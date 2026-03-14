  • Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
В «Балтике» прокомментировали стычку в игре с ЦСКА.

Руководитель пресс-службы «Балтики» Александр Строк высказался о стычке в матче против ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Вопросы в первую очередь задавать нужно не тренеру. Не тренер стал первопричиной этого конфликта», – передает слова Строка корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
премьер-лига Россия
Андрей Талалаев
Балтика
ЦСКА
>Не тренер стал первопричиной этого конфликта

мяч сам себя на трибуны выбил
Ответ Чемпион Людей
Комментарий скрыт
Ответ Чемпион Людей
Имеется в виду, что Талалаев не тренер, а быдлан. Даже собственная пресс-служба не воспринимает его как тренера
Да. Не тренеру, а его родителям.
Ответ Источник в сборной России
Оба отца виноваты, сто процентов
Ответ StrikerD
вызовите в школу
То есть на последних минутах выбивать мяч с ноги на трибуны это не причина для конфликта?
Вели бы себя достойно, много бы болельщиков добавилось у Балтики, а так только отторжение.
Ответ frol92
Комментарий скрыт
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Что только после 9ки человек не напишет 😂
А, понял. Там слитно надо - "Нетренер стал причиной конфликта".
Ответ Танович
точно. нетренер
Ответ Танович
Нетренер со своей командой из неигроков, играющих в антифутбол, просто уничтожил благородного и воспитанного тренера с заведомо более сильной командой на поле. Ничего не упустил?
А кто? Человек похожий на Талалаева?
Ответ falkao2013
«Это был Фантомас !» - ответил глава пресс-службы Балтики )
Ответ Кирилл
Время вызывать комиссара Жюва)
Все видели что Талалаев причина конфликта. Не выбил бы мяч, все просто спокойно закончили бы матч
Ответ Aleksey Yashin
Комментарий скрыт
Ответ Aleksey Yashin
За выбитый мяч он должен был получить карточку от судьи. И все. Это надо больным на всю голову быть, чтобы прыгать на тренера соперника....
Талалаеву лечиться надо
Ответ TiNO
Комментарий скрыт
Ответ Камбоджа Иванов
Андрей Викторович, перелогиньтесь
Этого явного лжеца зовут Александр Строк.
Запомните.
Этот человек всех вас и нас держит в дураках
Во всем виноват мяч
Первопричиной конфликта, стало стремление НАТО расширятся на Восток!☝️
Ответ ВИхрь
И биолаборатории с боевыми комарами!
Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
вчера, 20:35
Тренер «Балтики» Нагайцев о стычке в матче с ЦСКА: «Они зачем‑то прибежали в нашу техническую зону. Я на русском языке и без мата попросил их выйти – они почему‑то не хотели»
вчера, 20:28Видео
Брейдо о стычке в матче с «Балтикой»: «Если Челестини не взбесился, то ЦСКА взбешен. Фабио пошел успокаивать ситуацию, его дважды толкнули, а он еще и получил красную»
вчера, 20:20
