«Наполи» исполнилось 100 лет. В городе раздадут бесплатную пиццу и устроят салют
«Наполи» отмечает столетие со дня основания.
В честь юбилея клуба в городе запланирована масштабная праздничная программа.
По улицам Неаполя пройдет шествие болельщиков, а колокола одновременно зазвонят в ста городских церквях. Также состоится церемония с участием легенд клуба.
Жителям и гостям города бесплатно раздадут тысячи кусков пиццы «Маргарита». Достопримечательности Неаполя подсветят синим цветом, а завершится празднование синхронным салютом.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Наполи»
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