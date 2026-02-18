  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме: «Этот парень недостоин играть в ЛЧ – мы подаем пример детям, как можно говорить такое на поле? Сегодня есть вещи поважнее футбола»
139

Мбаппе о Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме: «Этот парень недостоин играть в ЛЧ – мы подаем пример детям, как можно говорить такое на поле? Сегодня есть вещи поважнее футбола»

Мбаппе о Престианни: этот парень недостоин играть в ЛЧ.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни недостоин играть в Лиге чемпионов.

«Реал» одержал выездную победу в первом стыковом матче Лиги чемпионов (1:0). По ходу игры вингер «Реала» Винисиус сказал судье Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». При этом нападающий «Бенфики» прикрыл рот футболкой, что сделало невозможным чтение его слов по губам. Игру останавливали в соответствии с протоколом по борьбе с расизмом.

– Мы должны подавать пример детям, которые равняются на нас, некоторые вещи неприемлемы. Не стоит обобщать. У меня есть друзья-португальцы, они относятся ко мне очень хорошо, но когда кто-то ведет себя подобным образом, об этом нужно говорить. Люди не знают, что произошло, и именно поэтому они нас освистывали.

Я ничего не имею против «Бенфики», клуба или тренера, который, на мой взгляд, является одним из лучших, а клуб – лучшим в Португалии и одним из лучших в истории. Но этот парень [Джанлука Престианни] больше не заслуживает играть в Лиге чемпионов. Посмотрим, что из этого выйдет, оставим это на усмотрение УЕФА, который всегда пытается что-то сделать. Это серьезное дело, и я надеюсь, что они что-то предпримут.

– Престианни извинился?

– Вы видели его лицо? Извинения? Мы не дураки. Я не говорю, что я идеален, но я не пропускаю такие вещи мимо ушей. Он молод, как можно говорить такое на футбольном поле? Посмотрим, что произойдет. Мы уходили, это было решение команды – я не знаю, что произошло, но потом мы вернулись. Мы сосредоточились на своей работе, но сегодня важен не сам матч – есть нечто более важное.

Я спросил у Вини, как он хочет поступить. Что бы он ни задумал, мы сделаем это всей командой. Мы никогда не бросим Вини одного. Мы поддерживаем своего игрока. Каково было бы вам, если бы что-то подобное случилось с вами?

Это Лига чемпионов, мы победили, но есть нечто поважнее футбола. Мы должны объяснить это так, чтобы молодежь это поняла, – сказал Мбаппе.

«Cраный расист». Мбаппе – Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoБенфика
logoРеал Мадрид
дискриминация
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВинисиус Жуниор
logoсудьи
logoДжанлука Престианни
logoвысшая лига Португалия
139 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Подаем пример детям". Симуляции, провокации, мат на судей - это такой пример подается нынче? Уважаемо
Ответ Михаил Дьяконов
"Подаем пример детям". Симуляции, провокации, мат на судей - это такой пример подается нынче? Уважаемо
я пинаю мяч за большие деньги. падите ниц!
Ответ Михаил Дьяконов
"Подаем пример детям". Симуляции, провокации, мат на судей - это такой пример подается нынче? Уважаемо
Комментарий скрыт
Какие то 2 стандарты от Мбаппе. Когда он сам кроет матом судью, и это попадает в запись, то ему можно.
Ответ Акан Есимсеит
Какие то 2 стандарты от Мбаппе. Когда он сам кроет матом судью, и это попадает в запись, то ему можно.
Ты прикидываешься??? За мат дают карты, а за расизм включают протокол и останавливают матч!
Ответ pontoon
Ты прикидываешься??? За мат дают карты, а за расизм включают протокол и останавливают матч!
Ты зачем так рано обломал, местные кулес уже плюсиков накидали. Теперь неловко и одновременно показательно выглядит заплюсованный бред
Эротические танцы вени у углового флажка, тоже не особо пойдут на пользу детям
Ответ Adam Murdalov
Эротические танцы вени у углового флажка, тоже не особо пойдут на пользу детям
Комментарий скрыт
Ответ Александр Барило
Комментарий скрыт
Видел сотни танцев от бразильских игроков, но такой эротики вокруг флажка я еще не видел 🤣
То есть совокупляться с угловым флажком нынче это хороший пример для детей, ок так и запишем
Виниська в каждом матче орёт 100 раз пута и ещё матерится на бразил слэнге чтобы никто не понял, в каждом матче симуляции, провокации, корчицы рожицы. У Реала 15 ! левейших пенальти, 20 ! чистейших в их ворота не дали, 8 голов нарушения правил. 30 ! раз раз их не удалили. Эти мерзкие примеры вы подаёте детям каждый раз ! А название милого животного 🦧🐵 на поле произносить нельзя ! Дети смотрят !
Ответ Человек1991
Виниська в каждом матче орёт 100 раз пута и ещё матерится на бразил слэнге чтобы никто не понял, в каждом матче симуляции, провокации, корчицы рожицы. У Реала 15 ! левейших пенальти, 20 ! чистейших в их ворота не дали, 8 голов нарушения правил. 30 ! раз раз их не удалили. Эти мерзкие примеры вы подаёте детям каждый раз ! А название милого животного 🦧🐵 на поле произносить нельзя ! Дети смотрят !
Дядь, откуда ты вынул эти цифры ? Хотя не говори, лучше приложи там у себя подорожник, чтобы не болело. И сиди поменьше.
Ответ Человек1991
Виниська в каждом матче орёт 100 раз пута и ещё матерится на бразил слэнге чтобы никто не понял, в каждом матче симуляции, провокации, корчицы рожицы. У Реала 15 ! левейших пенальти, 20 ! чистейших в их ворота не дали, 8 голов нарушения правил. 30 ! раз раз их не удалили. Эти мерзкие примеры вы подаёте детям каждый раз ! А название милого животного 🦧🐵 на поле произносить нельзя ! Дети смотрят !
Откуда такие цифры ? Скинь данные с ресурса которым аппелируешь
То ли дело Винисиус - своим танцем у флажка подал потрясающий пример детям по всему миру.
Если ты являешься игроком в профессиональный футбол, играешь игру на выбывание в лучшем чемпионате мира и говоришь, что "сегодня есть что-то важнее футбола", то вероятно ты не тем занимаешься. Разочарование. Раньше игроков тоже задирали. Большинство находило в себе смелость и гордость улыбаться обидам и бесить игрой на поле хейтеров. А сейчас плачут в СМИ и на поле по любому поводу
Ответ Алексей Софронов_1116242375
Если ты являешься игроком в профессиональный футбол, играешь игру на выбывание в лучшем чемпионате мира и говоришь, что "сегодня есть что-то важнее футбола", то вероятно ты не тем занимаешься. Разочарование. Раньше игроков тоже задирали. Большинство находило в себе смелость и гордость улыбаться обидам и бесить игрой на поле хейтеров. А сейчас плачут в СМИ и на поле по любому поводу
Алвес, которому тогда кинули кое-что-пример.
Тут команды одной страны просто по национальному признаку не пускают никуда, а этот валенок про какой-то антирасизм и пример детям вещает ))
Я показал фотку винисиуса детям, они сами его так и назвали. Дети маленькие, врать не будут.
Друг мой, ты знаешь Роберто Карлоса? Ему кидали банан, а что потом он сделал?
Ответ olimbek
Друг мой, ты знаешь Роберто Карлоса? Ему кидали банан, а что потом он сделал?
Как можно сравнивать Винни с папой Карлосом? :-)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
18 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
53 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
33 минуты назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
33 минуты назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
35 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
47 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
47 минут назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
50 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
1 минуту назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
8 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
50 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
52 минуты назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем