Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о последних результатах команды.
Армейцы проиграли последние четыре матча в Мир РПЛ. Сегодня они уступили «Балтике» на выезде (0:1).
«Дорогие друзья, пришло время высказаться, потому что то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь вас, не устраивает нас.
В раздевалке состоялся серьезный разговор. То, что мы демонстрируем в этих весенних матчах… Я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА.
Мы понимаем ваше негодование. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю: этими матчами мы не даем вам надежду на какое‑то светлое будущее.
И четыре поражения подряд – это из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, и мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти тоже вместе.
Поэтому я очень прошу вас поддерживать команду. Мы будем стараться всеми силами выбраться из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку. Любим вас», – сказал Акинфеев на видео в своем телеграм‑канале.
Верните Лукина и посадите пока Баринова в запас. Он и Рейс привезли 4 гола из 6 пропущенных после рестарта.
Я был очень удивлён, увидев тот же центр обороны, что и после матча с Динамо (М).
Не было нападения, теперь и в обороне черти-что...но выгребать надо из этого пике и легко не будет. Всё команды сейчас могут обыграть любую другую...
Тебе - верю.
Верим в команду!
ЦВБП!
Ведущего центродефа на данный момент, а перед этим ушёл более сильный центродеф Роша, и теперь ЦСКА строит центр обороны в середине сезона, грезя о золоте. Ну утопия же.
Виктор вроде заиграл. Ждём Лукина. Есть Данилов на подмену. Надо своих наигрывать.
В принципе логично, Бару на место Кисляка, а Дршкушича на место Дивеева
