  • Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
Лапочкин не считает, что Талалаева забанят на месяц за стычку в матче с ЦСКА.

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин высказался о возможных последствиях для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, спровоцировавшего массовую стычку в конце матча с ЦСКА (1:0). 

На какой срок могут быть дисквалифицированы тренеры?

– Длительные дисквалификации в России дают редко. Важно, какие формулировки будут внесены в протокол матча.

Могут ли Талалаеву дать месячную дисквалификацию, как было в прошлом году у тренера «Спартака» Станковича?

– Навряд ли, – сказал Лапочкин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Ну конечно: был бы иностранец какой-то место талалаева, то все комментаторы без остановки поливали бы его грязью
Так он же в недавнем прошлом один из них был.
Я уверен, что была бы желтая Талалаю, если бы не стычка
Станкович не в каждом матче психовал, и его журналюги со срач тв загнобили. Зато настоящего неадеквата, который такое ощущение перед каждой игрой закидывается озверином, те же самые срачевские эксперты восхваляют
Трушечкина и так тяжко слушать, порой думаешь как его допускают к матчам. А тут… ну как же Андрея Викторовича толкнул Кармо!! Ну уважение то иметь надо. Тьфу
Это должен быть прецедент! Дисквалификация Талалаева до конца чемпионата!
Кому должен? Вам?
Да его банить пожизненно нужно. И в псих диспансер на принудительное лечение
Да дело не в выбитом мяче. Дело в жестах, которые он себе позволяет из раза в раза. Это недостойное поведение для взрослого человека, на которого направлены камеры. Это недостойное поведение для главного тренера профессиональной команды. Уже какой раз у него эти жесты? Он же рецидивист жёсткий. Здесь должны быть очень жёсткие санкции. Количеством матчей дисквалификации или финансами - пусть сами решают. Но если продолжать относиться к такому поведению мягко, Андрей Талалаев будет и дальше все это себе позволять
Он судью не трогает , а жесты кому-либо другому по-другому расценивают .. это же совсем другое)
Уличный как ВВП
Если этого клоуна дисквалифицируют, то он будет орать о заговоре против "самобытной" команды. За выбитый мяч он не достоин уважения.
даже страшно подумать ,что бы сказали про Станюковича если бы он такое исполнил как Талалаев
Надо быть психически сильно больным, чтоб так сделать. Поэтому остальные тренеры, даже самые эмоциональные, видят границы. А больной Талалаев не видит. Он сам в интервью говорил, что принимает какие-то таблетки. Типа от депрессухи или еще что. Похоже, побочка вылезает
Колхозана сейчас будут из каждого утюга отмазывать. Хотя того же Станковича, Абаскаля, Тедеско уже бы просто згнобили.
Правильней было не толкнуть, а втащить разок за все его бзики.
Так уже начали Челистини делать виноватым.
Он по списку Гершковича проходит и отлично.
А абаскали не пройдут!
Не месяц, а до конца сезона как минимум
Слишком в себя поверил талалаев, хотя по сути ещё ничего не добился
Щетаю, надо Талалаева до конца чемпионата дисквалифицировать. Кроме того, нужно запилить MMA Челестини в левом углу, Талалаев в правом.
Это не поможет, его научит только потеря очков, а дисквал ему пофиг, команда то выигрывает даже с дисквалом и его припадками. Поэтому технарь всей команде надо влепить. Коллективная ответственность быстро его отучит, когда его за технарь игроки побьют в раздевалке
Технарь не влепят, но, полагаю, оштрафуют клуб. Ну и дисквалификацию тоже минимум на 3 игры. Объективно, зачем он это делал. Там секунды оставались до конца матча.
