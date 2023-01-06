Величие Алекса Фергюсона – в двух картинках. Никто не доминировал в АПЛ настолько сильно

Легенда.

31 декабря Алекс Фергюсон отпраздновал день рождения – легендарному тренеру исполнился 81 год. Подходящий повод вспомнить эру САФа в АПЛ и зафиксировать, насколько сильным был отрыв его «Ман Юнайтед» от остальных. За 21 сезон Фергюсон выиграл АПЛ рекордные 13 раз – результат, к которому до сих пор никто даже не приблизился.

Выиграть чемпионскую гонку у Фергюсона удалось лишь четырем клубам – «Блекбэрну», «Арсеналу» (3), «Челси» (3) и «Ман Сити». Последний сезон сэра Алекса – один из лучших по отрыву от второго места.

Впечатляют и ключевые метрики: крошечный процент поражений, безумная разница забитых и пропущенных, средний результат по очкам за сезон.

Фергюсон оставил работу в «МЮ» почти 10 лет назад, но он по-прежнему величайший тренер в истории АПЛ. Без вариантов.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill/ALLSPORT