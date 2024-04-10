Нет, это не тизер «Безумного Макса». Это «Атлетико» приезжает на стадион
Лигочемпионское шоу на «Ванда Метрополитано» началось за два часа до стартового свистка.
Дым, огонь, кони…
Из-за чего так возбуждены эти люди?
Сквозь дым в какой-то момент появляются два светящихся глаза…
Прямо перед ними проскакивает всадник…
Это глаза «Атлетико»! Где-то внутри Диего Симеоне, Антуан Гризманн, Альваро Мората и другие мадридцы. Приехали забивать «Боруссии».
После такого тизера зрелище не может быть скучным.
Фото: Atletico de Madrid