Роналду не забивает уже шесть матчей подряд. В этом мире что-то сломалось

Разбираемся в деталях.

Криштиану Роналду по своим стандартам жутко начал 2022-й: ноль голевых действий в матчах против «Вулверхэмптона», «Брентфорда», «Вест Хэма», «Мидлсбро», «Бернли» и «Саутгемптона». С «Боро» еще и не забил пенальти в основное время (в серии послематчевых был точен).

Свежий эпизод – домашний матч с «Саутгемптоном» (1:1). Роналду вышел в старте, провел на поле весь матч, дважды ударил (оба раза – в створ) и забил мяч, который отменили (двухметровый офсайд). Безголевая серия растянулась до шести игр (правда, еще две – с «Астон Виллой» в АПЛ и Кубке – Роналду пропустил из-за травмы).

Роналду все же участвовал в голах «МЮ»: в матче с «Брентфордом» он классно скинул грудью на Бруну, тот убежал к воротам и покатил на Гринвуда. С «Вест Хэмом» разогнал атаку на победный мяч Рэшфорда.

Да, шесть игр без забитых не выглядят критично для любого форварда – но только если его не зовут Криштиану Роналду.

Для португальца это жуткая серия. В 2010-м году, было пять матчей без голов, да и то с паузой на межсезонье: португалец не забил «Малаге» в последнем туре кампании-2009/10 и добавил четыре матча в новой.

Если учитывать матчи сборных, то похожая засуха случалась совсем недавно: Роналду заглох на чемпионате мира в России, а потом три тура не мог завестись в Серии А.

Кстати, а что там у Месси? Если не брать матчи Аргентины, то вот такая же серия из 2018-го.

Сборная резко портит сравнение: с ней у Лео 8 матчей подряд без забитых!

Возвращаемся к Криштиану. Португалец не только повторил серию за клуб из 2010-го – забивает он тоже на уровне сезона-2009/10.

•‎ В десяти из этих 13 сезонов к 1 февраля Криштиану забивал не меньше 20 (в четырех – вообще ровно двадцать).

• Ниже этой отметки Роналду падал только в первые годы в новом клубе.

• 14 голов к 1 февраля – повторение последнего сезона в «МЮ». Правда, сценарий все же отличается: тогда Роналду пропустил начало сезона из-за травмы и вообще не забивал в группе Лиги чемпионов (в 2021-м у Криштиану 6 из 11 голов команды в турнире).