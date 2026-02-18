Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о ситуации вокруг Винисиуса Жуниора в матче с «Реалом».
В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«О чем мне жалеть? Я поговорил с ними обоими. Винисиус сказал одно, а Престианни – другое. Я не хочу быть левым и говорить, что на 100% верю Престианни, но также не хочу быть правым, утверждая, что правду сказал Винисиус. До гола это был отличный матч: «Бенфика» здорово начала, а «Реал» – очень сильная команда, они изменили ход игры примерно после 30-й или 35-й минуты. Винисиус забил гол, который может забить только он или Мбаппе – он должен быть на руках у своей команды, а не скандалить с шестидесятитысячной толпой на стадионе», – сказал Моуринью в интервью Movistar.
Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут
Господа, напомните, хотя бы раз в каком-либо матче на каком-либо стадионе так реагировали на танец, скажем, Гризманна? Просто Антуан первым приходит в голову, ведь его празднование - таунт в самом буквальном смысле. Фортнайтовский, емнип.
вини в очередной раз устроил шоу, но уже не без красивого футбола . учится.
Хотя ясен пень, понимает что к чему и что сказал малолетка из трущоб
Никаких провокаций не делал ?