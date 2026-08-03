Воспитанник «Зенита» Васильев перешел в «Оренбург»
Дмитрий Васильев переходит в «Оренбург».
Воспитанник «Зенита» Дмитрий Васильев продолжит карьеру в «Оренбурге».
Клуб из Санкт-Петербурга объявил об уходе 22-летнего защитника. Ранее сообщалось, что Васильев подпишет с «Оренбургом» 4-летний контракт, сумма трансфера составит 60 млн евро.
Васильев уже выступал за «Оренбург» на правах аренды в сезоне-2021/22. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Сочи» и забил 2 гола в 25 матчах РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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А если всерьёз, то Диме удачи
Я и не мечтал дожить до тех лет, когда Оренбург будет тратить на воспитанника Зенита такие средства!
Поправьте. Явно же про рубли писали, судя по сумме.
Кондаков же не ЦП....
По моему зря - как раз сейчас у Васильева было бы гарантированное место в старте на Кубок и, если заиграет, регулярные выходы на замену в РПЛ.
А так - опять будет вечномолодой Ерохин в старте.