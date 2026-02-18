Винисиус выложил фото танца с угловым флагом между ног после матча с «Бенфикой»: «Увидимся на «Бернабеу»! 🤍🕺🏾»

Винисиус опубликовал провокационный пост после победы над «Бенфикой».

Вингер «Реала» Винисиус выложил фото празднования своего гола «Бенфике» в матче Лиги чемпионов (1:0).

Во втором тайме игры бразилец получил желтую карточку, станцевав с угловым флагом между ног после гола португальцам, и пожаловался на расизм со стороны Джанлуки Престианни. Матч остановили на несколько минут.

После игры Винисиус выложил несколько фотографий с матча, на одной из них запечатлено его празднование. Рядом с ним в этот момент находится Килиан Мбаппе.

«Увидимся на «Бернабеу »!!!!! 🤍🕺🏾», – написал футболист.

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут