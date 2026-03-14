Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»

В «Балтике» прокомментировали стычку в игре с ЦСКА.

Руководитель пресс-службы «Балтики» Александр Строк высказался о стычке в матче против ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Вопросы в первую очередь задавать нужно не тренеру. Не тренер стал первопричиной этого конфликта», – передает слова Строка корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.