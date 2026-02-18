  • Спортс
  Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой»
96

Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой»

Жозе Моуринью: Винисиус сказал мне одно, Престианни – другое.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о ситуации вокруг Винисиуса Жуниора в матче с «Реалом».

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«О чем мне жалеть? Я поговорил с ними обоими. Винисиус сказал одно, а Престианни – другое. Я не хочу быть левым и говорить, что на 100% верю Престианни, но также не хочу быть правым, утверждая, что правду сказал Винисиус. До гола это был отличный матч: «Бенфика» здорово начала, а «Реал» – очень сильная команда, они изменили ход игры примерно после 30-й или 35-й минуты. Винисиус забил гол, который может забить только он или Мбаппе – он должен быть на руках у своей команды, а не скандалить с шестидесятитысячной толпой на стадионе», – сказал Моуринью в интервью Movistar.

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
96 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как отпраздновал, так и обозвали. Всё справедливо.
Ответ bat0nx
Как отпраздновал, так и обозвали. Всё справедливо.
😂
Ответ bat0nx
Как отпраздновал, так и обозвали. Всё справедливо.
Когда роналдьрье и все остальные бразилы так праздновали таких речей не было
Скандалить с шестидесятитысячной толпой?
Господа, напомните, хотя бы раз в каком-либо матче на каком-либо стадионе так реагировали на танец, скажем, Гризманна? Просто Антуан первым приходит в голову, ведь его празднование - таунт в самом буквальном смысле. Фортнайтовский, емнип.
Ответ xDe xDe
Скандалить с шестидесятитысячной толпой? Господа, напомните, хотя бы раз в каком-либо матче на каком-либо стадионе так реагировали на танец, скажем, Гризманна? Просто Антуан первым приходит в голову, ведь его празднование - таунт в самом буквальном смысле. Фортнайтовский, емнип.
хаха хорошо вспомнил
вини в очередной раз устроил шоу, но уже не без красивого футбола . учится.
Ответ xDe xDe
Скандалить с шестидесятитысячной толпой? Господа, напомните, хотя бы раз в каком-либо матче на каком-либо стадионе так реагировали на танец, скажем, Гризманна? Просто Антуан первым приходит в голову, ведь его празднование - таунт в самом буквальном смысле. Фортнайтовский, емнип.
Не припомню чтобы, кто то еще из топ игроков, сношался с угловым флажком и называл это танцем 😄
Моуринью рекордсмен среди тренеров в таких играх, где всё огнём полыхает на поле и за пределами
Ответ funnynerd21
Моуринью рекордсмен среди тренеров в таких играх, где всё огнём полыхает на поле и за пределами
Ну в этот раз он не причем
Ответ funnynerd21
Моуринью рекордсмен среди тренеров в таких играх, где всё огнём полыхает на поле и за пределами
Но при этом всё в некоторых пределах. Я уверен, что если бы его игрок потёрся о флаг Реала, то этого игрока больше бы не было в его клубе.
На поле кроют безостановочным трёхэтажным матом на квадратном сантиметре, каждую минуту. И вдруг, надо остановить матч специально выдуманным жестом черной пантеры, из-за того что, кто-то крысанул судье. А чувствительные болельщицы Реала оправдывают каждое действие крыс. Максимально закомплексованный клуб, который каждый раз проходит своих соперников, благодаря судейским скандалам, и никогда - за счёт красивой доминирующей игры.
Ответ Митрандир цвета хаки
На поле кроют безостановочным трёхэтажным матом на квадратном сантиметре, каждую минуту. И вдруг, надо остановить матч специально выдуманным жестом черной пантеры, из-за того что, кто-то крысанул судье. А чувствительные болельщицы Реала оправдывают каждое действие крыс. Максимально закомплексованный клуб, который каждый раз проходит своих соперников, благодаря судейским скандалам, и никогда - за счёт красивой доминирующей игры.
Согласен, кто хоть немного играл или играет футбол, понимает это. Маты и оскорбления на каждом участком поле происходит. Это было, и будет всегда пока у людей есть эмоции.
Ответ Акан Есимсеит
Согласен, кто хоть немного играл или играет футбол, понимает это. Маты и оскорбления на каждом участком поле происходит. Это было, и будет всегда пока у людей есть эмоции.
Даже обычно спокойный Пеп говорит, что такие эмоции - это нормально.
Жозе всегда за своих горой
Хотя ясен пень, понимает что к чему и что сказал малолетка из трущоб
Ответ King_X
Жозе всегда за своих горой Хотя ясен пень, понимает что к чему и что сказал малолетка из трущоб
Всё правильно сказал.
Ответ King_X
Жозе всегда за своих горой Хотя ясен пень, понимает что к чему и что сказал малолетка из трущоб
а Винисиус у нас белый и пушистый принц Монако ?

Никаких провокаций не делал ?
Фифа сами открыли дверцу для всяких истеричек. Я не понимаю , как можно в прямом эфире останавливать матч и начинать разборку. Это дом 2 что ли ? Закончите матч , а все уже потом решайте. По губам все прочитают , спросите свидетелей , везде камеры , микрофоны... Чушь какой то цирк
Ответ Bubba Lehh
Фифа сами открыли дверцу для всяких истеричек. Я не понимаю , как можно в прямом эфире останавливать матч и начинать разборку. Это дом 2 что ли ? Закончите матч , а все уже потом решайте. По губам все прочитают , спросите свидетелей , везде камеры , микрофоны... Чушь какой то цирк
Вот кстати да, тоже не понял смысла остановки. Ни доказательств, ни виноватых, ни санкций. Просто 10 минут побегали, пообзывались и тупо продолжили играть. А что изменилось?
Ответ Александр Изварин
Вот кстати да, тоже не понял смысла остановки. Ни доказательств, ни виноватых, ни санкций. Просто 10 минут побегали, пообзывались и тупо продолжили играть. А что изменилось?
Ну, хз, давление на судью колоссальное - почувствовал в моменте , что нужно остановить игру, чтобы … просто продолжить её потом.. так-то заправило не должно входить. Ну шо поделать - игроков туева куча , каждый чёто орёт , плачет , не в оправдание судьи .. возможно конкретно вчера так и нужно было сделать, чтобы не оборвать игру. Все ж заезды и плакса вокруг , судья - один , в моменте - принятие решения
Жозе Моуриньо просто пытается защитить своих, как он обычно это делает. Но он сам бы всех порвал во имя Винисиуса, если бы Реал Мадрид тренировал. Где Винисиус учился, там Жозе преподавал. Игры разума.
Люблю Жозе, он всегда умудряется сделать из околофутбола шоу
Ответ Real_v_dushe
Люблю Жозе, он всегда умудряется сделать из околофутбола шоу
ванисиус делает тоже самое, только его почему-то никто не любит..🥲🍌
Ответ риал модрит
ванисиус делает тоже самое, только его почему-то никто не любит..🥲🍌
Фанаты футбола еще не привыкли к интимным играм игроков, с угловыми флож 😅
Какой листок, Жозе? Реал и без этих игроков явный фаворит в ответке. Так бы карточки обнулились ещё. Бред какой-то
Судья конечно зря Жозе удалил,он и так пытался накал матча усмирить
