«Ньюкасл» отклонил первое предложение «Арсенала» по Гимараэсу (Sky Sports)

«Ньюкасл» не продал Гимараэса в «Арсенал».

«Ньюкасл » не продал Бруно Гимараэса в «Арсенал ».

По информации Sky Sports, клуб отклонил первое официальное предложение «канониров» о трансфере бразильского полузащитника. В ближайшее время «Арсенал» решит, готов ли он улучшить предложение. При этом «Ньюкасл» хотел бы сохранить Гимараэса в команде.

Ранее сообщалось , что «Арсенал» уже согласовал трансфер Гимараэса 70+10 миллионов евро. По другой информации , «канониры» предложили за 28-летнего полузащитника 77 млн евро и бонусы.