  • «Ман Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» – 1:1. Силва открыл счет, Мавропанос сравнял после ошибки Доннаруммы
«Манчестер Сити» не сумел справиться с «Вест Хэмом».

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в гостях в 30-м туре АПЛ – 1:1.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бернарду Силва открыл счет на 31-й минуте, а спустя четыре минуты Джанлуиджи Доннарумма неудачно сыграл на выходе при угловом и позволил Константиносу Мавропаносу сравнять.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 30 тур
14 марта 20:00, Стадион Лондон
Вест Хэм
Завершен
1 - 1
Манчестер Сити
Боуэн   Канте
90’
+6’
Фернандеш
89’
Магасса
76’
75’
Бернарду Силва   Рейндерс
Кастельянос   Траоре
75’
74’
Семеньо   Фоден
Пабло   Магасса
64’
60’
Аит-Нури   Доку
60’
Мармуш   Шерки
2тайм
Перерыв
37’
Бернарду Силва
  Мавропанос
35’
31’
  Бернарду Силва
11’
Мармуш
Вест Хэм
Хермансен, Дисаси, Мавропанос, Тодибо, Пабло, Боуэн, Диуф, Фернандеш, Соучек, Уан-Биссака, Кастельянос
Запасные: Уокер-Питерс, Магасса, Поттс, Уилсон, Ареоля, Килмен, Майерс, Траоре, Канте
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Хусанов, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Холанд
Запасные: Аке, Ковачич, Рейндерс, Нико Гонсалес, Фоден, Доку, Траффорд, Шерки, Рубен Диаш
Мавропанос - бывший игрок Арсенала)
Ответ Денис Давыдов
За всю свою карьеру за «хаммерс», а это 95 матчей, он забил пока только 2 гола - «Арсеналу» и «Сити»…
Бывших ганнеров не бывает
Все эксперименты в сторону. Никому ненужный матч с Реалом прошел, все эти лиги чемпионов для фуфлыжников.
Вот тут настоящий хард кор. Великий Вест Хэм. Победа над которым затмит все прошлые поражения в ЛЧ от Монако, Лионов и тд.
Сегодня выйдем с обычной наигранной расстановкой , которой обучались 7 месяцев. Тут нельзя рисковать и что то там выдумывать.
Все риски оставим на товарищеские игры на Этихаде с Реалом и на финал кубка с Арсеналом.
Хорош)
Какой приятный вечер
Это точно)
молотки не проиграют
Мучения Сити в погоне за Арсеналом закончились! Как ЛЧ для Сити! После этого они проиграют финал Лиги Арсеналу. Ну и в Кубке Англии ещё много приличных соперников. Так что второй бестрофейный сезон, увы! Шансы на уход Пепа резко возросли!
и это после очередных трат на 600 млн
Я все не могу забыть рейтинг ВВС, где Холланд был вторым в списке лучших форвардов за все время 🤣🤣🤣
Мавропанос это наш человек
Арсенал на конец то чемпионом станет
Если Мансити не выиграет сегодня, то всё закончится (чемпионская гонка).
Должны бы и вероятнее всего - да .
Но сил так или иначе придётся очень много отдать - Вест Хэм сейчас далеко не сладкая булочка ))
Арсенал заказал чемпионские футболки в типографии
Не торопимся. Надо спокойно выигрывать каждый матч. Арсеналу расслабляться нельзя.
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
13 минут назад
200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунные помещения после поражения команды в Лиге 2. Они оскорбляли игроков и кидали файеры в их машины
26 минут назад
«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
28 минут назад
Талалаева могут дисквалифицировать на три месяца за поведение в матче с ЦСКА
32 минуты назад
Гендиректор «Балтики» о стычке Талалаева с Челестини в игре с ЦСКА: «Градус матча был запредельным, эмоции выхлестнулись»
47 минут назад
«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»
сегодня, 09:07
Александр Мостовой: «У Талалаева звездная болезнь. Связана с тем, что он ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла»
сегодня, 08:48
Бабаев о поведении Талалаева: «Имеет смысл обратиться к психотерапевту. Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать»
сегодня, 08:18
Пеп о травме паха Холанда: «Надеюсь, его жена сегодня будет довольна»
сегодня, 08:39
