Нет, это не тизер «Безумного Макса». Это «Атлетико» приезжает на стадион

Лигочемпионское шоу на «Ванда Метрополитано» началось за два часа до стартового свистка.

Дым, огонь, кони…

Из-за чего так возбуждены эти люди?

Сквозь дым в какой-то момент появляются два светящихся глаза…

Прямо перед ними проскакивает всадник…

Это глаза «Атлетико»! Где-то внутри Диего Симеоне, Антуан Гризманн, Альваро Мората и другие мадридцы. Приехали забивать «Боруссии».

После такого тизера зрелище не может быть скучным.

Фото: Atletico de Madrid