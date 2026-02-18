Винисиус выложил фото танца с угловым флагом между ног после матча с «Бенфикой»: «Увидимся на «Бернабеу»! 🤍🕺🏾»
Винисиус опубликовал провокационный пост после победы над «Бенфикой».
Вингер «Реала» Винисиус выложил фото празднования своего гола «Бенфике» в матче Лиги чемпионов (1:0).
Во втором тайме игры бразилец получил желтую карточку, станцевав с угловым флагом между ног после гола португальцам, и пожаловался на расизм со стороны Джанлуки Престианни. Матч остановили на несколько минут.
После игры Винисиус выложил несколько фотографий с матча, на одной из них запечатлено его празднование. Рядом с ним в этот момент находится Килиан Мбаппе.
«Увидимся на «Бернабеу»!!!!! 🤍🕺🏾», – написал футболист.
Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Винисиуса
захотел потролить хозяев поля такими танцами, чего ж от ответной реакции побежал судейке жаловаться, истерику закатил, и вообще с поля ушёл на скамеечке посидеть, обиделся что-ли ? с чего бы вдруг?)
1. Винни-Пух
2. Винни Джонс
3. Винни Jr
И уверен, что третьему, сильно не хватает в жизни общения со вторым.