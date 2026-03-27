Яремчук о невыходе Украины на ЧМ-2026 после 1:3 от Швеции: «Позор. Почему-то мы обкакиваемся в самый ответственный момент. Раздевалка мертвая – в Европе личности, а мы прячемся за спинами»

Яремчук о невыходе Украины на ЧМ-2026: обкакиваемся в самый ответственный момент.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о невыходе команды на ЧМ-2026 после поражения от Швеции в полуфинале плей-офф квалификации (1:3).

«Это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира. Что могу сказать? Стыдно. Сейчас после матча можно наговорить много вещей. Не хочется ничего лишнего говорить, переходить на какие-то личности или что-то еще. Просто стыдно. Позор.

Почему-то так получается, что именно в самый ответственный момент мы обкакиваемся, к сожалению. Это было с румынами, это было с Уэльсом, это было и сейчас. Я думаю, это уже не случайность, это уже какая-то система, наверное, такая. Наверное, мы просто слабее. Надо это признать, и все. Есть команда, которой мы проиграли сегодня полностью, во всех смыслах.

Еще раз скажу, что не хочется переходить на личности, но нужно делать выводы. Если мы действительно хотим чего-то достичь в будущем, мы должны делать выводы на уровне системы. Только тогда, возможно, придет результат.

То, что я вижу сейчас… Никого не хочу обидеть – раздевалка мертвая. Это я еще вчера увидел, к сожалению. Я думаю, это просто отсутствие личностей в раздевалке. Я со своей стороны хочу как-то подсказать, но у меня нет этих качеств. С этими качествами ты рождаешься.

Ты не можешь это делать. У нас до этого было много лидеров, и в один момент их не стало. И сейчас такой момент, что, действительно, в раздевалке нет тех людей, которые могут что-то изменить. На фоне эмоций, на фоне тяжелого периода.

То, что есть в Европе – это просто другие люди. Они личности, а мы пытаемся спрятаться от ответственности за спинами кого-то другого. И так каждый думает. И в итоге получается так, что никто на себя не берет ответственность», – приводит слова Яремчука, выступающего за «Лион », сайт Tribuna.