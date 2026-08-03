Воспитанник «Зенита» Васильев перешел в «Оренбург»

Дмитрий Васильев переходит в «Оренбург».

Воспитанник «Зенита » Дмитрий Васильев продолжит карьеру в «Оренбурге ».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил об уходе 22-летнего защитника. Ранее сообщалось , что Васильев подпишет с «Оренбургом» 4-летний контракт, сумма трансфера составит 60 млн евро.

Васильев уже выступал за «Оренбург» на правах аренды в сезоне-2021/22. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Сочи» и забил 2 гола в 25 матчах РПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .