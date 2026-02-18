  • Спортс
  Винисиус выложил фото танца с угловым флагом между ног после матча с «Бенфикой»: «Увидимся на «Бернабеу»! 🤍🕺🏾»
107

Винисиус выложил фото танца с угловым флагом между ног после матча с «Бенфикой»: «Увидимся на «Бернабеу»! 🤍🕺🏾»

Винисиус опубликовал провокационный пост после победы над «Бенфикой».

Вингер «Реала» Винисиус выложил фото празднования своего гола «Бенфике» в матче Лиги чемпионов (1:0).

Во втором тайме игры бразилец получил желтую карточку, станцевав с угловым флагом между ног после гола португальцам, и пожаловался на расизм со стороны Джанлуки Престианни. Матч остановили на несколько минут.

После игры Винисиус выложил несколько фотографий с матча, на одной из них запечатлено его празднование. Рядом с ним в этот момент находится Килиан Мбаппе.

«Увидимся на «Бернабеу»!!!!! 🤍🕺🏾», – написал футболист.

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Винисиуса
107 комментариев
Потом он удивляется почему его называют обезьяной.
Комментарий скрыт
Ответ Lebronja
Комментарий скрыт
Тогда зачем обижаться и бежать к судье жаловаться?
а что делают с провокаторами ?
Комментарий скрыт
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Оскорбление символики клуба. Некрасивый поступок, не стоило так делать. Неспортивное поведение.
любишь медок - люби и холодок
захотел потролить хозяев поля такими танцами, чего ж от ответной реакции побежал судейке жаловаться, истерику закатил, и вообще с поля ушёл на скамеечке посидеть, обиделся что-ли ? с чего бы вдруг?)
Комментарий скрыт
Ответ mr.salah89
Комментарий скрыт
арг тоже относится к "хозяевам поля"
Одного не понимаю, почему после таких танцев его никто с двух ног с поля не вынес.
Это конечно маловероятно, но буду болеть за то, чтобы Бенфика каким-то чудом прошла дальше.
Обезьяна она и есть
Я знаю трёх "Винни"
1. Винни-Пух
2. Винни Джонс
3. Винни Jr

И уверен, что третьему, сильно не хватает в жизни общения со вторым.
Да и с первым, там фраза у него есть: «Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно!».
На Бернабеу будет ещё чаще бегать судьям жаловаться, возможно маму позовёт.
Я болею за Реал около 30 лет, не было еще игрока в Реала которого бы я на дух не переносил. Винисиус смог, как же он достал! Сначала Алонсо, теперь это недошоу. Расизм конечно не поддерживаю, но ;;ля, Тчуамени и Камевингу почему-то так не обзывают. Просто достал этот человек, не желаю его видеть в Реале!
Комментарий скрыт
