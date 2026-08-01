«Наполи» исполнилось 100 лет. В городе раздадут бесплатную пиццу и устроят салют

«Наполи» отмечает столетие со дня основания.

В честь юбилея клуба в городе запланирована масштабная праздничная программа.

По улицам Неаполя пройдет шествие болельщиков, а колокола одновременно зазвонят в ста городских церквях. Также состоится церемония с участием легенд клуба.

Жителям и гостям города бесплатно раздадут тысячи кусков пиццы «Маргарита». Достопримечательности Неаполя подсветят синим цветом, а завершится празднование синхронным салютом.