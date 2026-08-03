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  4. «Ньюкасл» отклонил первое предложение «Арсенала» по Гимараэсу (Sky Sports)

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«Ньюкасл» отклонил первое предложение «Арсенала» по Гимараэсу (Sky Sports)
«Ньюкасл» не продал Гимараэса в «Арсенал».

«Ньюкасл» не продал Бруно Гимараэса в «Арсенал».

По информации Sky Sports, клуб отклонил первое официальное предложение «канониров» о трансфере бразильского полузащитника. В ближайшее время «Арсенал» решит, готов ли он улучшить предложение. При этом «Ньюкасл» хотел бы сохранить Гимараэса в команде.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» уже согласовал трансфер Гимараэса 70+10 миллионов евро. По другой информации, «канониры» предложили за 28-летнего полузащитника 77 млн евро и бонусы.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoБруно Гимараэс
logoНьюкасл
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoвозможные трансферы

Комментарии

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Ещеб Тоннали с Гордоном продали и Хау отпустили...Клоуны)
ОтветIlia Maksiokov
Ещеб Тоннали с Гордоном продали и Хау отпустили...Клоуны)
Согласен. Ну продажа Исака будет последней каплей.
Ответjt456p25p9
Согласен. Ну продажа Исака будет последней каплей.
Особенно после того, как стало недавно известно, что Ширер заканчивает. С Селтиком прощальный матч на днях организовывают
Чего? Это точно новость новая? Там вроде уже медосмотр запланирован же.

И уже точно была новость про «Ньюкасл отклонил первое предложение Арсенала».
Ответbijou
Чего? Это точно новость новая? Там вроде уже медосмотр запланирован же. И уже точно была новость про «Ньюкасл отклонил первое предложение Арсенала».
Там каждый день - день сурка, если ориентироваться на инсайды
Бруно вероятнее всего уйдет, Ньюкасл отпускает игроков, если предлагают деньги, которые они просят. Потеря Гордона, Тогали и Гимараеса в одно трансферное окно ударит по сорокам, с другой стороны они показывают, что те большие деньги, которые были когда то потрачены на этих игроков полностью себя оправдали как в игровом планет, так и в финансовом, даже истеря со ставками Тогали не отразилась на конечном результате. В прошлом сезоне полноценно заменить Исака не получилось, посмотрим, как будут действовать в этом сезоне. Но факт в том, что это один из немногих клубов в АПЛ, которые умеют продавать игроков за большие деньги.
ОтветАрман Царнаев
Бруно вероятнее всего уйдет, Ньюкасл отпускает игроков, если предлагают деньги, которые они просят. Потеря Гордона, Тогали и Гимараеса в одно трансферное окно ударит по сорокам, с другой стороны они показывают, что те большие деньги, которые были когда то потрачены на этих игроков полностью себя оправдали как в игровом планет, так и в финансовом, даже истеря со ставками Тогали не отразилась на конечном результате. В прошлом сезоне полноценно заменить Исака не получилось, посмотрим, как будут действовать в этом сезоне. Но факт в том, что это один из немногих клубов в АПЛ, которые умеют продавать игроков за большие деньги.
Игроков отпускают не из-за того, что деньги предлагают, а из-за физрука на мостике.
Наигрались шейхи в фифу. Скоро гта выходит, всеми мысляли там
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