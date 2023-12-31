Великий путь Беккенбауэра: два «Золотых мяча», выиграл ЧМ и как игрок, и как тренер

Главные кадры славной карьеры.

Печальный старт года: вслед за бразильцем Марио Загалло скончался великий немец Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет.

«С глубокой печалью сообщаем, что муж и отец Франц Беккенбауэр мирно скончался вчера, в воскресенье, во сне, в окружении семьи», – сообщили родственники легендарного футболиста.

Проводим легенду уютным фотопостом.

В мае 1964-го Беккенбауэра перевели в основу «Баварии». Хотя в детстве он думал, что пойдет в «Мюнхен-1860», намного более популярный клуб. Тогда все решил случай на школьном турнире: в 13 лет Беккенбауэр встретился со сверстниками из «Мюнхена-1860», и один из них сильно врезал ему по уху. После этого Франц передумал и выбрал «Баварию».

Франц стал капитаном команды уже в сезоне-1968/69 и впервые выиграл чемпионат Германии в 23 года. Примерно в это время немец начал экспериментировать с амплуа футбольного либеро – считается, что именно Беккенбауэр изобрел роль свободного защитника.

Франц в «Баварии» выиграл три чемпионства подряд: с 1972-го по 1974-й. А еще был хет-трик из побед в Кубке Европы, что позволило клубу сохранить трофей навсегда.

Беккенбауэр впервые отправился на ЧМ в 1966 году: немцы стали вторыми (чемпионы – англичане), а Франц забил четыре мяча и стал третьим бомбардиром турнира.

В конце 60-х, Беккенбауэр стал «Кайзером» – по одной из версий, после того, как в Вене, куда «Бавария» приехала на товарищеский матч, один фотограф попросил его встать рядом с бюстом императора Франца Иосифа.

Но более вероятным считается, что прозвище приклеилось к Беккенбауэру после финала Кубка Германии-1969 с «Шальке», когда он сфолил на Райнхарде Либуде. Франц на глазах недовольных болельщиков вынес мяч на противоположную часть поля и спокойно слушал улюлюкание с трибун. Либуду обычно называли König von Westfalen (король Вестфалии), поэтому пресса подыскала Беккенбауэру более высокое прозвище – император.

В 1970-м ФРГ взяла реванш у англичан в четвертьфинале ЧМ, в том числе благодаря шикарному голу Беккенбауэра. Правда, в итоге немцы остались с бронзой.

В 1971-м Беккенбауэр стал капитаном сборной – и уже на следующий год Западная Германия выиграла чемпионат Европы. ФРГ вынесла в финале СССР 3:0, а Франц по итогам сезона получил «Золотой мяч».

ЧМ-1974 тоже закончился немецким триумфом, в финале убрали великую Голландию во главе с Йоханом Кройффом.

Через три года Беккенбауэра перестали вызывать в сборную, он со скандалом укатил в «Нью-Йорк Космос» – там трижды стал чемпионом США.

Франц – единственный защитник с двумя «Золотыми мячами»: получил в 1972-м и 1976-м.

Уже в качестве тренера сборной Германии Франц выиграл чемпионат мира в 1990 году. Беккенбауэр – один из трех, кто забрал ЧМ и как игрок, и как тренер. Кроме него это достижение покорилось Марио Загалло и Дидье Дешаму.

«Марсель» при нем выиграл чемпионат Франции-1990/91 и занял второе место в Кубке европейских чемпионов.

В конце 1993-го он вернулся в «Баварию» – сначала главным тренером, а потом президентом. Тоже были триумфы в Бундеслиге и Кубке УЕФА.

Ушел великий защитник и человек.

Фото: SVEN SIMONl/Global Look Press; Gettyimages.ru/Jan Pitman, Bongarts