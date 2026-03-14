Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»

Лапочкин не считает, что Талалаева забанят на месяц за стычку в матче с ЦСКА.

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин высказался о возможных последствиях для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева , спровоцировавшего массовую стычку в конце матча с ЦСКА (1:0).

– На какой срок могут быть дисквалифицированы тренеры?

– Длительные дисквалификации в России дают редко. Важно, какие формулировки будут внесены в протокол матча.

– Могут ли Талалаеву дать месячную дисквалификацию, как было в прошлом году у тренера «Спартака» Станковича?

– Навряд ли, – сказал Лапочкин.