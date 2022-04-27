Кто круче в ЛЧ: Бензема или Левандовски? Сравнили голы (победные, в плей-офф, с пенальти), дубли, хет-трики, ассисты и среднюю результативность

Карима Бензема не остановить: в этом сезоне ЛЧ он забил уже 14 голов, из них 9 – в плей-офф! В историческом масштабе до Месси и Криштиану еще далеко, но капитан «Реала» вплотную приблизился к Роберту Левандовскому. Сравним эти машины.

Еще один гол позволит Кариму не только сравняться с Левандовским, но и повторить лучший сезон поляка.

Заочное соперничество Бензема и Левандовского особенно важно в контексте гонки за «Золотой мяч». В обновленном рейтинге претендентов от Goal.com Карим сохранил первую строчку, а вот Роберт выпал из топ-2 – его место занял Мо Салах.