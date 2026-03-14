Тренер ЦСКА Экспосито о стычке в матче с «Балтикой»: «Челестини не взбесился. Все предельно видно на камерах»

Тренер ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»: Челестини не взбесился.

Тренер ЦСКА Манель Экспосито прокомментировал стычку в матче против «Балтики» в 21-м туре Мир РПЛ (0:1).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

– Что произошло после того, как Талалаев выбил мяч? Из-за чего так взбесился Челестини?

– Фабио не взбесился. Все предельно видно на камерах. Давайте оставим эту тему и будем говорить футболе, – передает слова Экспосито корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

Брейдо о стычке в матче с «Балтикой»: «Если Челестини не взбесился, то ЦСКА взбешен. Фабио пошел успокаивать ситуацию, его дважды толкнули, а он еще и получил красную»