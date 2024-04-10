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Нет, это не тизер «Безумного Макса». Это «Атлетико» приезжает на стадион

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Лигочемпионское шоу на «Ванда Метрополитано» началось за два часа до стартового свистка. 

Дым, огонь, кони…

Из-за чего так возбуждены эти люди? 

Сквозь дым в какой-то момент появляются два светящихся глаза… 

Прямо перед ними проскакивает всадник…

Это глаза «Атлетико»! Где-то внутри Диего Симеоне, Антуан Гризманн, Альваро Мората и другие мадридцы. Приехали забивать «Боруссии». 

После такого тизера зрелище не может быть скучным. 

Фото: Atletico de Madrid

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