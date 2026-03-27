Яремчук о невыходе Украины на ЧМ-2026 после 1:3 от Швеции: «Позор. Почему-то мы обкакиваемся в самый ответственный момент. Раздевалка мертвая – в Европе личности, а мы прячемся за спинами»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о невыходе команды на ЧМ-2026 после поражения от Швеции в полуфинале плей-офф квалификации (1:3).

«Это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира. Что могу сказать? Стыдно. Сейчас после матча можно наговорить много вещей. Не хочется ничего лишнего говорить, переходить на какие-то личности или что-то еще. Просто стыдно. Позор.

Почему-то так получается, что именно в самый ответственный момент мы обкакиваемся, к сожалению. Это было с румынами, это было с Уэльсом, это было и сейчас. Я думаю, это уже не случайность, это уже какая-то система, наверное, такая. Наверное, мы просто слабее. Надо это признать, и все. Есть команда, которой мы проиграли сегодня полностью, во всех смыслах.

Еще раз скажу, что не хочется переходить на личности, но нужно делать выводы. Если мы действительно хотим чего-то достичь в будущем, мы должны делать выводы на уровне системы. Только тогда, возможно, придет результат.

То, что я вижу сейчас… Никого не хочу обидеть – раздевалка мертвая. Это я еще вчера увидел, к сожалению. Я думаю, это просто отсутствие личностей в раздевалке. Я со своей стороны хочу как-то подсказать, но у меня нет этих качеств. С этими качествами ты рождаешься.

Ты не можешь это делать. У нас до этого было много лидеров, и в один момент их не стало. И сейчас такой момент, что, действительно, в раздевалке нет тех людей, которые могут что-то изменить. На фоне эмоций, на фоне тяжелого периода.

То, что есть в Европе – это просто другие люди. Они личности, а мы пытаемся спрятаться от ответственности за спинами кого-то другого. И так каждый думает. И в итоге получается так, что никто на себя не берет ответственность», – приводит слова Яремчука, выступающего за «Лион», сайт Tribuna.

Опубликовал: Александр Балабанов
ТЦК, для вас освободилась целая команда боевитых та працувитых хлопчиков!
Ответ Товарищ Бразаускас
Таких не возьмут. Они какаются. Серьёзная отмазка.
Ответ Геннадий Киселев
А надо их недуг в подвиг обратить (с)
"То, что есть в Европе - это просто другие люди. Они личности, а мы всё пытаемся спрятаться от ответственности".
Даже здесь не обошлось без привычного украинского придыхания, что вот "В Европааааах то...".
Такие же они люди, с двумя руками и ногами на человека, и мячи у них круглые и поля зелёные. Где-то лучше система подготовки, где-то тренер, способный настроить свою среднюю сборную на каждый матч, как на последний в жизни.
Ответ Reggi
Рабский менталитет.
Ответ tull
Не то, что в стране по-соседству, ага.
Интересу ради зашёл статистику этого игрока посмотреть, а там за последние пять лет и 10 голов нет. Нападающий, которому 30 лет всего

Это что вообще такое?) какой тебе ЧМ, мужик, тебя бы из футбола не выгнали с такой результативностью)
Ответ zer
Да, тоже обратил внимание, вроде нападающий а стата как у защитника
Ответ Predator777
"форвард оборонительного плана", классику знать надо))
Это самая слабая сборная Швеции что я помню, с отрывом, и если и такую не обыграть то на ЧМ нечего делать
Ответ nicocastro
Поттер сделает из них команду
Ответ Okaka
Вингардио левиоса, и они полетят
Просто сборная Украины средненькая команда, не более. И всегда ей была.
В Европе такие же люди, но просто получше как футболисты и тренеры могут быть получше, вот и все. Руки и ноги, голова на месте. Стандартный Homo Sapiens
Ответ Гранитный камушек в груди
Ну крутые матчи были. Против Франции. Правда потом им проиграли, но не суть. И серия пенальти со Швейцарией на ЧМ 2006 на века.
Ответ Гранитный камушек в груди
Зато Трансфермаркет игрокам этой средненькой сборной выписывает ценники на уровне каких-нибудь португальцев или итальянцев
Швецию наверное теперь на миротворец занесут
Ответ mootoo
Не знаю, как Швецию, а Дьокереша точно да. И Забарного как соучастника))))
Нечего вам делать на ЧМ.
Интересно, он как типа патриот это всё на мойве рассказывал? Или в Европе можно тихо по-русски говорить?😂
В 2008-2010 топовые шведы для себя не были соперниками для сб. России, как детей раскатывали. 😎
Ответ Алексей Петров
сборной России того уровня не было ни до, ни после, увы
Обкакиваться их национальная традиция
