  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жозе Моуринью: «Меня удалили, потому что я сказал очевидное. У судьи был листок, где было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить карточку – мы знаем, как это работает»
220

Жозе Моуринью: «Меня удалили, потому что я сказал очевидное. У судьи был листок, где было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить карточку – мы знаем, как это работает»

Моуринью: меня удалили, потому что я сказал очевидную вещь.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал свое удаление в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

На 85-й минуте игры вингер «Реала» Винисиус Жуниор ударом по ноге сзади сбил хавбека «Бенфики» Ричарда Риоса у границы штрафной мадридцев. Арбитр Франсуа Летексье не показал бразильцу карточку – при этом у Винисиуса уже была желтая карточка, полученная на 50-й минуте после празднования гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни.

После фола Моуринью подбежал к резервному судье и начал высказывать претензии, активно жестикулируя, за что получил желтую карточку. Моуринью тут же высказал что-то Летексье и сразу получил вторую желтую.

«Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное. У судьи был листок, на котором было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить желтую карточку (в противном случае эти игроки пропустили бы ответный матч из-за перебора карточек – Спортс’‘). Я провел 1400 матчей на скамейке запасных и знал, кому можно и нельзя показывать желтую. Мы знаем, как это работает. «Реал» заслужил победу.

Меня не будет на скамейке [в ответном матче], я не смогу зайти в раздевалку, пообщаться с командой, мне трудно, но мои помощники будут готовы», – сказал Моуринью в интервью Movistar.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoЖозе Моуринью
logoБенфика
logoРеал Мадрид
logoРичард Риос
logoВинисиус Жуниор
logoАльваро Каррерас
logoДин Хейсен
logoсудьи
Франсуа Летексье
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoОрельен Тчуамени
220 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно, уже второй бывший тренер Мадрида говорит, что судьи тянут сливочных
Ответ Link 5?5?
Интересно, уже второй бывший тренер Мадрида говорит, что судьи тянут сливочных
Комментарий скрыт
Ответ Link 5?5?
Интересно, уже второй бывший тренер Мадрида говорит, что судьи тянут сливочных
Комментарий скрыт
Ну Маур не был бы собой , если бы не лукавил )
Первую карточку он точно получил за то что подбежал к резервному и после короткого обмена репликами, сказал тому fuck off с жестикуляцией , резервный передал главному тот выдал ему первую ЖК, Моуриньо продолжил быковать уже на главного , причем сделал это три раза прежде чем получить вторую ЖК
Ответ Hans Castorp
Ну Маур не был бы собой , если бы не лукавил ) Первую карточку он точно получил за то что подбежал к резервному и после короткого обмена репликами, сказал тому fuck off с жестикуляцией , резервный передал главному тот выдал ему первую ЖК, Моуриньо продолжил быковать уже на главного , причем сделал это три раза прежде чем получить вторую ЖК
Маур нарочно удалился, изобразить жертву
А местные кулесы уже во всю наяривают на Жозе и его «борьбу»
😄😄
А вот это уже интересно..
Ответ Ферзь на р1
А вот это уже интересно..
Ну он как бывший тренер Реала знает о чем говорит. Как никак с Пересом работал)))
Ответ Ферзь на р1
А вот это уже интересно..
Сдал, как говорится)
Ладно 2 жк вар не смотрел в милане, КАК ВАР НЕ ПОСМОТРЕЛ УДАР КУЛАКОМ В ЛИЦО ИГРОКУ БЕНФИКИ ОТ ВАЛЬВЕРДЕ? )))))))))) безумие
Ответ Dzhansug Bukiya
Ладно 2 жк вар не смотрел в милане, КАК ВАР НЕ ПОСМОТРЕЛ УДАР КУЛАКОМ В ЛИЦО ИГРОКУ БЕНФИКИ ОТ ВАЛЬВЕРДЕ? )))))))))) безумие
Тот самый жуткий удар, после которого игрок Бенфики не знал за что схватиться, и поэтому схватился за уши?:)) Все же именно так и делают, если их якобы бьют в челюсть:))
Ответ Dzhansug Bukiya
Ладно 2 жк вар не смотрел в милане, КАК ВАР НЕ ПОСМОТРЕЛ УДАР КУЛАКОМ В ЛИЦО ИГРОКУ БЕНФИКИ ОТ ВАЛЬВЕРДЕ? )))))))))) безумие
Ну, там удар был в плечо. Это на повторе было очевидно. А так уже сказали, что а) игрок пару секунд думал, за что хвататься б) нынче модно стало от тычка в тело хвататься за лицо и падать
Это когда бывший сотрудник решил сдать бывшего работодателя, зная всю кухню 😁
Ответ Men77
Это когда бывший сотрудник решил сдать бывшего работодателя, зная всю кухню 😁
Комментарий скрыт
Ответ Men77
Это когда бывший сотрудник решил сдать бывшего работодателя, зная всю кухню 😁
Это ты про работу Моура в Барсе?)
Ну Винисиус так то должен был за этот фол вторую получать ,сам фол не то чтобы сильно грубый но в близи штрафной.
Ответ Евгений Кузнецов_1116812501
Ну Винисиус так то должен был за этот фол вторую получать ,сам фол не то чтобы сильно грубый но в близи штрафной.
Фол там был максимально формальный - Винисиус, по сути, подставил свою ногу под удар.
Надо очень постараться, чтобы за такое выдавать ЖК.
справедливости ради!!!! Когда судья зафиксировал фол на Гюлере, мяч разыграли не с того места, на несколько метров дальше, что позволило провести быстро атаку реалу 3 в 3 в зоне где был Винисиус. Гол конечно роскошный, но изначальная позиция судьи по розыгрышу штрафного была неверной.
Ответ Вася Пупкин
справедливости ради!!!! Когда судья зафиксировал фол на Гюлере, мяч разыграли не с того места, на несколько метров дальше, что позволило провести быстро атаку реалу 3 в 3 в зоне где был Винисиус. Гол конечно роскошный, но изначальная позиция судьи по розыгрышу штрафного была неверной.
На это уже давно забивают многие судьи
Моур конечно странно себя повёл. Да,он мастак создать напряг, хипиш... но сейчас ему это зачем нужно не понятно. Гол уже пропустили, команда не тянула, свою часть работы он в этом матче провалил. Сейчас он выкатил прямое обвинение в подкупе судьи с понтом этот якобы листочек у него в кармане и он его покажет всем на свете....На кураже выиграли прошлую игру, но это не значит что схватили бога за бороду. Ещё и тема пошла что может вернуться летом...) Сжёг мосты..стареет..
Ответ Аврал
Моур конечно странно себя повёл. Да,он мастак создать напряг, хипиш... но сейчас ему это зачем нужно не понятно. Гол уже пропустили, команда не тянула, свою часть работы он в этом матче провалил. Сейчас он выкатил прямое обвинение в подкупе судьи с понтом этот якобы листочек у него в кармане и он его покажет всем на свете....На кураже выиграли прошлую игру, но это не значит что схватили бога за бороду. Ещё и тема пошла что может вернуться летом...) Сжёг мосты..стареет..
Не стал бы копать так глубоко - в расстроенных чувствах решил сказать хоть что-то обидное для Реала.

Эмоции чуть улягутся, и будет в порядке.
К слову, его слова о неизбежных удаления в матчах против Барсы, многие помнят, причем его прогноз сработал - Пепе удалили за бесконтактный фол.
Ответ invdark
Не стал бы копать так глубоко - в расстроенных чувствах решил сказать хоть что-то обидное для Реала. Эмоции чуть улягутся, и будет в порядке. К слову, его слова о неизбежных удаления в матчах против Барсы, многие помнят, причем его прогноз сработал - Пепе удалили за бесконтактный фол.
Был там контакт только слепой не увидит. То самое видео якобы с доказательствами появилось через неделю после матча. Ведь быстро смонтировать такое невозможно. https://www.reddit.com/r/soccer/comments/1t1w2j/til_footage_of_pepes_foul_on_dani_alves_red_card/?tl=ru
Он был главным в Мадриде. Он знает )
Что-то это не сработало, когда он черед Касильяса передавал Рамосу и Алонсо намеренно желтые получить - дисквалифицировали надолго
Ответ Ночной кошмар Логинова
Что-то это не сработало, когда он черед Касильяса передавал Рамосу и Алонсо намеренно желтые получить - дисквалифицировали надолго
На 1 доп матч, но тоже об этом подумал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
18 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
53 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
33 минуты назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
33 минуты назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
35 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
47 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
47 минут назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
50 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
1 минуту назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
8 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
50 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
52 минуты назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем