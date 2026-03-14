  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
Видео
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о последних результатах команды. 

Армейцы проиграли последние четыре матча в Мир РПЛ. Сегодня они уступили «Балтике» на выезде (0:1). 

«Дорогие друзья, пришло время высказаться, потому что то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь вас, не устраивает нас.

В раздевалке состоялся серьезный разговор. То, что мы демонстрируем в этих весенних матчах… Я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА.

Мы понимаем ваше негодование. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю: этими матчами мы не даем вам надежду на какое‑то светлое будущее.

И четыре поражения подряд – это из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, и мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти тоже вместе.

Поэтому я очень прошу вас поддерживать команду. Мы будем стараться всеми силами выбраться из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку. Любим вас», – сказал Акинфеев на видео в своем телеграм‑канале.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
logoЦСКА
logoИгорь Акинфеев
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
102 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Баринов такой нелепый игрок конечно. Заиграл только когда контракт в Локо заканчивался, а сейчас на зпшку присел и вернулся на свой привычный уровень.
Ответ gronk22
Почему Лукин не играет?
Ответ Ara Oganesyan
Надо ставить бразильцев в основу, чтобы показать плоды лучшей трансферной кампании зимы.
Вот, золотые слова Капитана!!! нужно только чтоб дошли они до всех в раздевалке и начали уже пахать, а не позировать для официального канала телеги!
Ответ hammers
Комментарий скрыт
Ответ hammers
И заметь, ни одного слова, что виноват Кордоба или Талалаев. Как у здешних нытиков...
Лёгкий футбол на весенних русских полях это абсурд. Надо вспахивать землю и играть до спущенного мяча.
Верните Лукина и посадите пока Баринова в запас. Он и Рейс привезли 4 гола из 6 пропущенных после рестарта.
Я был очень удивлён, увидев тот же центр обороны, что и после матча с Динамо (М).
Ответ Акакий Акакиевич
Челестини медленно учится и всё верит в Мусаева ...
Не было нападения, теперь и в обороне черти-что...но выгребать надо из этого пике и легко не будет. Всё команды сейчас могут обыграть любую другую...
Ответ Акакий Акакиевич
Вопрос, зачем они вообще согласились играть на этих полях? Не проще ли признать турнир несостоявшимя, чем играть на картофельных полях?
примерно это должен был сказать Семак после Оренбурга, а не мямлить что то про испорченное на 8 марта настроение болельщиц. респект Сухаряну от болельщика Зенита.
Ответ ragnvald ulfsson
Ну если бы проиграл 4-й матч подряд, то может и сказал бы.
Ответ Vir_Cotto
у него таких серий вроде не было, но весной 2024 была 6тиматчевая серия из 2 поражений, 2 ничьих, поражения и ничьи. не помню уже, что он говорил, но вряд ли что то подобное.
Игорь, вряд-ли ты это прочитаешь - но принято.
Тебе - верю.
Верим в команду!
ЦВБП!
Ответ Дандрей
ЦСКА всегда будет проигрывать?
Ответ Nerazzurri-88
Так как там теперь Баринов, то ЦСКА всегда будет повторять
При Абдулкадырове такой муйни не было!
Ответ bear7904
😀😄
Ответ bear7904
Смех смехом, но находились индивиды которые, всерьёз утверждали, что его отправили в аренду, потому что он главный привозила в команде.
всего-то Дивеева продали, сразу поражения пошли. Многоходовочка от Зенита
Ответ reddman
Всего-то....
Ведущего центродефа на данный момент, а перед этим ушёл более сильный центродеф Роша, и теперь ЦСКА строит центр обороны в середине сезона, грезя о золоте. Ну утопия же.
Виктор вроде заиграл. Ждём Лукина. Есть Данилов на подмену. Надо своих наигрывать.
Ответ Акакий Акакиевич
Ходит слух что Кисляка летом обменяют на Дршкушича+3 млн.

В принципе логично, Бару на место Кисляка, а Дршкушича на место Дивеева
И научите кого-то подавать стандарты. Подачи Облякова это подарок сопернику. Кисляк может быть, Гайич, Круговой.
Ответ Акакий Акакиевич
Терпи. Обляков наше все!
Ответ Акакий Акакиевич
Меня просто бесят стандарты Облякова. Сколько можно косячить.
со Спартаком за пятое - шестое копытом ударите 🙈
Кажется что вся эта игра в атакующий футбол , высокую линию обороны и прессинг совершенно не приспособлены в РПЛ, где плохие поля в марте , отвратительное судейство и автобусный парк в защите даже клубов верхней части турнирной таблицы. Нужно быть прагматичнее.
Ответ Никита Королёв
Ответ Никита Королёв
Схема нашей игры нормальная, у нас нет человека забивного в нападении. Вчера какой момент был в начале игры, нормальный нападенец бы забил, а Мусаев нешмог.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
