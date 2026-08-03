«Ньюкасл» отклонил первое предложение «Арсенала» по Гимараэсу (Sky Sports)
«Ньюкасл» не продал Гимараэса в «Арсенал».
«Ньюкасл» не продал Бруно Гимараэса в «Арсенал».
По информации Sky Sports, клуб отклонил первое официальное предложение «канониров» о трансфере бразильского полузащитника. В ближайшее время «Арсенал» решит, готов ли он улучшить предложение. При этом «Ньюкасл» хотел бы сохранить Гимараэса в команде.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» уже согласовал трансфер Гимараэса 70+10 миллионов евро. По другой информации, «канониры» предложили за 28-летнего полузащитника 77 млн евро и бонусы.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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