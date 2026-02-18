Жозе Моуринью: «Меня удалили, потому что я сказал очевидное. У судьи был листок, где было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить карточку – мы знаем, как это работает»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал свое удаление в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).
На 85-й минуте игры вингер «Реала» Винисиус Жуниор ударом по ноге сзади сбил хавбека «Бенфики» Ричарда Риоса у границы штрафной мадридцев. Арбитр Франсуа Летексье не показал бразильцу карточку – при этом у Винисиуса уже была желтая карточка, полученная на 50-й минуте после празднования гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни.
После фола Моуринью подбежал к резервному судье и начал высказывать претензии, активно жестикулируя, за что получил желтую карточку. Моуринью тут же высказал что-то Летексье и сразу получил вторую желтую.
«Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное. У судьи был листок, на котором было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить желтую карточку (в противном случае эти игроки пропустили бы ответный матч из-за перебора карточек – Спортс’‘). Я провел 1400 матчей на скамейке запасных и знал, кому можно и нельзя показывать желтую. Мы знаем, как это работает. «Реал» заслужил победу.
Меня не будет на скамейке [в ответном матче], я не смогу зайти в раздевалку, пообщаться с командой, мне трудно, но мои помощники будут готовы», – сказал Моуринью в интервью Movistar.
Первую карточку он точно получил за то что подбежал к резервному и после короткого обмена репликами, сказал тому fuck off с жестикуляцией , резервный передал главному тот выдал ему первую ЖК, Моуриньо продолжил быковать уже на главного , причем сделал это три раза прежде чем получить вторую ЖК
А местные кулесы уже во всю наяривают на Жозе и его «борьбу»
😄😄
Надо очень постараться, чтобы за такое выдавать ЖК.
Эмоции чуть улягутся, и будет в порядке.
К слову, его слова о неизбежных удаления в матчах против Барсы, многие помнят, причем его прогноз сработал - Пепе удалили за бесконтактный фол.