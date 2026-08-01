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  4. «Наполи» исполнилось 100 лет. В городе раздадут бесплатную пиццу и устроят салют

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«Наполи» исполнилось 100 лет. В городе раздадут бесплатную пиццу и устроят салют

«Наполи» отмечает столетие со дня основания.

В честь юбилея клуба в городе запланирована масштабная праздничная программа.

По улицам Неаполя пройдет шествие болельщиков, а колокола одновременно зазвонят в ста городских церквях. Также состоится церемония с участием легенд клуба.

Жителям и гостям города бесплатно раздадут тысячи кусков пиццы «Маргарита». Достопримечательности Неаполя подсветят синим цветом, а завершится празднование синхронным салютом.

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Наполи»
logoНаполи
logoсерия А Италия

Комментарии

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А что Зенит бесплатно в Санкт-Петербурге раздавал на 100 летие?
ОтветДядя ТУРА
А что Зенит бесплатно в Санкт-Петербурге раздавал на 100 летие?
Дождешься от этих жлобов. Только сгонять бюджетников на стадион могут.
ОтветКрасная стрела
Дождешься от этих жлобов. Только сгонять бюджетников на стадион могут.
Цены на газ бы подняли хотя бы)
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