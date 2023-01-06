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Величие Алекса Фергюсона – в двух картинках. Никто не доминировал в АПЛ настолько сильно

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Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
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Легенда.

31 декабря Алекс Фергюсон отпраздновал день рождения – легендарному тренеру исполнился 81 год. Подходящий повод вспомнить эру САФа в АПЛ и зафиксировать, насколько сильным был отрыв его «Ман Юнайтед» от остальных. За 21 сезон Фергюсон выиграл АПЛ рекордные 13 раз – результат, к которому до сих пор никто даже не приблизился.

Выиграть чемпионскую гонку у Фергюсона удалось лишь четырем клубам – «Блекбэрну», «Арсеналу» (3), «Челси» (3) и «Ман Сити». Последний сезон сэра Алекса – один из лучших по отрыву от второго места.

Впечатляют и ключевые метрики: крошечный процент поражений, безумная разница забитых и пропущенных, средний результат по очкам за сезон.

Фергюсон оставил работу в «МЮ» почти 10 лет назад, но он по-прежнему величайший тренер в истории АПЛ. Без вариантов.

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«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле». Сэру Алексу Фергюсону – 81, а это правила жизни великого шотландца

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill/ALLSPORT

52 комментария

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Божена Мович
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Болею за МЮ уже 18 лет и эту любовь к футболу мне подарил СЭР АЛЕКС !!! Здоровья ему !
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Bob Ganiev
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Ответ Ponti LFC
Ну тогда это был молодой Пеп, сейчас другое дело
а сейчас Ферги слишком стар
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Bob Ganiev
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первый доминант?
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Extrim
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Ответ Ponti LFC
С удовольствием посмотрел бы битву умов на поле команд Ферги, Арсена, Пепа и Клоппа на футбольном поле! Жаль эпохи разные..
Так и играли против друг друга, и не раз
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kaviknat
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Ответ Алексий Бяконт
У Ферги были Кантона и Рунальду. Давайте сравните бюджеты команд в чемпионских сезонах.
Еще раз посмотрел состав МЮ в финале ЛЧ-99. Кантона и Роналду наверное в резерве были?
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MALYGOS
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Это ж получается, МЮ 20 сезонов подряд с 92-го ни разу ниже топ-3 не опускался? Безумие!
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Alex Marakhovskiy
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Ответ Konstantin Meerov
у Карло 4 титула ЛЧ и чемпионство в 4 чемпионатах. достижения Ферги 90-х в АПЛ - несерьезны.
*в 5 чемпионатах
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Mbest77
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Ниже третьего места не опускался ни разу. Вот это вообще крутяк 👍
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Алексий Бяконт
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Ответ dem
Настоящий мэтр времени классического футбола, когда на первый план выходили характер, мастерство и трудолюбие, а не причёски, татуировки и гламурная жизнь. Раскрывал даже скрытый потенциал игроков, конечно при условии что игроки сами этого хотели (Форлан явно попал не в свой чемпионат). Не грезил безумными идеями с полуфлангами, отказом от 9ки и постоянными новыми амплуа для игроков.
Ферги взял в команду Верона, толком не понимая как будет его использовать. А Форлан, Смит не заиграли же!
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Алексий Бяконт
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Ответ Scorpion
Он настолько силен был как менеджер что после него уже 10 лет прошло, а МЮ никак не может оправиться после его ухода. Великий.
У Ферги были Кантона и Рунальду. Давайте сравните бюджеты команд в чемпионских сезонах.
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DarkJune
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Ответ Фарадей
у сэра Алекса 13 чемпионств и 2 ЛЧ. У Гвардиолы 10 чемпионств и 2 ЛЧ. При этом сейчас уровень конкуренции выше. Испанец как тренер намного сильнее и по титулам тоже явно будет сильнее. Но в рамках АПЛ Фергюсон останется номер один навсегда
МЮ до прихода сэра Алекса в последний раз АПЛ выигрывал в 1967 году. Фергюссон выиграл АПЛ 13 раз, все тренеры до и после него вместе взятые - 7 раз. Крутость Пепа по сравнению с Сэром Алексом обсуждать бессмысленно по той причине, что Гвардиола не брал откровенный середняк и не делал из него гегемона на 20 лет. Прийти в клуб, который и без тебя уже был топом с возможностью купить все, что тебе хочется не равно построить все самостоятельно.
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Денис Крупица
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Ответ Фарадей
у сэра Алекса 13 чемпионств и 2 ЛЧ. У Гвардиолы 10 чемпионств и 2 ЛЧ. При этом сейчас уровень конкуренции выше. Испанец как тренер намного сильнее и по титулам тоже явно будет сильнее. Но в рамках АПЛ Фергюсон останется номер один навсегда
Я смотрю только историю шарлатана читаете!!! Наверное любимчик Ваш?
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Денис Крупица
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Ответ Фарадей
у сэра Алекса 13 чемпионств и 2 ЛЧ. У Гвардиолы 10 чемпионств и 2 ЛЧ. При этом сейчас уровень конкуренции выше. Испанец как тренер намного сильнее и по титулам тоже явно будет сильнее. Но в рамках АПЛ Фергюсон останется номер один навсегда
А ЛЫСЫЙ что 10 раз выйграл АПЛ?
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Scorpion
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Он настолько силен был как менеджер что после него уже 10 лет прошло, а МЮ никак не может оправиться после его ухода. Великий.
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Диер Ташкент
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Ответ mansur_axe
Ну конечно, когда в лиге деньги только у тебя легко стать великим, где сейчас МЮ?, на помойке, а почему?, потому что теперь есть деньги у всех. Великий это Карло Анчелотти.
Ага денег только у МЮ было. Ты бы transfermarkt открыл бы, посмотрел бы кто, как и сколько тратил денег в АПЛ в 90-х и нулевых, меньше выставлял бы себя клоуном
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Андрей Печёнка
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Ответ kickass
Дядька умел строить чемпионский коллектив из далеко не звёздного материала.
Это верно.
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Kanu
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Ответ Rabadan_05
Это так же показывает уровень конкуренции, Алекс выгрывает гонку с 70 очками, а сейчас клопп набирает под 100, но все равно проигрывает гонку
Как раз наоборот: чтобы набрать 100, надо чтобы команды второй половины таблицы набрали около 0. А когда играл САФ, плотность была в разы выше, нижние команды были гораздо сильнее, набирать очки было сложнее
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Konstantin Meerov
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Ответ Фарадей
У Карло 5 чемпионств за карьеру. Это просто несерьезно.
у Карло 4 титула ЛЧ и чемпионство в 4 чемпионатах. достижения Ферги 90-х в АПЛ - несерьезны.
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pyatachyok
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Ответ Фарадей
у сэра Алекса 13 чемпионств и 2 ЛЧ. У Гвардиолы 10 чемпионств и 2 ЛЧ. При этом сейчас уровень конкуренции выше. Испанец как тренер намного сильнее и по титулам тоже явно будет сильнее. Но в рамках АПЛ Фергюсон останется номер один навсегда
Так «уровень конкуренции» потому и выше, что Фергюсону удавалось вынести всех вперед ногами, что создавало иллюзию отсутствия конкуренции. При этом у Фергюсона основой команды были не то чтобы суперзвезды, а игроки с репутацией истинных трудяг вроде Гиггза, Кина, Скоулза. В МЮ попадали и звезды вроде ван Нистелроя или ставшего звездой в МЮ Бекхэма, но в целом МЮ опирался на собственные силы (в которые входит и только что упомянутый Бекхэм в отличие от ван Нистелроя или Роналду, который все-таки настоящей звездой уже в МЮ).
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Фарадей
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у сэра Алекса 13 чемпионств и 2 ЛЧ. У Гвардиолы 10 чемпионств и 2 ЛЧ. При этом сейчас уровень конкуренции выше. Испанец как тренер намного сильнее и по титулам тоже явно будет сильнее. Но в рамках АПЛ Фергюсон останется номер один навсегда
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Фарадей
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Ответ Konstantin Meerov
один из, но не величайший. Карло Анчеллоти ничуть не хуже, а по еврокубкам абсолютный лидер.
У Карло 5 чемпионств за карьеру. Это просто несерьезно.
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Кавабунга Шреддоголовый
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Дай бог здоровья САФу!!!
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Rabadan_05
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Ответ Ponti LFC
Ну тогда это был молодой Пеп, сейчас другое дело
Молодой реп его переигрывал
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Rabadan_05
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Это так же показывает уровень конкуренции, Алекс выгрывает гонку с 70 очками, а сейчас клопп набирает под 100, но все равно проигрывает гонку
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Stanislav Ko
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Ответ mansur_axe
Ну конечно, когда в лиге деньги только у тебя легко стать великим, где сейчас МЮ?, на помойке, а почему?, потому что теперь есть деньги у всех. Великий это Карло Анчелотти.
Ага, а Карло с Химками наверное стал великим.. и да, деньги там были не только у МЮ...
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