У Холанда бешеный темп по голам в ЛЧ: уже обогнал кучу легенд (от Роналдиньо до Ван Перси), Суарес и Руни совсем близко

За последний месяц Sports.ru превратился в портал восхищения Эрлингом Холандом. Норвежец точно заслуживает: 11 голов в семи турах АПЛ и три гола в двух матчах Лиги чемпионов за «Манчестер Сити».

Главный еврокубок вообще выглядит тренировочной площадкой для главной голевой машины: Эрлинг забил уже 26 голов в Лиге чемпионов – за 21 матч.

Посмотрите на легенд, которых уже обогнал Холанд.

•‎ Да, в списке не только форварды, но обогнать забивных полузащитников (Скоулза, Лэмпарда и других) – тоже достижение.

•‎ Очевидно, к темпу хотя бы гол за игру не подобрался никто – ближе других Сергей Ребров (0,49 гола за матч).

А вот те, кого норвежец вполне может обогнать уже в этом сезоне.

•‎ В следующих двух матчах (спаренные встречи с «Копенгагеном») Холанд, вероятно, подберется впритык к Это’О, Руни и Кака.

• Догнать Кавани сложнее, но в последние пять лет «Сити» не вылетал раньше четвертьфинала – значит, у Эрлинга есть еще минимум восемь матчей (4 в группе и 4 в плей-офф).

Голевой темп Холанда в ЛЧ – 1,24 мяча за игру (26/21). Представим фантастическую ситуацию, что Эрлинг не сдаст (а что? а вдруг?) – как скоро он обгонит Роналду, Месси и других действующих бомбардиров турнира?

Да-да, в реальности на сохранение темпа будет влиять слишком много факторов, поэтому график – скорее фантазия и максимально смелое предположение, но голевой темп Холанда точно заслуживает таких комплиментов.