Буря в стакане
Блог

Кто круче в ЛЧ: Бензема или Левандовски? Сравнили голы (победные, в плей-офф, с пенальти), дубли, хет-трики, ассисты и среднюю результативность

Золотой мяч Золотой мяч
бундеслига Германия бундеслига Германия
Ла Лига Ла Лига
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Реал Мадрид Реал Мадрид
Бавария Бавария
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Карим Бензема Карим Бензема
Футбол Футбол

Карима Бензема не остановить: в этом сезоне ЛЧ он забил уже 14 голов, из них 9 – в плей-офф! В историческом масштабе до Месси и Криштиану еще далеко, но капитан «Реала» вплотную приблизился к Роберту Левандовскому.  Сравним эти машины. 

Еще один гол позволит Кариму не только сравняться с Левандовским, но и повторить лучший сезон поляка.

Заочное соперничество Бензема и Левандовского особенно важно в контексте гонки за «Золотой мяч». В обновленном рейтинге претендентов от Goal.com Карим сохранил первую строчку, а вот Роберт выпал из топ-2 – его место занял Мо Салах.

Больше классных сюжетов – в телеграм-канале авторов

Бензема – король ЛЧ: оформил дубль с невероятной паненкой и близок к великому рекорду Роналду

«Как у него хватило яиц на это?»: все в восторге от паненки Бензема в полуфинале Лиги чемпионов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные