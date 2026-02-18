  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике о 3:2: «Уникальный матч: первая же атака «Монако» завершилась голом. Настрой «ПСЖ» был потрясающим, мы показали, что можем справиться с давлением»
3

Энрике о 3:2: «Уникальный матч: первая же атака «Монако» завершилась голом. Настрой «ПСЖ» был потрясающим, мы показали, что можем справиться с давлением»

Энрике о 3:2 с «Монако»: уникальный матч.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий после победы над «Монако» (3:2) в Лиге чемпионов.

О матче

«Это был уникальный матч. Первая же атака «Монако» завершилась голом. Второй момент, когда они проходят наш прессинг, – они забивают второй гол. В таких ситуациях легко потерять уверенность, как индивидуальную, так и коллективную. Мы преодолели этот момент. Настрой команды был потрясающим. Было очень сложно».

О травме Дембеле

«Это нормально. На всех игроков оказывается давление. У нас очень молодая команда, но опытная, и в этом году на нас давят ожидания. Мы расцветаем под этим давлением. Мы показали, что можем справиться с ним».

Об игре Дуэ

«В последние недели его все критиковали. Он невероятный, уникальный игрок. У нас много игроков такого калибра: очень молодых, но с большими амбициями. Я очень рад за него, потому что он заслужил такое выступление», – сказал Энрике.

Второе удаление Головина за 4 дня. С «ПСЖ» отдал голевую, потом – прямая красная

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoЛуис Энрике
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУсман Дембеле
logoДезире Дуэ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Перевернули ход игры. ПСЖ сейчас не в лучшей форме, но мы в прошлом сезоне то же самое наблюдали. А весной это уже была другая команда.
Рабочий вопрос про вратаря был?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Головин получил 6 красных за 8 сезонов в «Монако», 4 из них – прямые
17 февраля, 21:59
«ПСЖ» одержал волевую победу над «Монако» (3:2), отыгравшись с 0:2. У Головина красная и ассист, у Дуэ и у Балогуна дубли, Витинья не реализовал пенальти
17 февраля, 21:54
Головин удален в начале 2-го тайма матча с «ПСЖ» за удар шипами в голень Витинье. Мансано показал желтую и изменил решение после просмотра повтора
17 февраля, 21:22Фото
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
17 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
52 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
32 минуты назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
32 минуты назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
34 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
46 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
46 минут назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
49 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
58 секунд назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
7 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
51 минуту назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем