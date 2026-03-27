  • Италия в финале стыков ЧМ, Украина вылетела, хет-трик Овечкина, матч «ПСЖ» с «Лансом» перенесли из-за ЛЧ, МОК забанил трансгендеров на ОИ, «Нефтехимик» обыграл «Авангард» и другие новости
1. В полуфинальных стыковых матчах европейского отбора ЧМ-2026 Италия обыграла Северную Ирландию (2:0), Украина проиграла Швеции (1:3) и не вышла на чемпионат мира, Польша одолела Албанию (2:1), Турция прошла Румынию (1:0). В финале стыков Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Швеция – с Польшей, Турция – с Косово, Дания – с Чехией. В полуфиналах межконтинентальных стыков Боливия обыграла Суринам (2:1).

2. В Кубке Гагарина «Нефтехимик» обыграл «Авангард» во 2-м овертайме (4:3) и сравнял счет в серии (1-1), Минское «Динамо» обыграло московское (4:1, 2-0), «Спартак» победил «Локомотив» в овертайме (2:1 ОТ) сравнял счет в серии (1-1), «Металлург» был сильнее «Сибири» (5:1, 2-0).

3. Американский фигурист Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию. Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин стали чемпионами мира среди пар.

4. НХЛ. Александр Овечкин положил хет-трик в матче «Вашингтона» и «Юты» (7:4) – 1001-й, 1002-й и 1003-й голы в лиге с учетом плей-офф (до рекорда Гретцки в этом зачете осталось 13 шайб). Матч с 3+ голами стал для Александра 34-м в рамках регулярок (чистое 4-е место в истории). «Айлендерс» с 26 сэйвами Сорокина справились с «Далласом» (2:1). Все результаты дня – здесь

5. Матч «ПСЖ» с «Лансом» перенесли на месяц по просьбе парижан ради подготовки к 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем». Игру «Страсбура» против «Бреста» также проведут 13 мая из-за ЛК.

6. МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было бы несправедливо, а в некоторых видах спорта и небезопасно».

7. На теннисном турнире в Майами квартет полуфиналистов составили Александр Зверев, Янник Синнер, Артур Фис и Иржи Лехечка. 

У женщин в финал вышли Арина Соболенко (победила Елену Рыбакину) и Коко Гауфф (выбила Каролину Мухову). 

8. НБА. 26+11+8 от Книппела помогли «Шарлотт» победить «Нью-Йорк», 33+11 от Дерозана не спасли «Сакраменто» от проигрыша «Орландо».

9. Министерство спорта Ирана запретило спортивным командам ездить во «враждебные» и «неспособные обеспечить безопасность» страны до дальнейшего уведомления. У Сердара Азмуна в Иране конфискуют имущество по подозрению в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США».

10. В товарищеских матчах Бразилия уступила Франции в США (1:2), Беларусь победила Кипр (1:0), Грузия сыграла вничью с Израилем (2:2).

11. Футбольный «Локомотив» потратил 4,3 млрд рублей на зарплаты в 2025-м – на 875 млн рублей больше, чем в 2024-м. Общая годовая выручка клуба – 7,4 млрд рублей, убыток – 859 млн, пишет «РИА Новости». «Балтика» хочет получить 400 млн рублей от Калининградской области в 2026 году.

12. Кирилл Бажин выиграл суперпасьют на чемпионате России по биатлону. Карим Халили стал вторым, Алексей Вагин – третьим.

13. Новые подробности о проблемах в медштабе «Реала». L’Équipe пишет, что в клубе обследовали не ту ногу Эдуардо Камавинга – хавбек оказался в запасе против «Сельты», а затем выбыл на 2 недели. Килиан Мбаппе после похожей истории с его коленом звонил Флорентино Пересу и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Мадрида».

14. Игорь Ларионов может перейти на административную работу в СКА в случае вылета от ЦСКА. В таком случае Леонид Тамбиев станет главным тренером.

15. Макс Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции: «Не буду отвечать, пока он не уйдет. Убирайся!»

Цитаты дня.

Тренер, воспитавший Миранчуков, Сауся, Комарова: «Ни за кого из игроков не получал денег. В школе говорят, что потерялись документы. За трансфер Леши в «Аталанту» могло быть тысяч 800»

Глава «Балтики» о боксерском поединке Талалаева и Челестини: «Мы бы поставили на Андрея Викторовича и выиграли бы – тоннаж посерьезнее. Собрали бы полный стадион»

Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»

Евгений Плющенко о судействе в России: «Пожестче надо. А то короны многие понадевали... Это путь в никуда»

Кавазашвили про СССР: «Каждый мог жить достойно, никто палки в колеса не вставлял. С приходом Горбачева люди стали нищими, на первое место вышли деньги. Начало цениться умение обмануть»

Льюис Хэмилтон о новых правилах «Ф-1»: «Именно такими должны быть гонки»

Агент Захаряна о невызове Арсена в сборную: «Значит Карпин считает, что футболисты «Балтики» и «Ростова» сильнее игрока «Реал Сосьедад»

Мама Месси Жмыря: «Он вратарь, имя дал папа – бывший футболист, я поддержала. Мы сейчас ни за какой клуб не играем, прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале»

Сборная России еще не перенесла в MAX командный чат, сообщил Карпин: «Пока по старинке»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс
утренний дайджест
