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  4. Воспитанник «Зенита» Васильев перешел в «Оренбург»

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Воспитанник «Зенита» Васильев перешел в «Оренбург»
Дмитрий Васильев переходит в «Оренбург».

Воспитанник «Зенита» Дмитрий Васильев продолжит карьеру в «Оренбурге».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил об уходе 22-летнего защитника. Ранее сообщалось, что Васильев подпишет с «Оренбургом» 4-летний контракт, сумма трансфера составит 60 млн евро.

Васильев уже выступал за «Оренбург» на правах аренды в сезоне-2021/22. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Сочи» и забил 2 гола в 25 матчах РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoДмитрий Васильев 2004
logoОренбург
logoЗенит
logoтрансферы
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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"что Васильев подпишет с «Оренбургом» 4-летний контракт, сумма трансфера составит 60 млн евро". Неплохая такая сумма, видимо топовый футболист, хорошо, что перед носом у Реала увели этого топаря
Ответbanchik1
"что Васильев подпишет с «Оренбургом» 4-летний контракт, сумма трансфера составит 60 млн евро". Неплохая такая сумма, видимо топовый футболист, хорошо, что перед носом у Реала увели этого топаря
В Реале из-за этого трансфер Диоманде срывается
ОтветАРТУР АЛИЕВ
В Реале из-за этого трансфер Диоманде срывается
Дело раскрыто! Спасибо, маэстро)
Ну за 60 миллионов евро почему бы и нет, можно даже еще кого-нибудь отдать
ОтветзлоДей
Ну за 60 миллионов евро почему бы и нет, можно даже еще кого-нибудь отдать
В принципе я думаю, что за 60 млн евро и Луиса Энрике в подарок стоит завернуть за оренбуржскую щедрость.
А если всерьёз, то Диме удачи
В одночасье Российский футбол встал в один ряд с сильнейшими европейскими лигами, и если не игрой то экономикой!
Я и не мечтал дожить до тех лет, когда Оренбург будет тратить на воспитанника Зенита такие средства!
ОтветMark Borisovich
В одночасье Российский футбол встал в один ряд с сильнейшими европейскими лигами, и если не игрой то экономикой! Я и не мечтал дожить до тех лет, когда Оренбург будет тратить на воспитанника Зенита такие средства!
Средства с Халка закончились, наступило время Васильева )
сумма трансфера составит 60 млн евро.

Поправьте. Явно же про рубли писали, судя по сумме.
ОтветАлександр М._1116613766
сумма трансфера составит 60 млн евро. Поправьте. Явно же про рубли писали, судя по сумме.
Деньги с Халка и Витселя закончились. Пришлось Васильева за 60 млн евро продавать
ОтветАлександр М._1116613766
сумма трансфера составит 60 млн евро. Поправьте. Явно же про рубли писали, судя по сумме.
нет, евро, я всё проверил
Васильев теперь официально самый дорогой российский футболист в истории, 60 лямов евро)
Ответrembrandao
Васильев теперь официально самый дорогой российский футболист в истории, 60 лямов евро)
Зенит же , не крем собачий
Солидно, 60 лямов евро. Зенит умее продавать))))
ОтветAleks Dir
Солидно, 60 лямов евро. Зенит умее продавать))))
Отсюда и результаты! А вы все - госбюджет) хейтеры
Зенит - Оренбург - Зенит - Сочи - Зенит - Оренбург не плохо его так помотало по фармам к 22 годам
А кто в кубке в центре играть то будет??? Михайлова отдали, Васильева отдали, Горшкова сейчас отдают...
Кондаков же не ЦП....
По моему зря - как раз сейчас у Васильева было бы гарантированное место в старте на Кубок и, если заиграет, регулярные выходы на замену в РПЛ.
А так - опять будет вечномолодой Ерохин в старте.
ОтветАлександр М._1116613766
А кто в кубке в центре играть то будет??? Михайлова отдали, Васильева отдали, Горшкова сейчас отдают... Кондаков же не ЦП.... По моему зря - как раз сейчас у Васильева было бы гарантированное место в старте на Кубок и, если заиграет, регулярные выходы на замену в РПЛ. А так - опять будет вечномолодой Ерохин в старте.
Он молодой игрок. Ему постоянная практика нужна а не только в кубке
ОтветАлександр М._1116613766
А кто в кубке в центре играть то будет??? Михайлова отдали, Васильева отдали, Горшкова сейчас отдают... Кондаков же не ЦП.... По моему зря - как раз сейчас у Васильева было бы гарантированное место в старте на Кубок и, если заиграет, регулярные выходы на замену в РПЛ. А так - опять будет вечномолодой Ерохин в старте.
Видимо есть уверенность, что придет Карпукас. Дркушича могут в опорку выставить.
Ого, раньше были деньги с продажи Халка, а теперь с продажи Васильева.
По-моему Зенит продешевил.
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