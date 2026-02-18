Мбаппе о Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме: «Этот парень недостоин играть в ЛЧ – мы подаем пример детям, как можно говорить такое на поле? Сегодня есть вещи поважнее футбола»

Мбаппе о Престианни: этот парень недостоин играть в ЛЧ.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе заявил, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни недостоин играть в Лиге чемпионов.

«Реал» одержал выездную победу в первом стыковом матче Лиги чемпионов (1:0). По ходу игры вингер «Реала» Винисиус сказал судье Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной» . При этом нападающий «Бенфики» прикрыл рот футболкой, что сделало невозможным чтение его слов по губам. Игру останавливали в соответствии с протоколом по борьбе с расизмом.

– Мы должны подавать пример детям, которые равняются на нас, некоторые вещи неприемлемы. Не стоит обобщать. У меня есть друзья-португальцы, они относятся ко мне очень хорошо, но когда кто-то ведет себя подобным образом, об этом нужно говорить. Люди не знают, что произошло, и именно поэтому они нас освистывали.

Я ничего не имею против «Бенфики», клуба или тренера, который, на мой взгляд, является одним из лучших, а клуб – лучшим в Португалии и одним из лучших в истории. Но этот парень [Джанлука Престианни ] больше не заслуживает играть в Лиге чемпионов. Посмотрим, что из этого выйдет, оставим это на усмотрение УЕФА, который всегда пытается что-то сделать. Это серьезное дело, и я надеюсь, что они что-то предпримут.

– Престианни извинился?

– Вы видели его лицо? Извинения? Мы не дураки. Я не говорю, что я идеален, но я не пропускаю такие вещи мимо ушей. Он молод, как можно говорить такое на футбольном поле? Посмотрим, что произойдет. Мы уходили, это было решение команды – я не знаю, что произошло, но потом мы вернулись. Мы сосредоточились на своей работе, но сегодня важен не сам матч – есть нечто более важное.

Я спросил у Вини, как он хочет поступить. Что бы он ни задумал, мы сделаем это всей командой. Мы никогда не бросим Вини одного. Мы поддерживаем своего игрока. Каково было бы вам, если бы что-то подобное случилось с вами?

Это Лига чемпионов, мы победили, но есть нечто поважнее футбола. Мы должны объяснить это так, чтобы молодежь это поняла, – сказал Мбаппе.

«Cраный расист». Мбаппе – Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме