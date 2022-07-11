Буря в стакане
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Пато в «Челси», Лорд Бендтнер в «Юве» и Жулио Сезар в «КПР». 30 трансферов из серии «как он там оказался?»

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Удивительный мир.

В июне суперзвездой футбольного твиттера стал аккаунт the most random transfers. Название полностью отражает суть контента: авторы собирают трансферы и аренды, которые вызывают мысли в духе «чего, он действительно там играл? Но как он там оказался? Да зачем вообще его подписали?»

Мы слегка дополнили список самых звездных твитов аккаунта – получился внушительный лист на 30 имен.

Перед тем, как начнем, небольшое уточнение по условным обозначениям на картинках – чтобы вам было проще.

Стартуем!

С сентября 2015-го Адебайор сидел без клуба – после «Тоттенхэма» желающих подобрать форварда не нашлось. Но 26 января 2016-го Эммануэль стал игроком «Кристал Пэлас». Адебайор ушел из клуба в июле, завершив сезон с 1 голом и 1 ассистом в 16 матчах.

«Сделал это только для того, чтобы удовлетворить свое окружение, которое считало, что мне пора снова начать играть в стартовом составе. Это было худшим решением в моей карьере», – жаловался Адебайор в интервью L’Équipe.

После первой победы Зидана в ЛЧ легендарный испанец покинул Мадрид и вернулся в АПЛ. Правда, финиш карьеры получился скомканным – в «Вест Хэме» Арбелоа сыграл всего 4 раза (и получил за это время 3 желтых). В конце сезона он объявил о завершении карьеры, но добавил, что форма все еще позволяет играть.

После переезда в Марсель Бартон радовался, что наконец-то нашел клуб по душе.

В интервью The Sunday Times он сказал: «Я впервые в жизни очутился в клубе, где меня любят за то, что я немного негодяй. Марсель – темный, грязный плавильный котел. Всюду полно граффити, рисунков Че Гевары. Такое ощущение, что все тут вне закона, что все жители – мятежники. Все без исключения – рабочий класс. Все такое антипарижское. И мне это по нраву!»

Cамый яркий момент французской карьеры Джоуи – скандал с Тиаго Силвой. После матча «ПСЖ» и «Барсы» в ЛЧ (2:2) Бартон написал в твиттере:

«Тиаго был великолепен сегодня. Однако он по-прежнему выглядит как страдающий избыточным весом трансвестит». В итоге пришлось извиняться и клубу, и Бартону.

У португальской легенды 335 минут за основу «Ман Юнайтед» (забил дважды!).

Кстати, сэр Алекс заставил Бебе срезать дреды в первый же месяц после трансфера.

После пяти травм за три года в «Ньюкасле» Бен Арфа поехал в «Халл» – перезагружать и спасать карьеру. Получилось так себе: уже в декабре 2014-го он уехал. Где в тот момент был игрок, не знал даже Стив Брюс: «Он не отвечает на звонки из клуба. Посмотрим, что с ним будет. Вероятно, он уйдет зимой».

Так и случилось: 31 декабря игрок вернулся в «Ньюкасл», а с 5 января 2015-го Бен Арфа сидел без клуба до лета, пока не перешел в «Ниццу».

«Мне жаль, знаю, что вам не может понравиться мой уход посреди сезона, но мне выпал шанс всей жизни. Я должен это сделать», – сказал Боатенг партнерам по «Сассуоло» на последней тренировке и укатил в «Барсу».

В Ла Лиге Кевин-Принс сыграл 4 раза (303 минуты) и с чемпионской медалью поехал обратно в Италию.

Каждый гол ивуарийского форварда обошелся «Ман Сити» в 2,9 млн евро – за полтора сезона Бони забил 11 раз (трижды – в ЛЧ).

Когда в клуб пришел Гвардиола, Вилфрид сначала сгонял в аренду в «Сток Сити», а летом 2017-го вернулся в «Суонси» – но уже в 2,5 раза дешевле (13 млн).

У Фабио 8 голов за «Милан» в 75 матчах (с учетом аренды в сезоне-2017/18).

«Перед уходом я поговорил с Массарой (спортдиром «Милана»), и мы сошлись во мнении, что игра на разных позициях не приносит позитива. В «Милане» меня использовали как чернорабочего», – жаловался Борини в январе 2020-го.

Трансфер в «Сток Сити» стал агонией карьеры Бояна – до этого он пытался найти себя в арендах («Рома» и «Аякс»). Главной проблемой Кркича стала слабая психика и страх не оправдать ожидания фанатов.

«На тренировке я сильно захотел пить, бутылочка лежала в нескольких метрах от меня, но я боялся взять ее при всех», – история Бояна с первой тренировки в «Барсе». После дебюта за клуб он попал в больницу с судорогами и панической атакой.

Проблемы не отпускали даже в сборной: «Я постоянно испытывал головокружение. Давление и чувство страха не отпускало ни на секунду».

После двух матчей за «МЮ» (сезон-2015/16) Вальдес сгонял на год в Бельгию («Стандард»), а потом, когда в клуб пришел Моуринью, свободным агентом укатил в «Мидлсбро».

Сыграл 28 матчей (8 – на ноль), дважды привез, сделал 80 сэйвов и в августе 2017-го завершил карьеру.

Вудгейта купили летом 2004-го, но из-за травмы он дебютировал только в сентябре 2005-го: вышел на замену против «Атлетика».

Получилось легендарно: Джонатан забил в свои и получил две желтые.

В конце карьеры нидерландцу стало скучно, поэтому он пошел играющим тренером в клуб четвертого английского дивизиона.

В 40 лет Эдгар сыграл больше тридцати матчей, но в декабре 2013-го закончил карьеру из-за чрезмерной жесткости: уже не успевал за соперниками, поэтому грубо фолил – на старте сезона успел схватить три красных.

Чемпион мира и человек с самой агрессивной татуировкой на ноге сыграл за «Боку» семь раз (432 минуты), забил один мяч и завершил карьеру. А оказался там неслучайно: «Мое сердце принадлежит «Роме», но мне всегда нравилась «Бока», – сказал Де Росси после подписания контракта. – Я с детства смотрел их матчи. Восхищался Марадоной, стадионом, страстными болельщиками. Всегда хотел пожить в Южной Америке и пройтись по ступенькам «Бомбонеры» как игрок «Боки».

По сути, Де Росси процитировал свое интервью, которое в мае 2018-го дал Fox Sports. Даниэле говорил то же самое и добавил: «Было бы очень здорово поиграть за «Бока Хуниорс», если я когда-нибудь уйду из «Ромы». Сбылось.

В начале нулевых Сэм Эллардайс собрал в «Болтоне» невероятную банду ветеранов – первым был Юрий Джоркаефф.

Чтобы его отпустили из «Кайзерслаутерна», Джоркаеффу пришлось сняться в рекламе города – президенту клуба казалось, что так у Кайзерслаутерна больше шансов попасть в список городов ЧМ-2006. Сработало это или что-то еще, но чемпионат мира туда приехал.

Чемпион мира и Европы в конце карьеры решил осуществить мечту. «Мне давно хотелось поиграть в Англии», – объяснял Дюгарри зимний переход в «Бирмингем». В первые полгода Кристоф спас команду от вылета: забил пять в четырех играх и вытянул «Бирмингем» с 17-го на 13-е место в АПЛ. 

Всего за полтора сезона Дюгарри сыграл 30 матчей – этого хватило, чтобы попасть в Зал славы клуба. 

Главная причина перехода Игуаина в «Челси» – Маурицио Сарри. Они работали вместе всего один сезон в «Наполи», но для аргентинского форварда этот сезон стал лучшим в карьере: Игуаин забил 36 голов в 35 матчах чемпионата и побил рекорд Серии А. Это не совпадение – Сарри действительно очень помог аргентинцу, понял его, не давал лениться и заставил похудеть.

За «Челси» Игуаин сыграл 18 раз и забил пять мячей (пострадали «Хаддерсфилд» дважды, «Бернли», «Фулхэм» и «Уотфорд»). Обратно в Турин Гонсало ехал с медалью победителя ЛЕ – провел на поле 25 минут в ответном полуфинале с «Айнтрахтом».

Йерро пришел в «Болтон» после катарского «Аль-Райяна». Сыграл 28 матчей, забил один мяч и завзязал с футболом.

Красивый итог подвел Сэм Эллардайс, который тогда тренировал команду – назвал Фернандо «лучшим прохожим в истории клуба».

Возможно, не все помнят о том, что перед чемпионским сезоном «Лестер» был на краю пропасти – и если бы не фантастическая игра Камбьяссо на финише, невероятной сказки Джейми Варди, Рияда Мареза и других точно бы не получилось, а Раньери не превратился бы из хронического неудачника в хозяина Фортуны.

После чудесного спасения на финише сезона Эстебан заявил: «Я решил не продлевать контракт с «Лестер Сити». Это решение принято спустя сутки после получения предложения от клуба, потому что я хочу, чтобы у «Лестера» было как можно больше времени на поиск замены».

В сезоне-1996/97 Ломбардо забивал в полуфинале Лиги чемпионов, но глобально проигрывал конкуренцию в полузащите «Ювентуса» Дидье Дешаму и Антонио Конте. Поэтому Аттилио решился на радикальные изменения: уехал в «Кристал Пэлас», который только поднялся в АПЛ. 

Команда вместе с Ломбардо сразу же вылетела обратно, зато итальянец не скучал: успел побыть исполняющим обязанности тренера и играющим тренером. Кстати, несмотря на вылет, «Пэлас» в сезоне-1998/99 играл в Кубке Интертото – просто клуб был единственным представителем Англии, кто подал заявку на участие.

В 2012-м Football Italia пальнули инсайдом: Никлас Бендтнер сможет дебютировать за туринцев только после того, как избавится от лишнего веса. Неслабые запасы жира заметили на первой же тренировке. А вот у самого Лорда иные воспоминания о первом дне в «Юве»:

«Я был в душевой и не мог найти парней, что немного странно. Это был мой первый день. Потом я нашел десять или двенадцать парней в туалете, они просто пили кофе, разговаривали, наслаждались обществом друг друга и курили. Это было потрясающее зрелище, и я почувствовал, что мне это понравится»

Манчини сразу объяснил, что в будущем видит себя тренером, поэтому контракт с «Лестером» – максимум на полгода. «Я схожу с ума от футбола даже спустя 24 года, поэтому и принял это предложение», – говорил итальянец.

В первый раз Манчини зашел в раздевалку «Лестера» в строгом классическом костюме и с бокалом вина – в то время как остальные игроки были полураздеты. По словам форварда Даррена Иди, Манчини выглядел так, будто сам себя спрашивал: «Какого хрена я наделал, приехав сюда?»

Когда Манчини дебютировал в Англии, ему было уже 36. «Мы понимали, что физически он не будет полностью готов, но в команде его любили, – рассказывал Питер Тэйлор. – Нельзя передать, как сильно игроки хотели за кофе поговорить с ним о его карьере и жизни».

Сказка Манчини в «Лестере» быстро закончилась. Через месяц, в середине февраля, ему позвонили из «Фиорентины» и позвали главным тренером – он сразу согласился, и в английском клубе не возмущались.

У Негредо был неплохой год в «Ман Сити»: забил девять мячей в АПЛ, столько же в кубке и еще пять в Лиге чемпионов. Трешка в ворота ЦСКА стала первым хет-триком «Сити» в ЛЧ, но даже 23 голов во всех турнирах не хватило, чтобы закрепиться в команде.

В сентябре 2014-го Негредо уехал в «Валенсию» и уже не вернулся – после годичной аренды клуб выкупил его за 30 млн евро.

Гвардиола работал с Нолито еще в «Барсе», но продуктивного дуэта в «Сити» не вышло: испанец отыграл в АПЛ всего сезон (забил четыре гола) и вернулся на родину.

«В Британии такая погода, что у моей дочери изменился цвет лица. Такое ощущение, что она живет в пещере», – классический спич о неприятном контрасте с солнечной Испанией.

А еще Нолито так и не выучил язык: когда «Сити» получил от «Барсы» четыре в ЛЧ, футболист даже не разобрал, что Гвардиола сказал в раздевалке: «Мне так и не удалось выучить английский, за исключением самых простых слов. Поэтому я особо не понял, что сказал Пеп после матча».

«Я до сих пор не понимаю. Я усердно работал на тренировках, но тренер задействовал меня всего в двух матчах. Я думал, что «Челси» подписывает меня в аренду на шесть месяцев, чтобы потом выкупить и предложить контракт на три года, но все было иначе. Если бы я знал, что все так сложится, выбрал бы другой вариант», – грустил Пато в колонке на Players’ Tribune.

Итог карьеры в «Челси» – один гол. С пенальти.

Трансфер Паулиньо из Китая в «Барсу» взорвал мозг всем: 28 лет, не подошел даже «Тоттенхэму», перед «Барсой» три года играл в китайской лиге. Через 11 месяцев рвануло еще раз: после хорошего сезона в Испании (девять голов и три ассиста) бразилец вернулся в «Гуанчжоу» в годичную аренду с правом выкупа.

Бразильца отпустили из-за квоты по игрокам не из Евросоюза (три в заявке на сезон). В сезоне-2017/18 этими тремя были Коутиньо, Мина и Паулиньо. Через год «Барса» работала над трансфером Артура, а цена Паулиньо приятно выросла (с 15 до 40 миллионов евро) – идеальный момент, чтобы расстаться с 29-летним игроком и решить лимит-проблему.

В августе 2008-го Ривалдо признался, что чувствует себя в Греции максимально комфортно, но никак не может отказаться от щедрого предложения из Ташкента. А уже 4 сентября великий бразилец красовался в синей футболке «Бунедкора» на «МХСК», заверял болельщиков, что перешел не из-за денег и называл Узбекистан «райским местом» (позже Ривалдо говорил, что до переезда даже не знал о существовании такой страны).

Обладатель «Золотого мяча»-1999 подписал однолетний контракт на 7 млн евро, поселился в шикарном доме в Ташкенте и стал главной знаменитостью узбекского футбола.

Правда, уже летом 2009-го «Бунедкор» обанктротился, но бразилец не уходил: чувствовал ответственность перед молодыми парнями, которых пригласил в клуб. В конце концов, Ривалдо стал платить им из собственного кармана и приютил в своем доме.

За два дня до конца январского трансферного окна-2009 случилось нечто странное: французскому агенту Ивану Ле Ми позвонили из «Реала», чтобы арендовать его клиента Жюльена Фобера. Агент не мог поверить в услышанное.

Фобер на тот момент – склонный к травмам краек «Вест Хэма». В 2006-м он сыграл один матч за сборную Франции, в следующем году уехал из «Бордо» в Лондон, где сразу же выбыл на полгода из-за травмы ахилла. Дебютировать за «Вест Хэм» получилось только в январе 2008-го. В первом сезоне Фобер отыграл за лондонцев всего восемь матчей, а зимой 2009-го случился тот самый звонок.

Два прекрасных факта о том трансфере:

• Когда Фоберу позвонили из «Реала», он сказал, что у него нет времени на ерунду. И выключил телефон.

• Фобер отыграл в «Реале» два неполных матча, однажды не пришел на тренировку (думал, что у него выходной) и заснул во время игры (сам говорит, что просто закрыл глаза на полминуты).

«ПСЖ» дал Хесе пятилетний контракт, но за первые полгода он лишь раз вышел в старте, а потом вообще тренировался отдельно от команды – просто был не нужен Тухелю.

За год в Париже испанец забил два гола (один в лиге, один в кубке) и успел крупно поскандалить с бывшей девушкой. Она уехала на реалити-шоу и оставила их общего ребенка под присмотром своих родителей. Футболист подал заявление в суд, чтобы получить опеку. Кроме того, ему не нравилось, что Аура Руис обсуждала в программе их личную жизнь.

По слухам, Хесе заплатил 5000 евро, чтобы в смс-голосовании выбыла именно его бывшая. Тут все успешно: Аура покинула шоу.

Хунтелар приехал в «Милан» после неудачного сезона в «Реала» – за трансфер отдали 15 млн евро. Переезд не помог форварду: забил еще меньше, чем в Испании (семь против восьми).

Позже он объяснял слабый сезон недоверием тренера («Даже если я проводил хороший матч, в следующее воскресенье опять садился на скамейку запасных») и неудобной позицией («Меня использовали на непривычной позиции крайнего нападающего, хотя я ярко выраженный центрфорвард»).

«Я принял это предложение, потому что хотел жить в Лондоне. Здесь абсолютно удивительная жизнь, и у моей семьи есть прекрасная возможность познакомиться с новой культурой», – довольно простая мотивация для трансфера в «КПР». В Англии Жулио Сезар сыграл 27 матчей, пропустил 37 голов и сделал 97 сэйвов.

По итогам сезона-2012/13 «КПР» вылетел из АПЛ (20-е место) и отправился в Чемпионшип, а Сезар – в Канаду, играть за «Торонто».

Фабиньо здесь скорее в качестве бонуса – потому что подписывала его «Кастилья», а за основу «Реала» он сыграл всего раз. Бывший тренер «Кастильи» Альберто Торил вспоминал, что его очень удивило соотношение роста и позиции: почти двухметровый Фабиньо играл правого защитника. 20-летний бразилец провел мощный сезон за «Кастилью» (30 матчей) и получил презент от Моуринью – дебют в первой команде.

Фабиньо вышел на 14 минут в игре с «Малагой» (заменил Коэнтрау при счете 4:2 в пользу «Реала») и успел оформить ассист на шестой гол – забил Ди Мария. Летом 2013-го он уехал в «Монако», где вырос до суперзвезды и основы «Ливерпуля».

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Фото: Gettyimages.ru/ Stu Forster, Valerio Pennicino / Stringer

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