо
Запасные: Кубо, Коке, Мартин, Кастильо, Пурич, Облак, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Варгас, Ortiz Sanchez, Daniel Rubio García, Jorge Domínguez Lituba, Лукман
Вальверде Diego Lacosta Villalba
Alexis Ciria Flores Сестеро
Реал Мадрид
Лунин, Альваро Каррерас, Ривас, Мартинес, Александер-Арнолд, Камавинга, Вальверде, Думфрис, Гюлер, Alexis Ciria Flores, Эндрик
Запасные: Jacobo Ortega Conde, Думфрис, Alexis Ciria Flores, Местре, Наварро, Aimar García Díez, Гюлер, Вальверде, Фортеа, Эндрик
Фиорентина:
Де Хеа, Виери, Раньери, Дрэгушин, Хименес, Инао Улай, Атта, Мандрагора, Ндур, Пикколи, Гудмундссон
Запасные: Атта, Мандрагора, Ндур, Alessandro Perrotti, Инао Улай, Пикколи, Гудмундссон, Кошпо, Де Хеа, Хименес, Ледзерини, Браски, Brando Mazzeo, Раньери
Louie George Copley Theo Devon Julienne
Габриэл Жезус Demiane Hesus Agustien
А. Мартинес Holmes Júnior Zamorano Muñoz
Франсес Izan González Muñoz
Льюис-Скелли Харриман-Аннус
Калафьори Oluwatoyosi Joshua Adewale Ogunnaike
Москера Louie George Copley
Фабиу Виейра Brayden Cian Clarke
Морено Guillem Badía Gutiérrez
Жирона
Гассанига, Морено, Давид Лопес, Франсес, А. Мартинес, Курума, Бельтран, Ким Мин Су, ван де Бек, Хиль, Ванат
Запасные: Гассанига, Ким Мин Су, Артеро, Франсес, Курума, ван де Бек, Хиль, Пуч, Сараса, Бельтран, Ванат, Сальгеро, Камара, Морено, Давид Лопес, А. Мартинес, Пищур
Арсенал:
Аррисабалага, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Уайт, Хавертц, Нванери, Льюис-Скелли, Цолис, Дьокереш, Доуман
Запасные: Калафьори, Инкапиэ, Москера, Хавертц, Цолис, Дьокереш, Рансон, Уайт, Доуман, Louie George Copley, Фабиу Виейра, Аррисабалага, Нванери, Льюис-Скелли, Габриэл Жезус
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Надеюсь, выстрелит!
Палестра конечно та еще лошадь. Бывало, что проигрывал один-в-один, но носился он за обе команды.
Ждем Роджерса.
Хорошая концовка
Уйму моментов не забили - здесь отдельное Браво Кински, уж очень хорош был.
Матч многое показал, хоть и товарищеский, работы предстоит очень много.