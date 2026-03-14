  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Тренер ЦСКА Экспосито о стычке в матче с «Балтикой»: «Челестини не взбесился. Все предельно видно на камерах»
Тренер ЦСКА Экспосито о стычке в матче с «Балтикой»: «Челестини не взбесился. Все предельно видно на камерах»

Тренер ЦСКА Манель Экспосито прокомментировал стычку в матче против «Балтики» в 21-м туре Мир РПЛ (0:1).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

– Что произошло после того, как Талалаев выбил мяч? Из-за чего так взбесился Челестини?

– Фабио не взбесился. Все предельно видно на камерах. Давайте оставим эту тему и будем говорить футболе, – передает слова Экспосито корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

Брейдо о стычке в матче с «Балтикой»: «Если Челестини не взбесился, то ЦСКА взбешен. Фабио пошел успокаивать ситуацию, его дважды толкнули, а он еще и получил красную»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoФабио Челестини
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставя себя на место Челестини, я его на 100% понимаю
Ответ funnynerd21
Комментарий удален модератором
Ответ Pelerin
Челестини ни до кого не дотронулся, а вот его толкали и провоцировали жестами
Любого адекватного стриггернуло бы поведение гнилья талалайки
Все правильно Челестини делал. А что он должен был стоять и смотреть, как Талалай клоуничает?! Было бы вообще шикарно, если бы он Талалаеву в морду дал. И на месте Кармо, все кто хоть немного играл в футбол, в таком запале, возможно также поступили.
Ответ RIMPERY17
Комментарий скрыт
Ответ Pelerin
Свои предпочтения оставь при себе)
Талалаев конечно симпотную команду сколотил, но его эго улетело в космос, он этим Черчесова напоминает.
Ответ wxvnpc5psr
Черчесов чего то добился. Челестинни, кстати, тоже.
талалайкин заработал денег и радуется.
На камерах то как раз видно, что Челестини взбесился.
Надо как-то оживлять декадансную РПЛ.))
Так что такие случае только вызывают интерес у нейтрального человека. 😁
Талалай же итальянским владеет. Наверняка не упустил возможности как-то грязно оскорбить Челестини
Состоялся отличный матч. Талалаеву это далось нелегко - нервы сдали, слегка изгадил себе прекрасную победу.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о фоле Васильева в матче с «Краснодаром»: «В СССР так игры сдавали: «Сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь». Ужасно и необъяснимо – игра шла в 15 метрах от него»
1 минуту назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграет с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
сегодня, 08:02
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
18 минут назад
200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунные помещения после поражения команды в Лиге 2. Они оскорбляли игроков и кидали файеры в их машины
31 минуту назад
«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
33 минуты назад
Талалаева могут дисквалифицировать на три месяца за поведение в матче с ЦСКА
37 минут назад
Гендиректор «Балтики» о стычке Талалаева с Челестини в игре с ЦСКА: «Градус матча был запредельным, эмоции выхлестнулись»
52 минуты назад
«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»
сегодня, 09:07
Александр Мостовой: «У Талалаева звездная болезнь. Связана с тем, что он ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла»
сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» – «Ахмат». Дзюба и Мелкадзе играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
16 минут назад
Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
18 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Я знал, что Соболев прозвали «дельфином», но для меня он парень с характером»
58 минут назад
Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы
сегодня, 09:12
«Барселона» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 08:40
«Лацио» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:35
Первая лига. «Урал» принимает «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
сегодня, 08:30Live
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 08:20
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 08:10
Литвинов о том, что «Cпартак» не побеждает «Зенит» в гостях в РПЛ 14 матчей: «Это дополнительная мотивация»
сегодня, 07:55
Рекомендуем