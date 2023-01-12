Рэшфорд вернулся! Залечил травмы, кайфует от Тен Хага и готовится к новому рывку

Забивает даже головой.

Sports.ru продолжает сериал об игроках (и тренерах), которые, по мнению наших авторов, выстрелят в новом году. В новой серии – Маркус Рэшфорд, которого можно назвать и героем 2022-го.

После трех голов на ЧМ-2022 Маркус Рэшфорд разогнался и в клубе: во всех 6 матчах после возобновления сезона он обязательно забивал (а иногда еще и добавлял к голам ассисты).

После ухода Роналду «МЮ» остался с единственным форвардом – Антони Марсьялем. Эрик тен Хаг признавал: француза не хватит на все матчи , и «МЮ» уже вышел на рынок в поисках хотя бы временной опции для центра нападения (реальнее всего вариант с Вегорстом). Поэтому главной ударной силой «МЮ» стал Маркус Рэшфорд – прямо сейчас он лучший бомбардир команды (15 голов во всех турнирах) и второй в списке ассистентов (5 голевых, у Эриксена – 8).

Но даже особый статус главного снайпера не освобождает от дисциплинарных наказаний. Матч с «Вулверхэмптоном» Маркус начал в запасе – проспал и опоздал на командное собрание. Рэшфорд вышел на поле во втором тайме, забил два гола (один отменили) и вырвал для «МЮ» победу. Тен Хаг остался доволен реакцией игрока: «Возможно, это риск, но если хочешь развить что-то, создать правильное отношение к победе, нужно идти этим путем.

Если позволить игрокам быть недисциплинированными, если они не будут соответствовать установленным стандартам, ценностям, правилам, тогда это ударит в лицо, ведь на поле подобное не добавит дисциплины, необходимой для побед. Каждый должен придерживаться правил. Маркус отреагировал верно. Он сыграл ярко, забил – и показал, что верно воспринял наказание».

Победный гол с замены стал для Рэшфорда пятым в карьере в АПЛ – Маркус пополнил элитную компанию главных джокеров лиги.

Приятный бонус – приближение к рекорду Сульшера, который забил за «МЮ» 17 голов после выхода на замену.

Статистика Рэшфорда действительно радует – особенно на фоне того, что было с ним в прошлом сезоне. Маркус уже забил в 3 раза больше, чем за весь сезон-2021/22, и сделал в 2,5 раза больше ассистов.

Кажется, мы наконец видим лучшую (или близкую к ней) версию Маркуса.

Все страдания Рэшфорда за два года: травма, отсутствие отдыха, хейт фанатов и Рангника

В ковидном сезоне-2019/20 «Юнайтед» ничего не выиграл (вылетел в трех полуфиналах), но Маркус закончил с отличным результатом: 22+12 в 42 матчах и космическая связка в атаке с Антони Марсьялем и Мэйсоном Гринвудом.

Из-за доигровки летом следующая кампания началась позже, но Рэшфорд не растерял форму: 14+6 во всех турнирах до конца 2020-го − правда, шесть голов Маркуса в ЛЧ не помогли «МЮ» выйти из группы. А в декабре стало очевидно, что англичанин стал медленнее − и после каждого силового контакта держался за левое плечо.

«Я травмировал плечо в конце сентября, и со временем травма усугубилась», − рассказывал форвард. Врачи диагностировали разрыв мышцы левого плеча – из-за него Маркус (по собственному признанию) потерял в скорости и подвижности.

В сборной Рэшфорд брал паузы (пропустил ноябрьский сбор), но в клубе так не получалось. Сначала поплыл Гринвуд : веселящий газ, вечеринки, нарушения режима. Во второй половине сезона, когда Мэйсон вернулся в тонус, сломался Марсьяль: не играл с марта. Где-то там был Эдинсон Кавани, но уругваец регулярно получал повреждения, поэтому не играл постоянно.

А вот Рэшфорд играл всегда и за всех − иногда на обезболивающих, иногда без тренировок в течение недели. «Иногда лучше сделать шаг назад и отдохнуть, но профессиональному спортсмену это трудно, − говорил Маркус The Athletic в феврале 2021-го. − Я все еще могу влиять на игры и помогать команде побеждать. В какие-то дни чувствую себя хуже, в какие-то не так уж плохо. Иногда не тренируюсь, иду домой и отдыхаю. Делаю все возможное, чтобы выйти на поле в выходные».

К концу сезона Маркус был выжат: «Прошлый сезон оказался очень длинным для меня». Дальше финал Евро с Англией, незабитый пенальти и гора хейта − пришлось даже обратиться к психологу.

Критиковали Рэшфорда и за новые приоритеты. Маркус уделял много времени общественной работе по поддержке детей – вернул малообеспеченным школьникам бесплатное питание на лето, основал книжный клуб, чтобы привить детям любовь к чтению.

Полезная активность вне поля откликалась критикой в клубе и медиа – высказался даже Сульшер.

«Он многого добился вне футбольного поля, за что заслуживает похвалы. Но теперь нужно по-другому расставить приоритеты и больше думать о футболе», – говорил Оле в интервью BBC.

Но и после чемпионата Европы расслабиться не удалось. Рэшфорд сделал операцию на больном плече (отложил ее ради Евро), заодно занялся беспокоящей лодыжкой и вернулся только через 3 месяца − пока все отдыхали, занимался восстановительной программой. К октябрю 2021-го Маркус наконец-то вернулся в состав, но из-за травмы плеча и последующей операции у форварда сместился баланс мышечной массы: Daily Mail писала, что Маркус набрал 4 килограмма мышц в ногах, но потерял массу в верхней части тела.

Дальше − проблемы команды с Роналду, увольнение Сульшера и приход Рангника. Помимо командных проблем, у Рэшфорда были свои: Маркус сыграл поровну матчей на всех позициях в атаке, а сезон заканчивал справа из-за очередной глупости Гринвуда.

В конце сезона (информация The Athletic) Рэшфорд спросил у Рангника, почему немец так часто ставит Маркуса направо. Немец ответил, что никогда не просил форварда играть на одном фланге − он должен был двигаться и искать пространство. По мнению тренера, игрок не справился с такой свободой − Ральф назвал это провалом.

Для сравнения: в этом сезоне Рэшфорд дважды сыграл справа. Тен Хаг признавал, что от безвыходности : «Лучшей ролью для Маркуса я считаю девятку или слева. Тем не менее, учитывая наши проблемы с травмами, сегодняшняя роль Рэшфорда была необходима для баланса игры».

По разговору о позиции Рэшфорда понятно, что их отношения с Рангником не заладились − это отмечал Рио Фердинанд в январе 2022-го:

«Маркус Рэшфорд выходит [против «Вулверхэмптона»] со скамейки запасных, и ожидаешь, что он выложится на полную. Но посмотрите на его реакцию после потери мяча − это не то, что хотелось бы видеть.

Может быть это потому, что он не играет и не счастлив из-за этого, но игрок должен отложить это в сторону. Когда не попадаешь в стартовый состав, должен показать тренеру, на что способен. Вероятно, Маркус чувствует, что у него нет возможностей, которых он заслуживает».

Еще несколько инсайдов о взаимоотношениях с временным тренером.

• Manchester Evening News писали, что игроки внутри команды возмущались тому, что Маркус часто оставался на лавке. В конце сезона Рэшфорд интенсивно тренировался и ждал прихода Тен Хага.

• Лингард и Рэшфорд сразу стали для Рангника балластом: не получали «никаких инструкций, никакого плана на игру, никаких наставлений по расположению на поле». «У них не было ни малейшего представления о том, что они делают», − уточнял источник MEN.

Финалом жуткого сезона стал невызов в сборную: после Евро Маркус ни разу не сыграл за национальную команду. «Им [Рэшфорду, Санчо и Шоу] нужно многое сделать, чтобы вернуться в состав», − говорил Саутгейт в июне.

Рэшфорд наконец получил полноценный отдых и предсезонку. Тен Хаг хвалит, а не обвиняет в проблемах

Не очень корректно говорить, что Маркус выстрелит только в 2023-м − англичанин явно ожил с начала сезона. Непопадание в заявку на летние матчи сборной пошло Рэшфорду на пользу: впервые за два года он смог нормально отдохнуть. Без переносов календаря, восстановления после операций и пропущенной предсезонки.

«Это новое начало для всех и лично для меня. Я в отличной форме, чувствую себя сильным, − говорил Маркус после летнего тура «Юнайтед». − В этом году у меня был перерыв, отдых, я восстановился ментально и физически. Мне нужно было это время, чтобы немного отключиться и расслабиться.

А теперь еще и прошел полноценную предсезонную подготовку − кажется, впервые с 2019 года. Чувствую себя готовым и сосредоточенным, мне приятно знать, что перед первой игрой в сезоне готовился шесть недель. Я счастлив».

Предыдущие два сезона стали для Рэшфорда ментальной пыткой − видимо, поэтому он празднует голы касанием виска: «Все в твоей голове». Такую порцию проблем и хейта переварит не каждый.

Минимум доверия от Рангника только завел Рэшфорда: близкие к англичанину люди в мае говорили The Athletic, что он рад приходу Тен Хага и хочет доказать, что остается топом.

Новый тренер согласен с такой оценкой футболиста − не устает хвалить его в каждом интервью. Начал уже в предсезонке: «С самого первого момента сбора он произвел на меня впечатление. Я и раньше знал, что Маркус − великолепный игрок, но на каждой тренировке он доказывает уровень и готовность продолжать в том же духе.

Своим движением Рэшфорд всегда будет создавать моменты, команда будет создавать ему моменты. Все дело лишь в правильном их завершении». Кстати, с завершением точно все в порядке: в Лиге Европы и АПЛ (внутренние кубки FbRef не считает) забил 10 голов при 8,5 xG.

А еще Тен Хаг верит в бомбардирские навыки Маркуса:

«Я не хочу привязываться к какому-то числу. Думаю, он способен забить 20 голов в АПЛ».

Тен Хаг избавил Рэшфорда от игры на неудобном правом фланге. В «Аяксе» тренер выстроил систему, где было четкое разделение между флангами: левый для перегрузов и комбинаций, а правый – под изоляции. В изоляциях блистал Антони, который приехал в Манчестер вслед за Тен Хагом. Рэшфорд может сиять слева.

Маркусу помогает не только Тен Хаг, но и весь его штаб. Бенни Маккарти учит забивать

Для помощи Рэшфорду (и другим игрокам атаки) Тен Хаг пригласил тренера нападающих Бенни Маккарти − бывшего форварда «Аякса», «Порту», который вынес команду Фергюсона в 1/8 ЛЧ-2003/04, и «Блэкберна» Марка Хьюза.

Бенни не только отличный форвард, но и уже опытный тренер. В 34 уехал из Европы в родную ЮАР, доиграл там два года, еще два учился на тренера – а потом дебютировал в роли ассистента в бельгийском «Сент-Трюйдене». Затем снова угнал на родину, чтобы стать там главным в «Кейптаун Сити».

В ЮАР Маккарти получил награду тренеру года: выстроил самую атакующую команду сезона-2018/19 − закончили четвертыми, но забили больше всех в лиге (47).

В «МЮ» Бенни отвечает за работу над завершением и координацией действий игроков атаки (например, куда двигается Рэшфорд, когда Марсьяль открывается в штрафной) – все в тесной связке с Тен Хагом. Сульшер и раньше говорил , что Рэшфорд работает над завершением (это было видно в первые же месяцы при Оле), но теперь этой работой занимается отдельный тренер, а не главный.

«Я уже вижу работу Маккарти, – говорил в августе Бруну Фернандеш. – Бенни был хорошим игроком и теперь отлично тренирует. Мы выполняем много упражнений: выходы один на один, завершение из разных позиций и удары головой – в них он был особенно хорош, поэтому я уверен, что Маккарти поможет нам прибавить в количестве голов».

Один из примеров того, как прибавил Рэшфорд с помощью Маккарти – гол «Вулверхэмптону».

Обыграл Хонни Кастро на фланге.

Сместился в центр и обыгрался с Бруну, чтобы пройти Адама Траоре.

Жестко подставил спину Хонни, не потерял мяч и из-под еще одного защитника прошил Са.

Чуть позже Маркус забил еще один гол – его отменили из-за игры рукой. Но посмотрите, как выгреб Рэшфорд из борьбы с огромным Натаном Коллинзом.

В голах головой тоже появился прогресс: Маркус забил 2 – больше не было никогда (столько же в сезоне-2017/18), в предыдущие два года – 0. «Я чувствую, что могу забить головой больше. Главное пробовать [пробить], и тогда голы придут», – говорит Рэшфорд.

Так и сработало в матче с «Вест Хэмом» (конец октября).

На 16-й минуте Маркус отлично отлепился от защитников и пробил головой – Фабианьски забрал.

Ближе к концу первого тайма Рэшфорд повторил попытку. Обратите внимание на движение. Рванул в штрафную, увидев параллельно летящего Эриксена.

Но притормозил, чтобы не воткнуться в огромного защитника и не потерять возможность для разбега. Маркус сбрасывает скорость, семеня на месте.

А потом делает рывок и выпрыгивает.

«Он [Маккарти] определенно мне очень помог. В команде полно тренеров, настроенных на атаку – это здорово для нас, нападающих. Бенни всегда рядом, говорит с нами о том, как нам забивать больше», – говорил в ноябре Рэшфорд.

К тому же и Бруну, и Эриксен отмечали еще одно главное качество Бенни: он всегда на позитиве, постоянно улыбается и шутит – то, что нужно Маркусу и команде после тяжести последних сезонов.

Но Рэшфорду помогает не только Маккарти: Шарлотта Данкер из The Times пишет, что Стив Макларен и Даррен Флетчер работают с Маркусом над техническими навыками, а Эрик Рэмзи придумывает необычные заготовки под стандарты.

Именно так и забили «Ноттингему» первый гол: Эриксен вместо подачи с углового покатил низом, а Рэшфорд с дальней штанги примчал в центр и замкнул.

«Это была домашняя заготовка, но мы не слишком много ее отрабатывали. Счастлив, что все получилось», – признался Маркус после матча. Эриксен подтвердил : идея принадлежит Рэмзи.

***

Рэшфорду еще есть куда прогрессировать: Тен Хаг напоминает о концентрации, сам Маркус считает, что может больше забивать головой. Но уже очевидно, что англичанин может стать топ-игроком – об этом говорит даже Каземиро (к его уровню вопросы только у Грэма Сунесса ):

«Я был удивлен, когда увидел уровень Рэшфорда. У него есть все: сила удара, физические данные, скорость, футбольный интеллект. Если он останется в такой же форме, не сбавит в требованиях к себе, то войдет в топ-5 футболистов мира».

Контракт Рэшфорда с «МЮ» заканчивался летом 2023-го, но клуб активировал продление на год. Фабрицио Романо и еще несколько источников утверждают, что «Юнайтед» ведет работу по подписанию новой долгосрочной сделки.

При этом за Рэшфордом пристально следит «ПСЖ» – во время ЧМ президент клуба Нассер Аль-Хелайфи публично хвалил игрока и рассуждал о потенциальном трансфере:

«Маркус – потрясающий игрок. Да еще и бесплатно? Каждый клуб мира в такой ситуации будет за ним гоняться. Мы не скрываем, что общались, не скрываем интерес. Но тогда момент для трансфера не был подходящим. Может, это случится летом, почему нет?

Если он станет свободным агентом, конечно, можно общаться с ним напрямую, но сейчас мы не станем этого делать и позволим ему сосредоточиться на чемпионате мира. А в январе с ним поговорим, если будем в этом заинтересованы».

Но по улыбающемуся Маркусу видно, что он никуда не собирается − форвард в восторге от работы с Тен Хагом и своей формы:

«Не знаю, играл ли я когда-то так хорошо раньше, но сейчас я наслаждаюсь происходящим. У нас совершенно другой образ мышления по сравнению с прошлым сезоном. Это совсем другая команда, играющая в другой футбол. Я наслаждаюсь тем, что делаю».

А мы наслаждаемся тем, что Маркус вернулся. И ждем, что в 2023-м он исполнит аккуратный прогноз Тен Хага и забьет 20 голов в АПЛ – в лучшем сезоне (2019/20) было 17. Будет непросто: надо добить 13 мячей за 21 матч – но это отличная проверка для амбиций Рэшфорда. И заявки на мировой топ-5.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Shaun Botterill, Frank Augstein