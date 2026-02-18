Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой»

Жозе Моуринью: Винисиус сказал мне одно, Престианни – другое.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о ситуации вокруг Винисиуса Жуниора в матче с «Реалом».

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«О чем мне жалеть? Я поговорил с ними обоими. Винисиус сказал одно, а Престианни – другое. Я не хочу быть левым и говорить, что на 100% верю Престианни, но также не хочу быть правым, утверждая, что правду сказал Винисиус. До гола это был отличный матч: «Бенфика» здорово начала, а «Реал» – очень сильная команда, они изменили ход игры примерно после 30-й или 35-й минуты. Винисиус забил гол, который может забить только он или Мбаппе – он должен быть на руках у своей команды, а не скандалить с шестидесятитысячной толпой на стадионе», – сказал Моуринью в интервью Movistar.

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут